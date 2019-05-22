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 Законопроекты Зеленского о выборах – возврат к традициям времен Ющенко, Януковича и Порошенко, - Найем

Сегодняшнее предложение президента Владимира Зеленского об изменении избирательной системы не отличается от традиции времен Ющенко, Януковича и Порошенко.

Об этом нардеп Мустафа Найем сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос в том, чем мотивированы изменения в законодательство. На данный момент они не мотивируются ни интересами граждан, ни принципами, с которыми мы шли в Раду после Майдана. Сейчас все делается только под одно - чтобы некоторые партии могли провести больше людей в Верховную Раду. Это ничем не отличается от традиций времен Ющенко, Януковича и Порошенко", - сказал он.

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Найем уверен, что Зеленский должен выполнить свои обещания по принятию избирательной системы с открытыми списками.

"То, что написано в объяснительной записке, что якобы не успевают рассмотреть избирательный кодекс... Извините, но не мы принимали решение о роспуске парламента. Оно правильное, но время есть. Давайте выборы сделаем через три месяца", - отметил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3128286
 
   
 Топ комментарии
 
Та ты что? Не ты ли шавка Наем за Зе топил?
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Wow! Поклонники клоуна делают поворот на 180 уже на второй день после получения булавы. Рекорд? Сколько времени требуется среднстатистическому лоху шоб осознать, шо его тупо кинули?
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ВОВРЕМЯ ПРЕДАТЬ ЭТО НЕ ПРЕДАТЬ-ЭТО ВОВРЕМЯ ПРЕДВИДЕТЬ..хватило неполных 3 суток чтобы понять какое большое Г*** мы получили в понедельник.... Законопроекты Зеленского о выборах – возврат к традициям времен Ющенко, Януковича и Порошенко, - Найем - Цензор.НЕТ 1643
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Від Наєма пояснення дебільне,бо хто заважав їм так довго тягнути з повним прийняттям виборчого кодексу.Не хоче Наєм достроково полишати ВР?,Яи вже забоявся,що більше не буде депутатом?Ну і добре,бо в основному пусте базікання.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроекты Зеленского о выборах – возврат к традициям времен Ющенко, Януковича и Порошенко, - Найем
 
 
 
 
 
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