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 Политика Украины
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Все про:реформы (3309) Евросоюз (12445) Мингарелли (197)

 Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что гражданское общество и зарубежные партнеры должны обеспечить постоянство реформ.

Об этом заявил глава представительства ЕС в ходе форума Реанимационного пакета реформ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не историк, но отталкиваясь от того, что я вижу, в других странах на нашем континенте и на других, могу сказать, что реформы никогда не являются уж такими необратимыми. Поэтому, я вас призываю бороться за то, чтобы реформы оставались постоянными, а не необратимыми", - сказал Мингарелли.

Он пояснил, что украинские реформаторы и их помощники из-за границы "должны создать надлежащие условия для нового политического лидерства, чтобы оно могло строить на основании того, что уже было сделано за последние 5 лет".

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"Мы должны обеспечить, чтобы эти огромные изменения, произошедшие в вашей стране за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации. Это наша общая цель. Мы заботимся о том, чтобы новые лидеры строили на том основании, что было создано за эти 5 лет", - заявил глава представительства ЕС.

"Выборы показали, что смысл процесса реформ, большая часть людей в этой стране не поняла. Поэтому, я считаю, что вы, гражданское общество, и в меньшей степени мы, люди из-за границы, которые поддерживают Украину, должны попробовать лучше объяснить, что пытается сделать ваше политическое руководство, чтобы реформировать страну", - добавил он.

Мингарелли выразил надежду, что изменения, которые произошли за последние 5 лет, "будут продолжаться в этом же направлении в пользу обычных граждан, а не для того, чтобы создать впечатление для МВФ, или еще для кого-то".

Он также рассказал, что сегодня Евросоюз может предложить Украине присоединить экономику к единому рынку ЕС.

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"Если сегодня, не знаю как будет завтра, Евросоюз может предложить Украине что-то одно, это, в первую очередь, присоединить вашу экономику к единому рынку за счет Соглашения о совместной торговле. И если вы поможете нам, то вы, гражданское общество можете еще лучше мобилизовать общество в этом направлении ", - подчеркнул Мингарелли.

Источник: https://censor.net.ua/n3128298
 
   
 Топ комментарии
 
там есть "подушка", что Порох наворовал для ЗВР и плюс "излишки" воющей армии Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1089
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Платная медицина, розпродажа стратегических предприятий, соц. защита населения, внешнее управление страной, минские предательства(грубое нарушение питарасами ВР Конституции) это перечень нарушений за которые парубий и банда порошенко должна быть уничтожина, а оно еще рот открывает?!?*!?*?!!??!?!?!
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как понимать???
это шоб обедневший народ Украины не стал жить лучше ???
да шуруй ты кобыле под хвост вместе с рэхворматором !!!
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Кому что,а голый про баню.
Он не нарик часом?
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Зелепутинцы уже позаботились... Спокуха...
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там есть "подушка", что Порох наворовал для ЗВР и плюс "излишки" воющей армии Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1089
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сегодня Евросоюз может предложить Украине присоединить экономику к единому рынку ЕС. Источник: https://censor.net.ua/n3128298

ИМЕННО ЭТО на данный момент самое ценное, что сказал Мингарелли, и что на данный момент может сделать для Украины Евросоюз.
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Нужно сохранить армію, мову, віру, антикоррупционные органы, а все остальное вернуть, как было до евровласти.
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это теперь 73% пускай трогает.....бачiли очi що брали....
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Когда у соседа дом горит, проще всего стоя рядом рассуждать что делать этому соседк и как были правы строители ставя пенопластовый легковоспаменяющийся утеплитель узнутри дома. И как сосед неправ что пользуется електричеством и газом, изза которых может загорется дом. Вы там у себя решите на чьей вы стороне рф или украины а потом чтото советуйте.
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сначала украинцы должны решить, на чьей они стороне. Тут нам один умник уже предлагает референдумы по языку, ЕС, НАТО, дружбе с рф и братанию с дамбасом
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А процитируй или дай пруф что он планирует именно тобой перчи ленные все референдумы. Трындеть не мешки ворочать.
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разлепи зеньки, перелистни ЦН на вчера ближе к вечеру, там все увидишь. После этого оттренди мне о впечатлениях
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Всё правильно он предложил.
Если народ на референдуме решит за ЕС, НАТО, переговоры с *********** в присутствии представителей западных демократий, то это смертельный информационный удар по *****. Ведь до сих пор ***** разгоняет пропаганду, что это не он, а весь народ Украины в лице попочленцев воюют с киевским натовским режимом. А референдум покажет, кто за что.
Чисто теоретически может случиться, что Украина против друзей и партнеров НАТО, столько помогающему стране в войне против "братьев", уже убивших десятки тысяч граждан Украины, тысячи грузинов, молдован, сотни тысяч чеченцев, сотни тысяч сирийцев...
Но кто в это поверит? Кто поверит, что украинцы с оккупантом?
Никто.
Но если это вдруг так, то зачем демократия и независимость такому народу?
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не буду высокопарить, опущу тебя на землю тем, как грязно у нас проводятся избирательные кампании. Референдум будет не исключением. Переубеждать меня не надо, не настолько наивен
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Для того и существуют наблюдатели из демократических стран. И на такой референдум их нужно пригласить десятками тысяч.
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Приколист? Какие огромные изминения он увидел? Разве только инфляция в 10 раз Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1018
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Какого-то Зебила? Уже. Точнее зебилов.
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Скоро военные за такие вбросмы могут начать стрелять в такую мразь как ты
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напиши свой фейсбук дура) Хоть посмотрим где такой зоопарк у нас
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Лунева и прапорщика водителя сыбыу грыцака возьмешь себе в защиту куйло
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Зеленский считает, что никаких достижений нет, а вот заключив мир с Россией на любых условиях, достижения так и повалят, так и повалят...
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Платная медицина, розпродажа стратегических предприятий, соц. защита населения, внешнее управление страной, минские предательства(грубое нарушение питарасами ВР Конституции) это перечень нарушений за которые парубий и банда порошенко должна быть уничтожина, а оно еще рот открывает?!?*!?*?!!??!?!?!
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Похоже валериана тебе не поможет. Тут либо галоперидол, либо мокрые простыни. Я бы порекомендовал и то и другое.
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я бы тебе с рошеном рекомендовала расстрел
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Ясно. Ты, наверное, отравилась конфетками. Отсюда такая злоба на весь мир. Но это пройдет. Ешь фрукты, тем более начинается сезон. И куда полезнее.
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Злоба на таких как ты продавших Отечество куйлу и европадали
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нет,конфеты не при чём,она обсосала или недососала болт ,а для фруктов ещё не сезон)
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Європейським панам байдуже, у яких злиднях живуть українці, або радше, виживають. У чому вони бачать успіх останніх 5 років? Щоби Україна залишалась джерелом дешевої рабсили для ЄС. Щоби українські ліси вирубували й надалі, а важливу для європейських виробництв деревину шахраї гнали до Європи. Те ж саме стосується інших ресурсів. Іноді, буває, про це кажуть прямим текстом, а Мінгареллі просто висловився дипломатично.
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ну не хочеш в Європу-їдь до расії, малоросе
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А чего он собственно должен думать об успехах Украины, если сами украинцы клали на свою страну? Кто рубает леса, кто сносит земли с янтарем и т.д.? Марсиане? Нет, украинцы. Он обязан думать вместо тебя? Нет. Вот и весь ответ. Они живут нормально, а украинцы, как всегда, с дулей в кармане взывают к небу, чтобы оно им помогло. Но небо помогает умным, а не дуракам. Дураков небо наказывает.
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В Европе видят огромные изменения и уже боятся, что зебил всё отменит.
Не видят одни лишь украинцы.
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Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли

это, вы о попытках узурпации власти и наплевательства на Конституцию называете "сложной ситуацией"???
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Это про какие достижения он говорит???- так он тоже в доле???!!!!
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Как он культурно назвал эту зеленую козюлю - "сложная ситуация"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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