 Те, кто кричат об открытых списках, не допустили новый Избирательный кодекс ко второму чтению, - Сыроид

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

Как отметила Сыроид, "Самопомич" последовательно отстаивала избирательную систему с открытыми списками еще с 2014 года и была единственной политической силой, которая была готова голосовать за это.

Подчеркивается, что именно представитель "Самопомочи" Руслан Сидорович - единственный депутат, который проработал Избирательный кодекс, где предлагается система с открытыми списками, ко второму чтению. При этом и БПП и Народный Фронт все это время были в коалиции и могли в любой момент принять Избирательный кодекс, но даже комитет не смог собраться.

"Руслан Сидорович и "Самопомич" подготовили этот кодекс ко второму чтению. А те, кто сейчас кричат ​​об открытых списках, сделали все, чтобы не состоялось даже заседание Комитета по правовой политике, чтобы не вынести документ на второе чтение. Они сделали все, чтобы Избирательный кодекс не был принят по крайней мере сейчас", - отмечает вице-спикер.

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Она подчеркивает, что нардепы могли хотя бы уничтожить мажоритарную систему, но "представителям прежде всего БПП это невыгодно".

"Если вы посмотрите, кто будет выдвигаться по мажоритарке от БПП, то это люди, которые годами засевали. Придут опять Кононенко и Березнико, которые окучевали эти округа годами. Поэтому они не хотят отказываться от мажоритарной системы, потому что они туда вкладывали деньги. Только не свои, а наши налоги", - резюмирует Сыроид.