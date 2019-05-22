 В представительстве ЕС считают, что Зеленский сумеет воплотить решение о роспуске Рады

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.
Также он ответил на вопрос о том, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС. "Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Верховная Рада сорвала голосование по изменениям закона о выборах, отказавшись включить его в повестку дня.
А зараз починайте бібліографію Зе. щоб потім не забути цих історичних моментів.
Но они этого заслужили.
Где тут о роспуске? Мингарелли просто сказал что все должно быть по закону.
"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа."
Источник: https://censor.net.ua/n3128288
Можно будет торговать без ограничений....
Ждут когда Зю впишется....
Очевидные же вещи..
Потом 3% и открытый список- это та же мажоритарка,
К тому же эти условия выдвинули вчера сами же депутаты.
Главное, что Луценко не подал в отставку. Это и есть соль всего. Из- за чего весь балаган .
Новый генпрокурор - вот чего не хотят ни под каким видом ни пэтя: ни его прихлебалы.
Вірити можна Яхве, і Бєні трошки.