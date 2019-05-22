 Надо позаботиться, чтобы огромные изменения, произошедшие в Украине за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации, - Мингарелли

Об этом заявил глава представительства ЕС в ходе форума Реанимационного пакета реформ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не историк, но отталкиваясь от того, что я вижу, в других странах на нашем континенте и на других, могу сказать, что реформы никогда не являются уж такими необратимыми. Поэтому, я вас призываю бороться за то, чтобы реформы оставались постоянными, а не необратимыми", - сказал Мингарелли.

Он пояснил, что украинские реформаторы и их помощники из-за границы "должны создать надлежащие условия для нового политического лидерства, чтобы оно могло строить на основании того, что уже было сделано за последние 5 лет".

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"Мы должны обеспечить, чтобы эти огромные изменения, произошедшие в вашей стране за 5 лет, не стали жертвой какой-то сложной ситуации. Это наша общая цель. Мы заботимся о том, чтобы новые лидеры строили на том основании, что было создано за эти 5 лет", - заявил глава представительства ЕС.

"Выборы показали, что смысл процесса реформ, большая часть людей в этой стране не поняла. Поэтому, я считаю, что вы, гражданское общество, и в меньшей степени мы, люди из-за границы, которые поддерживают Украину, должны попробовать лучше объяснить, что пытается сделать ваше политическое руководство, чтобы реформировать страну", - добавил он.

Мингарелли выразил надежду, что изменения, которые произошли за последние 5 лет, "будут продолжаться в этом же направлении в пользу обычных граждан, а не для того, чтобы создать впечатление для МВФ, или еще для кого-то".

Он также рассказал, что сегодня Евросоюз может предложить Украине присоединить экономику к единому рынку ЕС.

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"Если сегодня, не знаю как будет завтра, Евросоюз может предложить Украине что-то одно, это, в первую очередь, присоединить вашу экономику к единому рынку за счет Соглашения о совместной торговле. И если вы поможете нам, то вы, гражданское общество можете еще лучше мобилизовать общество в этом направлении ", - подчеркнул Мингарелли.