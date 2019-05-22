 Закон о люстрации не распространяется на должность главы АП, идет атака против Богдана, - Рябошапка

Об этом заявил журналистам замглавы АП Руслан Рябошапка, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он заявил, что закон о люстрации не распространяется на должность главы Администрации президента.

"Администрация президента сама по себе не имеет полномочий, это орган обеспечивающий выполнение полномочий президента. Поэтому закон о люстрации не распространяется на сотрудников Администрации президента, в том числе на позицию главы АП", - сказал Рябошапка.

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На вопрос, почему Зеленский решил рискнуть своей репутацией и сделать такое назначение, Рябошапка сказал: "Репутационно можно навредить любому человеку. Богдан – самый сильный юрист в команде Зеленского, и сильная личность, которая может содействовать проведению реформ, о которых говорил Владимир Александрович. Поэтому идет такая атака против Богдана – чтобы выбить его из обоймы. У нас есть подтверждения, что к этому привлекли наших западных партнеров, а сигнал исходит из команды бывшего президента".

Ранее Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента. Позже выяснилось, что Богдан подпадает поддействие закона об очищении власти (люстрации). Сам Богдан заявил, что должность главы АП не относится к госслужбе и не подпадает под люстрацию. Вместе с тем, активисты и политики собираются обжаловать указ Зеленского о назначении Богдана главой АП.