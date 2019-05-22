 Закон о люстрации не распространяется на должность главы АП, идет атака против Богдана, - Рябошапка

Об этом заявил журналистам замглавы АП Руслан Рябошапка, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Он заявил, что закон о люстрации не распространяется на должность главы Администрации президента.
"Администрация президента сама по себе не имеет полномочий, это орган обеспечивающий выполнение полномочий президента. Поэтому закон о люстрации не распространяется на сотрудников Администрации президента, в том числе на позицию главы АП", - сказал Рябошапка.
На вопрос, почему Зеленский решил рискнуть своей репутацией и сделать такое назначение, Рябошапка сказал: "Репутационно можно навредить любому человеку. Богдан – самый сильный юрист в команде Зеленского, и сильная личность, которая может содействовать проведению реформ, о которых говорил Владимир Александрович. Поэтому идет такая атака против Богдана – чтобы выбить его из обоймы. У нас есть подтверждения, что к этому привлекли наших западных партнеров, а сигнал исходит из команды бывшего президента".
Ранее Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента. Позже выяснилось, что Богдан подпадает поддействие закона об очищении власти (люстрации). Сам Богдан заявил, что должность главы АП не относится к госслужбе и не подпадает под люстрацию. Вместе с тем, активисты и политики собираются обжаловать указ Зеленского о назначении Богдана главой АП.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про очищення влади
Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:
1) Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;
2) Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;
3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;
4) членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;
8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг;
10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини.
А от якщо він отримує з бюджету, як держ. службовець вищих категорій, то будьласка на вихід, згідно з Законо про люстрацію.
А "фаховість" богдана, як юриста відома - підкуповувти продажніх суддів-вовків Зе-леними аргументами. А те що він брякнув, щодо переговорів з рашкою, взгалі показує, що він не тільки невіглас, а ще й зрадник.
Взагалі перші кроки Зе-маріонетки, показують, що він прийшов не для змін, а тільки для того щоб збільшити статки бені коломойші.
п.с. люстрация в понимании пре_зе_дента:
...5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
Что тут неправильно?
Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)
1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:
...5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
Всё, точка, закон четко указал должность. А то, госслужба это или нет, не имеет никакого значения.
Нонсенс - да, нонсенс, но тут вопросы к Порошенко.
Мб Зеленский лично знает Богдана и нуждается в его знаниях, а мб они просто хитрожопые.
Кстати прокуроры и судьи тоже не госслужащие,но на них закон о люстрации распостраняется,а вот на АП нет,как то логика хромает.
C чего вы это взяли и как считали? Мы вообще в абсолютном большинстве - билингвы.
"но он почему то защищать собрался русскоязычных."
Где он собирался русскоязычных защищать? И от кого защищать?
"Кстати прокуроры и судьи тоже не госслужащие, но на них закон о люстрации распостраняется"
На самом деле ключевое тут не госслужащий, а "орган власти". В законе про люстрацию указано, что особам, которые подпали под действие этого закона запрещено "обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування...."
А Администрация Президента с 2016го...не является органом государственной власти. А прокуратура и суды - являются.
По поводу "обходить закон" - то его обошел не Зеленский, а Порошенко, когда протолкнул свой закон о государственной службе, в котором исключил АП из органов государственной власти. А Зеленский - да, воспользовался этим...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службу
"
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
...
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;"
1) заместитель министра Кабинета министров Украины
2) уполномоченный по антикоррупционной политике.
И суммарно занимал больше года.
Должности указаны в законе в списке подлежащих люстрации, а глава администрации президента есть в перечне должностей, который люстрируемые не могут занимать.
P. S.: Долго думал, как это - уполномоченный по антикоррупционной политике при Яныке. Потом осенило - это ж как инспектор по целомудрию в борделе. Который точно знает, что целомудрия не существует, но должен уметь делать вид, будто оно есть, разбираться, какие девочки недоносят денег бордельмаман, и кого из них можно взять за жабры. Работа тонкая, на такую не всякого возьмут.
1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Адміністрація президента- не орган державної влади. Чому вона в статті 2 -питання до тих хто писав закон і за нього голосував.
не нами сказано
Зелечка плохо учился, вот и не знает азов
а Пётр Алексеевич эту истину усвоил - потому и не допускал таких провалов
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
Какие же всё-таки тупые овцы эти 73%, как же я вас всех ненавижу за то, что вы натворили с нами и с Украиной.