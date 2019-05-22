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Все про:ВР (22941) избирательный закон (144) Самопомич (895) Сыроид (237)

 Те, кто кричат об открытых списках, не допустили новый Избирательный кодекс ко второму чтению, - Сыроид

Вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид считает, что народным депутатам не выгодно отменять мажоритарку, и их заявления о готовности проголосовать за открытые списки и возврат к пропорциональной системе - блеф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

Как отметила Сыроид, "Самопомич" последовательно отстаивала избирательную систему с открытыми списками еще с 2014 года и была единственной политической силой, которая была готова голосовать за это.

Подчеркивается, что именно представитель "Самопомочи" Руслан Сидорович - единственный депутат, который проработал Избирательный кодекс, где предлагается система с открытыми списками, ко второму чтению. При этом и БПП и Народный Фронт все это время были в коалиции и могли в любой момент принять Избирательный кодекс, но даже комитет не смог собраться.

"Руслан Сидорович и "Самопомич" подготовили этот кодекс ко второму чтению. А те, кто сейчас кричат ​​об открытых списках, сделали все, чтобы не состоялось даже заседание Комитета по правовой политике, чтобы не вынести документ на второе чтение. Они сделали все, чтобы Избирательный кодекс не был принят по крайней мере сейчас", - отмечает вице-спикер.

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Она подчеркивает, что нардепы могли хотя бы уничтожить мажоритарную систему, но "представителям прежде всего БПП это невыгодно".

"Если вы посмотрите, кто будет выдвигаться по мажоритарке от БПП, то это люди, которые годами засевали. Придут опять Кононенко и Березнико, которые окучевали эти округа годами. Поэтому они не хотят отказываться от мажоритарной системы, потому что они туда вкладывали деньги. Только не свои, а наши налоги", - резюмирует Сыроид.

Источник: https://censor.net.ua/n3128307
 
   
 Топ комментарии
 
Это классическая "многоходовочка" от кидал Рады была. Вчера, они пообещали принять этот закон, но Зеленский должен был убрать "открытые списки". А сегодня, они его кинули не приняв, закон и обвинили, что закон без "открытых списков".
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5 лет было у парашенковского воровского большинства принять законопроект с открытыми списками
Но мародёр не хотел этого... Как истинный гадёныш, Порошенко всегда должен и будет гадить народу Украины.
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Это еще раз говорит о том что БПП и НФ антинародные лживые партии. За 5 лет будучи в коалиции так и не поменяли избирательное законодательство, а врали,что поменяют.
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Ты же вице-спикер. Пропихни второе чтение.
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Это еще раз говорит о том что БПП и НФ антинародные лживые партии. За 5 лет будучи в коалиции так и не поменяли избирательное законодательство, а врали,что поменяют.
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Всё намного хуже.Эти люди в принципе не способны изменить ни себя,ни страну.А наоборот лезут знов до Рады,щоб сохранить старые порядки Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 7466
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Так чудово все розпочиналося:
1. в листопаді 2014 в каоліційній угоді вирішили пройняти виборчий закон з пропорційною системою та відкритими списками в лютому 2015 року.
2. в листопаді 2017 року Зрада здуру 226 голосами прийняли в 1 читанні даний закон.
3 В травні 2019 року БПП і НФ після поразки Петра і роспуску Зради заголосили про відкриті списки.
Хто кому дохтур?
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Что касается Самопомочи, расскажу такую историю. Мне приходится общаться с одним любителем русского мира. Во всяком случае, я его таким считал. Этот парень отличается тем, что перед каждыми выборами топит за того или иного кандидата или партию. Но мы все являемся приверженцами кого-либо, ничего в этом такого нет. Но в прошлом году я узнал, что мой знакомых - агент влияния в Украине. Это - на 200%. На расии он вхож в довольно высокие круги силовых структур. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. И он транслирует тут мнение кремля, кто должен быть избран. Например, на этих выборах он топил за Юлю. Это логично. На прошлых местных выборах - за жопоблок. На прошлых президентских - за Богомолец. На прошлых парламентских - за Самопомич. Я тогда все никак не мог взять в толк, как такое может быть? Теперь мне все ясно.
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А я расскажу такую историю. Мне приходится общаться с одним любителем русского мира. Во всяком случае, я его таким считал. Этот парень отличается тем, что перед каждыми выборами топит за того или иного кандидата или партию. Но мы все являемся приверженцами кого-либо, ничего в этом такого нет. Но в прошлом году я узнал, что мой знакомых - агент влияния в Украине. Это - на 200%. На расии он вхож в довольно высокие круги силовых структур. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. И он транслирует тут мнение кремля, кто должен быть избран. Например, на этих выборах он топил за Юлю. Это логично. На прошлых местных выборах - за жопоблок. На прошлых президентских - за Богомолец. На прошлых парламентских - одновременно за БПП, НФ, Ляшка (будь яка інша партія за вашим бажанням). Я тогда все никак не мог взять в толк, как такое может быть? Теперь мне все ясно.
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Ви обидва взагалі про кого?..Про лисого проріцатєля Гордона?..Так він на останніх виборах "топив" за Смєшка,і таки зробив цьому щокастому кедебісту,який недотруїв Юща непоганий відсоток...
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Конечно, конечно,)). Садонемощь не набирает больше 5% проходных и хочет урвать себе кусочек пирога мол 3% и все такое
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А тобі не пох?
Чи хочеш бути впевненим що не наберуть?
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Это классическая "многоходовочка" от кидал Рады была. Вчера, они пообещали принять этот закон, но Зеленский должен был убрать "открытые списки". А сегодня, они его кинули не приняв, закон и обвинили, что закон без "открытых списков".
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Ну а подать 2 закона с открытыми и закрытыми списками почему не захотели у президента если обещали открытые?
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Розглядати Виборчий кодекс з 4000 поправок займе декілька місяців. І чи проголосують бариги за нього незрозуміло. Кидалово з боку БПП і НФ.
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Зачем это? И если так надо то почему не рассмотреть, что мешает?
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А у вас был вопрос, или просто обязательный оплачиваемый пук?
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ні то , ні інше - я просто підтримав "Ну а подать 2 закона с открытыми и закрытыми списками почему не захотели у президента если обещали открытые?"... Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 7855
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Потому, что в отличии от пропорциональной системы с закрытыми списками, где все достаточно просто, моделей систем с открытыми списками вагон и еще парочка.
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И в чём сложность? В нежелании открыть списки? Или просто вы так думаете? Моделей может и много, но принять достаточно одну.
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Применяется, естественно только одна. Вот только одна фракция согласна проголосовать за модель А, другие две фракции за модель Б, третья за модель В, а четвертая просто против пропорциональной модели.

В итоге ничего принято не будет.
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Если предлагается одна модель то за неё голосуют или за или против. Что и случилось.
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А кто тогда Зеля, если обещал открытые списки, а по факту, этого нет? Это к тем кидкам, которые второй день как горох сыпятся на горе-избирателей. Вон даже его фаны пригорюнились. Остались только самые ушибленые.
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у клованов уже отмазка) Зеленский притащил закон по которому вся рада избирается котами в мешке, но виноват опять кто угодно а не "опытний урист")
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ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ПОНИЖЕНИЕМ ПРОХОДНОГО БАЛЛА ДО 3%.
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ОТКРЫТЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ СПИСКАМИ!!!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980

3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) політичних партій (далі - партій).
4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії, виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.;
......
7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частиноючетвертою статті 63 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій у виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі.
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К сожалению без физического насилия к депутатам наверное ничего не получится. Их надо только выносить оттуда сами они не уйдут. Да не конституционно но нужны аресты и насилие по другому никак. Этот парламент не даст стране нормально развиваться.
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Так и шо, новая команда в первый же день вступила в договорняк со старой??!!! Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 6163
Не может быть!!!
Ты сам об этом написал. Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 6880
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а вы откуда знаете про обещания? зеленский напи...ел?
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Что сейчас мешает подать законопроект с открытыми списками? Вы всегда будете думать прошлым?
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5 лет было у парашенковского воровского большинства принять законопроект с открытыми списками
Но мародёр не хотел этого... Как истинный гадёныш, Порошенко всегда должен и будет гадить народу Украины.
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Ты дурак, кацап?! У вас там политинформации не проводят в Ольгино?! Шо за ересь ты несёшь?)
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Ольгинский, ты как услышишь имя мародёра Порошенко так сразу вылазишь сюда... Твоё время ушло, воровской гадёныш Порошенко уже труп... И тебе не стоит вылизывать гниющий труп мародёра Порошенко, это бесполезно.
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Свынорылый - дурак это ты, у вас на свыноферме только соей кендюхи набивают. Те, кто кричат об открытых списках, не допустили новый Избирательный кодекс ко второму чтению, - Сыроид - Цензор.НЕТ 375
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Порохобот, я тебя удивлю, в некоторых случаях срок давности не ограничен, сядут усе!!
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Он лежит в Раде:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980

Его как раз сегодня и отказались рассматривать депутаты от БПП, НФ, Ляшка..

3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) політичних партій (далі - партій).

....
7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частиноючетвертою статті 63 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій у виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі.

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И это Вы называете открытым списком? Т.е. где-то на избирательном участке будет плакат с неопределенным количеством кандидатов от партии? А избиратель, прийдя на участок, в день выборов должен будет отыскать эти плакаты и ознакомиться со списком каждой партии?
Это Вы называете открытым списком?
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А что не так???
Ознакомиться с этими же списками вы сможете на сайте ЦВК.
Согласно этому же закону их может быть не более 450.

Я даю основные выдержки. Просто не вижу смысла сюда лопатить весь законопроект на 33 страницы 14-го кегля.
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Это просто доказать если поставить на голосование эти открытые списки. А так это только её мнение.
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это просто правда .
все остальное лживое бппшное уе.
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Это всё ложь. Правда это зафиксированное голосование.
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Ну и чего ж логопед не поставил, а закрыл заседание?
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А закон с открытыми списками от президента вносился? Если да, то где?
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Вы хотите сказать что вносили кодекс, как невіткладний від презідента? Где это прочитать?
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Та он невідкладний вже 5 років, бо це записано у коаліційній угоді, і президенту не потрібно його вносити. Не подобається закон президента - приміть свій, хоч і його самі ж і погодили на зустрічі, а ці тварюки розбіглися, як щури Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 5209
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Так что сегодня обсуждали? Обещания 5 летней давности рады или обещания новоизбранного президента? Или всё таки неотложный закон президента?
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Ничего сегодня не обсуждали. Ни кодекс во 2-м чтении( а не обещания, как ты тут варнякаешь), ни неотложный закон. Если не нравиться закон - внесите поправки. Крысы просто разбежались.
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оне распустило раду и пусть идет в жжжжж....
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Ну и не понравился отклонили. Тем более ниже можете прочитать что вообще согласно регламента не должны были рассматривать.А вы всё варнякаете: "слуг народа хочу". А я считаю что президенту вообще своя партия не нужна, у него другая функция по конституции. И своя партия как у Порошенко, Януковича и тд это только путь к несоблюдению законов их гарантом.
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на голосування - після висновку комітету, хіба ні?
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Чёрт его знает, если "невідкладний від презідента", то как по регламенту?
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Стаття 101.Верховна Рада може прийняти рішення
щодо законопроектів, визначених як невідкладні, про одноразове
відхилення (ad hoc) від процедури розгляду, передбаченої цим
Регламентом, і скоротити строки внесення альтернативних законопроектів,
внесення пропозицій і поправок, а також строки надання законопроекту
народним депутатам до його розгляду в тому чи іншому читанні. Не
допускається скорочення зазначених строків більш як наполовину.
4. Законопроект, визначений як невідкладний, після завершення його
попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного
найближчого пленарного засідання Верховної Ради і розглядається
позачергово.
1н чорт, Рада "може"
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Я так понял что они вообще не должны были ничего рассматривать? И это просто взаимное шоу что б просто утвердить что выборы будут законными. Можно ссылочку откуда это?
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А кто ставит на голосование? Спикер, то есть Парубий.
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А что от президента был ещё и закон с открытыми списками, а Парубий скрыл это?
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Небуло від твого месії іншого закону заспокойся...
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А другие утверждают что Парубий их прячет. И кто такой мой мессия?
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Обычное вранье от БПП и НФ, на словах одно а на деле совсем другое.
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Насчет вранья правы. Только вот это брехня Зелемойского. По факту набрехал про открытые списки, а подал законопроект с закрытыми. Наперсточник играет с лохами в азартные игры. А вы верьте, верьте! Это ж так трудно прочитать текст первоисточника.
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ВОТ!!! ВОТ!!! Потрудитесь открыть и хотя бы прочитать законопроект поданный Зеленским. Тот самый первоисточник.

Вот первоисточник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980

Там списки как раз открытые.
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Я вообще уже не понимаю что происходит.
Я в дикой местности
Те, кто кричат об открытых списках, не допустили новый Избирательный кодекс ко второму чтению, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2989
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Самопоміч провались в нуль. Тому і стогне. Пора вигулювати Йтамчика.
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свиньи не хотят от корыта отходить и позволить стране поменяться -они это та тяжкая болезнь которая мучает Украину все эти годы и сами они не отпустят свою жертву только путем уничтожения можно спасти страну и избавиться от этой ЧУМЫ
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Наверное надо Зеленскому обращаться за помощью к народу, сам он не сможет раздавить зажравшееся вороватое быдло.
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Мальдивская гнида так и будет пакостить Украине
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Всех этих тварей гнать надо! Они будут только гадить и палки в колёса вставлять. Вспомнили о законе и конституции только когда им стало это выгодно.
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ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ!!!!
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ПОНИЖЕНИЕМ ПРОХОДНОГО БАЛЛА ДО 3%.
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ОТМЕНОЙ МАЖОРИТАРКИ.
ЗАКОН ПОДАВАЛСЯ С ОТКРЫТЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ СПИСКАМИ!!!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65980

3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) політичних партій (далі - партій).
4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії, виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.;
......
7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує виготовлені окружною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, а також виборчі списки від кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, та інформаційні плакати, передбачені частиноючетвертою статті 63 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій у виборчих бюлетенях для голосування у загальнодержавному окрузі
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Slv, Изучите матчасть, что такое система с открытыми списками и не забивайте бредом обсуждение.
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Давайте ваш небред. Мы послушаем.
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Кста. А по каким спискам мы выбирали нынешниюю Раду 8-го созыва в части партийной системы?
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Пропорциональная система с закрытыми партийными списками.
Требование о публикации полного списка кандидатов от партии действует еще с 2006 года.
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Я бачу ситуацію наступним чином.
Самопоміч дійсно пропонувала виборчий закон з відкритими списками. НФ і БПП на той момент це було невигідно, тому що вони вважали, що мають рейтинг та можуть розраховувати на частину мажоритарки. І на нових виборах вони залишаться більш-меньш у виграші.
Наразі ситуація докорінно змінилась. У них не має очікуваного рейтинга. Рейтинг є у Зе і саме Зеленському вже дуже зручно залишити закриті списки, тому що не треба називати імена усіх депутатів, які пройдуть до Ради, а можно прикриватись лише Зеленським як і на виборах Президента перемогти. Також Зеленському не треба мажоритарка, тому що тоді зайде частка у 250 депутатів по мажоритарці на яких треба витрачати гроші. А якщо скасувати мажоритарку то по спискам буде всього проходити 450. І якщо Слуга народу набере 50 відсотків на парламентських виборах то у Зеленського і Коломойського відразу буде конституційна більшість. І не треба ніяких коаліцій. Роби що хочеш.
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Конституційна більшість це 2/3 голосів парламенту тобто 300 депутатів. 300 депутатів можуть долати вето Президента і міняті Конституцию, тому вона і називається конституційна більшість.
50%+1 це звичайна більшість (226 депутатів) достатня для законотворчої діяльності і створення коаліції.
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Погоджуюсь я використав не той термін. Я мав на увазі парламентську більшість для прийняття нових законів.
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І ще одна поправочка. Зеленьський представив зміни у Закон України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10-11, ст.73). (той шо діє на даний час), і по якому ми вибирали депутатів 8-го скликання.

В ньому пропорційна система базується на відкритих списках (225 депутатів з партій за відкритими списками). Всі ці норми залишаются у новій редакції цього закону. Натомість видаляється мажоритарка і знижується прохідний бар'єр партій до 3%.

Так що і в абзаці про закриті списки команди Зеленського Ви теж не праві. Списки відкриті і згідно старого закону і згідно нових змін до цого закону.
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Не згоден. Ви говорите, що то були списки відкриті. Натомість Руслан Стефанчук представник президента України у верховній раді, після сьогоднішнього засідання Ради коментуючи провалення голосування сказав, що напередодні була зустріч на який Президент с представниками фракцій домовились про подання до Ради саме законів з закритими парламентськими списками. Тому що ніби то не змогли домовитись про відкриті. Так що мені навіть не треба з вами сперечатись. Якщо сам представник президента говорить, що подавали списки закриті.
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Я чув, що казав Стефанчук.
Але він був не відвертий кажучі про закриті списки.

Попередній закон узгоджує всі списочні нормативи, але він ні де не вказує чи повинні ці списки з пропорційної системи десь публікуватись чи ні (тобто партії самі вирішують це питання).(До речі, по останніх виборах - всі партії відкрито друкували свої виборчі списки в повному обсязі).
Натомість, в нових змінах була запропонована норма, згідно якої друкування виборчіх списків є обов'язковим під час самих виборів (не виборчої компанії).
Тобто тут не зовсім закриті списки і не зовсім відкриті. Виборець буде знати всіх кандидатів тільки під час самого голосування.
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Я вывода не понял! Ну шо було, то загуло. А что женщина-сыроед предлагает СЕЙЧАС?
Голосовать за закрытые списки?
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Самонемич сегодня предстала во всей красе, хуже вели себя только жопоблок Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 1422
Сыроид иди со своей самонемичью в дупу Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 1422
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Самопоміч (Сраконеміч) як зажди запізнюється з лизанням зеленої дупи. Ті, хто кричать про відкриті списки, не допустили новий Виборчий кодекс до другого читання, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2544

нардепы могли хотя бы уничтожить мажоритарную систему Источник: https://censor.net.ua/n3128307

Виділеним все сказано - оце хотя бьі і пройшло б, Запобіжники мухляжу та торгівлі мандатами у вигляді відкритих списків непотрібні. А 3% бар'єр - просто плата за лизання.
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майбутній сценарій :
- Рада (соєві, нф, ляшківці, волянароду і інш) ще раз голосують проти відміни мажоритарки..
і попутно проти зняття недоторканності

- Зеленський пише в ютуб відео на 2хвилини з закликом до людей вийти під Раду..
"бариги ваше майбутнє, бариги хочуть зберегти себе у владі"


на другий день під Радою 20-30 тис злих людей,
депутати йдуть через них і пісяються..


і той же день приймають потрібні поправки..


всі щасливі !!


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Ви ідійота - виборці зе неспроможні на майдани...
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а це і не Майдан..
це вийти похейтити виродків-депутатів,
яких вже не будуть менти захищати..

Пашинян у Вірменії це щойно зробив з судами
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Йшли би ви вже, пані Сироїд, зі своїм "долею" у небуття... Слідом за Гриценком....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТе, кто кричат об открытых списках, не допустили новый Избирательный кодекс ко второму чтению, - Сыроид
 
 
 
 
 
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