 "Цензор.НЕТ" подвергается массированной DDoS-атаке вторые сутки

По оценкам специалистов один час такой DDoS-атаки может стоить от 3000 грн и выше.

Подобных масштабных и продолжительных атак на сайт "Цензор.НЕТ" не было с 2014 года во время Революции достоинства и летний период российской агрессии против Украины.

ИТ-специалисты нормализовали ситуацию, и все ресурсы на сайте работают должным образом. Сбои в работе могут наблюдаться лишь у определенной части наших читателей.

Также читайте: "Цензор.НЕТ" наиболее читаемый сайт общенациональных СМИ Украины, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Редакция пока не имеет информации с чем связаны попытки вывести из строя наш сайт и кто является заказчиком ddos-атаки. Просим извинить за возможные перерывы в работе сайта, поскольку DDoS-атака продолжается.