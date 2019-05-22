 "Цензор.НЕТ" подвергается массированной DDoS-атаке вторые сутки

По оценкам специалистов один час такой DDoS-атаки может стоить от 3000 грн и выше.
Подобных масштабных и продолжительных атак на сайт "Цензор.НЕТ" не было с 2014 года во время Революции достоинства и летний период российской агрессии против Украины.
ИТ-специалисты нормализовали ситуацию, и все ресурсы на сайте работают должным образом. Сбои в работе могут наблюдаться лишь у определенной части наших читателей.
Редакция пока не имеет информации с чем связаны попытки вывести из строя наш сайт и кто является заказчиком ddos-атаки. Просим извинить за возможные перерывы в работе сайта, поскольку DDoS-атака продолжается.
Ага, на жабобудівних та смайлопрокатних заводах ))))))))
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Тобто я у цьому участі не приймав?
Тільки не госкомпаній, а держустанов. Таких, як генпрокуратура, МВС і АП
злі такі всі..
і він є в кожного
бували випадки, але не по дві доби.
можна координати ферми ?
Скорее всего сервера цензора параллельно майнят критовалюту.