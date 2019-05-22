 После разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена Порошенко, Кононенко и других высших должностных лиц

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "По результатам личного приема заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Назара Ивановича гр. Крючкова Д.В. относительно правомерности действий бывшего Президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по следующими фактами:

- по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины.

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В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим Президентом Украины.

Результатом преступных действий стала реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

- по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля.

В заявлении отмечается, что должностные лица ОАО "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн. грн. по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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- по факту завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий путем:

- незаконной передачи имущества ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" на сумму 1 млрд. 89 млн, 621 тыс. грн.,

- приобретение в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1, ООО" Укренерджи "и ООО" Кабельтехпостач "по завышенным ценам;

- проведение оплаты в пользу частных субъектов хозяйствования за работы, которые фактически не выполнялись.

В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд. грн.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

- злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Согласно заявления отделом принудительного исполнения решений Департамента ГИС Украины осуществляется выполнение судебного решения о взыскании с ОАО "Азот" в пользу ОАО "Черкассыоблэнерго" задолженности на общую сумму 1,276 млрд. грн.

В ходе исполнительного производства должностные лица ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот", злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплату частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019 по март 2027. При этом условия соглашения сформулированы таким образом, что она фактически не может быть выполнена из-за изменения модели рынка электроэнергии Украины по 01.07.2019, прекращение использования счетов со специальным режимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии. Кроме того, график погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн. в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году".



Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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