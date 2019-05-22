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Все про:заложник (1375) Зеленский (1461) политзаключенные (1188) пленные (428)

 Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных

Представители 10 общественных правозащитных организаций предложили Зеленскому шаги для освобождения заложников Кремля и попросили назвать имя того, кто будет заниматься этим вопросом в его команде.

Обращение размещено на сайте Объединения родственников политзаключенных Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни мы стали свидетелями серии назначений новой президентской администрации. И сейчас находимся в ожидании публикации имен, которые будут заниматься гуманитарным блоком, в том числе, будут отвечать за вопросы, связанные с освобождением незаконно удерживаемых Россией лиц", - сказано в обращении.

Родственники пленных и политзаключенных просят Зеленского прислушаться к их опыту и предлагают 6 шагов, способствующих освобождению украинских заложников Кремля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

Прежде всего они настаивают на том, чтобы ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля. Он и его команда должны работать над освобождением и тех, кого удерживают в ОРДЛО, и тех, кого содержат в Крыму и в РФ.

Также авторы обращения предлагают создать при Администрации Президента Координационный Совет по вопросам освобождения заложников.

Кроме этого, они предлагают усовершенствовать украинские санкции против РФ и поддержать продвижение на уровне ЕС принятие EU Global Human Rights Act. И поддержать два законопроекта - №9438 о введении ответственности за преступления против человечности и "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами" - этот закон устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

Также на Цензор.НЕТ: Есть логистические сложности, но я вижу желание как можно быстрее провести все следственные действия, - Полозов о деле пленных украинских моряков

Под обращением подписались 10 общественных организаций, объединяющих родственников заложников Кремля, пленных ОРДЛО и правозащитников.

Источник: https://censor.net.ua/n3128303
 
   
 Топ комментарии
 
Вы не вкурсе, Вазелин никому ничего не должен кроме своих родителей!!!!!!!!!
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та від*..тесь. в царя справи важливіші! тут ще не весь 95й трудоустроїли
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Летом 2013, когда казна была окончательно разграблена (и профукана на популистские цели, вроде низких тарифов и доллара по 8 ), а Запад отказывался долее кредитовать без серьезных изменений в экономической и финансовой политике, у Януковича образовался «кассовый разрыв». И он поехал к Путину договариваться о новых 15 миллиардах кредита взамен на европейский курс Украины.
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
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та від*..тесь. в царя справи важливіші! тут ще не весь 95й трудоустроїли
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Зеля им предложет на ватном рехферендуме, за капитуляцию проголосовать, тогда он заложниками займется, по другому оно ему не надо
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Вы не вкурсе, Вазелин никому ничего не должен кроме своих родителей!!!!!!!!!
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А ты должен писать всякую грязь о Зе по поводу и без. Саакашвили второй в списке.
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Так він здається вже сказав. Нє? Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных - Цензор.НЕТ 1898 Рехферендум
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Летом 2013, когда казна была окончательно разграблена (и профукана на популистские цели, вроде низких тарифов и доллара по 8 ), а Запад отказывался долее кредитовать без серьезных изменений в экономической и финансовой политике, у Януковича образовался «кассовый разрыв». И он поехал к Путину договариваться о новых 15 миллиардах кредита взамен на европейский курс Украины.
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
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предметно и доходчиво. Но ботва не примет
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Летом 2013, когда казна была окончательно разграблена....


А с этим как быть? Походу что-то как-то непонятно.
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Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених - Цензор.НЕТ 2055Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених - Цензор.НЕТ 2055Не вставляется инфографика. Но в статье есть она по ссылке. На первое января 2014 года по данным минфина и НБУ золотовалютный запас составлял 20,4 миллиарда. А вот на 1 января 2015 года уже 7,5 миллиардов.
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как кто народный депутат Медведчук который будет выбран по закрытым спискам....зебилы ***** Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных - Цензор.НЕТ 3675
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Освобождением пленных займется ВСУ сразу после расстрела последнего сепара
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Чуть чуть потерпите Богдан даст возможность выбрать мир,на референдуме,вот тогда и отпустит дед кабаев
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в штабе-администрации для таких и подобных вопросам по тарифам, зарплатам, давно уже апробирован ответ - "это не прерогатива президента"
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Какие заложники? У сопливого диктатора пруха пошла, он всех своих друзей устраивает
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Надя-Вертолетчица на низком старте....
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Как кто, депутаты от Новоросси в новой Раде. КОманда ЗЕ за рихвирендум и мир с Рабсиюшкой. Бенин решала ныне глава админки преЗЕдента вам же сказал ясно за мир с рациюшкой и за рихвирендум.
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та забудь ты, тролляка, уже про тех порошенко, ирку, климку! Нова влада - нові обличчя. До них питання...
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такое впечатление, что кацапам на ЦН, как медом намазано
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Во предложили себе кормушку создать, с зарплатами, полномочиями, стажем госслужбы и с премиями за тяжёлые условия труда и тд. Так заложников никогда не освободить, этой структуре они вечно нужны будут. Освобождать должны те кому положено: армия.
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Мародери, ви підняли гавкіт навіть з цього приводу. Поясніть:
1)Чому ви РОКАМИ не вимагали від Мародера
"ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля"?
2)Чому при Адміністрації Президента так і не було створено "Координационный Совет по вопросам освобождения заложников"?
3)Чому мародерською Верховною Радою, де нібито була мародерська "коаліція", так і не було прийнято "два законопроекта - №9438 о введении ответственности за преступления против человечности и "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами" - этот закон устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям." ?
ЗНАЄТЕ, ЧОМУ? БО ВИ ПАРТІЯ МАРОДЕРІВ. ГОЛОВНИХ МАРОДЕРІВ ВЛАШТОВУВАЛО РІДНЕ КОРИТО, А ВАМ - ОГРИЗКИ, ЯКІ ВАМ ВИПЛЬОВУВАЛИ ВІД ТОГО КОРИТА.
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Зезя с шашлыками закончит и усе сделает . Но опять же таки он никому ничего не должен .
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⬆ Просто мародерский высер, традиционно.
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Так там был массажист ... Или это былО ОНА ? Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених - Цензор.НЕТ 3685
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Он не по этим делам. Он по роялям виртуоз
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Теперь мы все президенты / по словам зези / - тонкий намек от клоуна чтобы свои проблемы каждый решал сам .
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У Зеленского брак кадров. Идеальных людей брать неоткуда. "Лучших" представителей, уже расхватали БПп и народный фронт😨, приходиться довольствоваться тем что есть. Но на такую должность надо поставить реально болеющего этим делом человека -может у родственников есть предложения?
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Хто...Хто..?! скоро рубан приїде... і савченко також вже на місці, в Верховній Раді...
та й Слуга України Злодій мдеведчук нікуди не дівся....
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При Порошенко родичам советовали идти под кацапское консульство и чего-то там требовать...
Но времена поменялись...)
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А что , те кто при Мародере занимался не устраивает?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРодные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных
 
 
 
 
 
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