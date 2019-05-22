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 После разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена Порошенко, Кононенко и других высших должностных лиц

После встречи главы САП Холодницкого и экс-нардепа Дмитрия Крючкова антикоррупционная прокуратура начала ряд уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "По результатам личного приема заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Назара Ивановича гр. Крючкова Д.В. относительно правомерности действий бывшего Президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по следующими фактами:

- по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины.

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В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим Президентом Украины.

Результатом преступных действий стала реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

- по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля.

В заявлении отмечается, что должностные лица ОАО "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн. грн. по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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- по факту завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий путем:

- незаконной передачи имущества ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" на сумму 1 млрд. 89 млн, 621 тыс. грн.,
- приобретение в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1, ООО" Укренерджи "и ООО" Кабельтехпостач "по завышенным ценам;

- проведение оплаты в пользу частных субъектов хозяйствования за работы, которые фактически не выполнялись.

В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд. грн.
Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

- злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Согласно заявления отделом принудительного исполнения решений Департамента ГИС Украины осуществляется выполнение судебного решения о взыскании с ОАО "Азот" в пользу ОАО "Черкассыоблэнерго" задолженности на общую сумму 1,276 млрд. грн.

В ходе исполнительного производства должностные лица ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот", злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплату частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019 по март 2027. При этом условия соглашения сформулированы таким образом, что она фактически не может быть выполнена из-за изменения модели рынка электроэнергии Украины по 01.07.2019, прекращение использования счетов со специальным режимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии. Кроме того, график погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн. в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году".


Действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128295
 
   
 Топ комментарии
 
Пан Петро не мiг нажертись. Мрiяв ще пять рокiв кендюх свiй набивати. Зась!
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Всю эту гоп-компанию под статью, чтоб ни одна тварь и не помышляла о выборах.
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І всюди стирчать вушка шаКАЛадного 🐷!
😁
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Пан Петро не мiг нажертись. Мрiяв ще пять рокiв кендюх свiй набивати. Зась!
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седеть не 13-ть лет, а пожизненно должен этот барыгапорох...
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та вже зась. нині бєня і ко цю корову доять Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 9903
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Яким чином? Пан Петро вим'я з рук не випускає. Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 22
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та ви мабут незнаєте хто те вим*я тримає. і точно що не ляшко і пєця Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 4608
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Не знаємо. Просимо аргументованих прикладів та доказів щоб "... не одна баба сказала"
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Это про Януковича. Порошенко к тем предприятиям вряд ли имеет отношение. Но вы верьте и плюйтесь ядом. Это оздоравливает.
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Якщо про януковоща, то чому це спливло тільки зараз? Через 5!!! років? "Порошенко к тем предприятиям вряд ли имеет отношение"???????
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...совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим Президентом Украины. Источник:https://censor.net.ua/n3128295

мы ещё много чего узнаем, про воровство и мародёрство Порошенко и его банды.

Розкрадання в оборонці: фірма зі «справи Гладковського» «нагріла» оборонний завод на 5 мільйонів
Завод гроші сплатив, але продукцію так і не отримав.

https://vgolos.com.ua/economic/rozkradannya-v-oborontsi-firma-zi-spravy-gladkovskogo-nagrila-oboronnyj-zavod-na-5-miljoniv_986477.html
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палубий уже позвал инетовских ботов шины жечь на Майдане)))

Соя, кто захочет с палубием шины палыты, помните , вождю не долго на свободе гулять))) После разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена ряда высших должностных лиц - Цензор.НЕТ 9260
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та багато чого розкажуть. причому ті хто в бєгах, і в кого стаття на статті. але ж лахі вєрят! повірили в свинарчуків,повірили в збагачення у 83(100) раз.повірять щей не втаке. он плюси з дубинянським ще не таке покажуть Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена кількох високопосадовців - Цензор.НЕТ 3222
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Понятное дело что порохоботская шваль является олигофренами и бездумно жрет любое шоколадное дерьмо.
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скільки гівно не поливай шоколадом воно шоколадом не стане тому заздріть мовчки. в нас спражній і смачний шоколад, у вас зубажіння на хліб мазатися буде
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Всю эту гоп-компанию под статью, чтоб ни одна тварь и не помышляла о выборах.
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І всюди стирчать вушка шаКАЛадного 🐷!
😁
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это вам не мелочь по карманам тырить! (с) главное поймать парочку подельников сывочолого гетьмана и потом предложить сделку со следствием.
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теж мені зрада. на те і крючкова виписували,аби компромат накопати. і можу сказати доказів не буде, та їх і не тре- тре лише скандал! лахі всеодно ящик зирять, і в них ума немає После разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена ряда высших должностных лиц - Цензор.НЕТ 4483
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Порошенко объявил войну Зеленскому. Ну что ж НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ !
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его група влияния в Раде была, так что да. А до этого он опустил на 130 млрд Приват банк, а потом вывез 4$млрд при бегстве. За это все расплачивались мы, в том числе и курсом гривны.
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Порохобота олигофрена накормить шоколадным дерьмом не составляет проблемы, мозгов ведь самостоятельно думать нет. За два с половиной года после национализации уже бы давно провели следствие и отправили в суд, а пока что только кормят дерьмом порохоботскую шваль про украли.
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жала пролетела на 30 гривен. доляр в минус...
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Ну ещё четыре херни слепят, которые рассыпятся....
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а старики мёрзли. меня не интересуют никакие действия зе. я хочу только, чтобы все бандиты воглаве с агентом лолитой сидели вечно с конфискацией всего
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у зебилов оргазм, мои поздравления Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена Порошенка, Кононенка та інших високопосадовців - Цензор.НЕТ 1314
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле разговора Холодницкого с Крючковым САП внесла в ЕРДР четыре производства, где фигурируют имена Порошенко, Кононенко и других высших должностных лиц
 
 
 
 
 
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