 Указ о назначении Данилюка секретарем СНБО уже подписан, - замглавы АП Рябошапка

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LIGA.net.
"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан ", - заявил он.
По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в ближайшее время.
Ранее о том, что кандидатуру Данилюка рассматривают на должность секретаря СНБО заявлял глава Администрации президента Андрей Богдан.
Патриотические хомячки патриотично верещат, но обсираются от первого обстрела...
Не тебе ведь посылать на смерть кого-то, потому можно поверещать?
- зарплаты учителям по $4000
- отменить стипендии и бесплатное обучение в ВУЗах
- отменить упрощенку?
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Я вже сьогодні був свідком істерики зелеботки, якій терміново знадобилися гроші та вихід на потрібних людей. Але в її оточенні усі хто мав гроші та/або зв'язки, виявилися порохоботами.
От тітка наслухалася! І далі таке очікує на усіх 73-білів.
То что этот человек сделал -- это то же самое когда супруг сорится с супругой, и после соры выходит из дома и кричит на весь двор какая у него плохая жена.
Он несабординированный, бунтарь, и ему плевать как Украины выглядет на международной арене. И такой человек нужен Зеленскому? Он при первой соре его предаст!
Nach Osten - це туди ------------------->
Дурачок Данилюк, который был прикрытием банды на время избирательной кампании, уже не нужен. Вместо премьерства, о котором он мечтал, когда ушёл в отставку и поливал дерьмом Порошенко, ему дают даже не минфин, а СНБО! На хлебные места есть другие люди.
Молодец ЗЕЛЕНСКИЙ, так держать ! ОЛЬГИНСКИЕ ПОРОХОБОТЫ исходят на УДОБРЕНИЕ и это хорошо !
22.05.2019 17:46
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Официальная причина увольнения Данилюка с поста министра - срыв гособоронзаказа и финансирования армии за 17 бюджетный год.
Сегодня его назначили секретарем РНБО.
Чего в этом больше - наплевательства, издевательства или саботажа?
Karl Volokh
неужели оборонке капут???)
А ви помітили, що не минуло і доби від інаугурації Зеленського, як вас поменшало майже втричі? І вас вже зовсім не гордих 25%, а лише 8 з лишком (зато не потрібно буде витрачатись на спецзначки, егеж?)?
А усе строчите свої коменти, безумні та ідіотські ніби ніц, як та курка, що їй вже відрубали голову, а вона ще деякий час бігає по подвір"ю.
Ну ви від курей і раніше розумом не відрізнялись, але зараз це просто дуже наглядно видно.
Ви таки не зрозуміли, що ваш і вашого вже обісраного пана Шоколада час витік, як пісок з верхньої колби пісчаного годинника і продовжуєте свою безнадійну справу.
Я колись вас обізвав артіллю "Марна Справа" і не помилився. Ви ж не спроможні зрозуміти, що той, хто бореться з реальністю обов"язково отримає від неї в бубон рано чи пізно.
Ви у свій тугий бубон отримали. На мою думку із запізненням, але усе ж таки ще не вечір і на тому вечорі вас вже немає, хай це до вас ще й не дійшло.
Додам пару слів про Данилюка.
Його двічи звільнювали два президента за неслух"яність. Першим був Янукович, а другим ваш пан Рошенський, котрого зарозуміла пиха не в добрий для нього час штовханула на думку покласти зверху на хакнуті мільярди ще й президентську булаву.
Булави він вже рекордно позбувся, а хакнутих мільярдів вже чекає український не дуже багатий бюджет.
Від лиця усіх виборців скажу: Зєля ти Чмо, від Парашенка ти нічим не відрізняєшся окрім зросту.