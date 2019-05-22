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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина – по мажоритарной системе", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, Рябошапка сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".

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Замглавы АП отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Источник: https://censor.net.ua/n3128285
 
 
 Топ комментарии
 
сегодня какая-то фанера зеленого цвета пролетела над Парижем.
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ЗЕля и после выборов продолжает общаться с народом и прессой через соцсети и своих помощников. Чувырло мычащее
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будут если Ишак не сдохнет или Падишах или оба Внеочередные выборы в Раду очевидно будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 1114
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Зачем переизбирать Раду по действующему закону? Если партии не хотят пройти в следующий парламент, то тогда пусть ничего не меняют и показывают свою политическую импотенцию.
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Можливо не буде, НФ, Шляшка не буде, Самонемічі. Не будемо вислуховувати перли Парубія.
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ага пусть Зеля покажет свою потенцию пока увы.. абидно же тут у него как у товарищша Саахова или я ее веду в ЗАГС или она меня к прокурору... Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 6230
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Наркоша и мажоритарщик Добкин-младший опять скупит за гречку три ватных района в Харьковской области
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нее.. там уже одессит Грановский больше года засевает.. так что дебилы Добкины только в чьем-то списке смогут пройти..
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А истерика будет? "Обидели народ - не прогнулись под зе..."
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уже фиолетово, где закон про импичмент? это теперь главное!
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КАЗЛИ ...ви не повинні знати хто вас "покохає" ...
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Пусть Зеля сперва от судебных исков по неконституционности "досрочных выборов" отобьётся. Судя по поднявшейся буче в КС всё к тому идёт. Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 4065
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сегодня какая-то фанера зеленого цвета пролетела над Парижем.
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Напрасно вы думаете, что ********** Бени не знали и месяц назад, что так и будет.
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Верно,у Бени просчитано все на пять ходов наперед.Провести такую операцию по захвату Украины практически за копейки - это не шутка.Недаром на Западе все происходящее у нас умные дяди называют "крупнейшей политической аферой 21-го века"
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ЗЕля и после выборов продолжает общаться с народом и прессой через соцсети и своих помощников. Чувырло мычащее
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Кучма порадив ЗЄ: "бІЛЬШЕ ПРАЦЮВАТИ, МЕНШЕ ГОВОРИТИ". Звикли до штатного тріпла Пєті.
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ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО в действии:
"Я хотел!
Я хотел!
А они не дают!"
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@jaxx_vbЧитатьЧитать @jaxx_vbЕщеУ Зеленского представили новый дизайн 20 гривневой купюрыВнеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 9678
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Если Рябошапка не знал этого месяц назад, то он "дурак в квадрате" (с).
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Но попробовать стоило. И если бы не Богдан про дружбу с Россией, то могло пройти.
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Думаю что и знал и предвидел. Посмотрим как будут дальнейшие события разворачиваться. Зрада свое слово сказала. Теперь ход от команды Зеленского.
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Чего было торопиться с роспуском ВР, жаждал театральности? Подождал бы недельку, продавил бы нужные сране законы... Ан нет, все было решено зараннее, олигархату нужен старый закон, вот и усе...
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Он озвучил то что должен был озвучить я думаю. Т.с. расставил все точки над і. А подождать недельку, подоговариваться с свинарчуками, порешать втихую делишки - ничего не напоминает?
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Свинарчуки? Какие? Про них уже забыли давно, все хорошо. Он обещал новые законы, а кто их будет принимать, люстрированный Богдан с Разумковым? Новую ВР выберут по старым законам, с 225 ю. мажоритарщиками - гречкосеями, никаких лишений непркосноенност и импичмента , вот и все.
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Вы случаем не Ванга? На сколько знаю она давно умерла.
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веселого и вправду мало... Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 9725

Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 1779 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 2 ч.2 часа назад
Нове шоу 95-го кварталу - веселе, але геть не смішне.
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идти на выборы по старой системе.
в первую очередь.
принять новый закон о выборах депутатов с механизмом отзыва депутата.
неприкосновенность депутата и президента.
импичмент.
количество депутатов в раде 250-300 достаточно.
и пойти на выборы повторно!
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Шагает нарядный Зеленский на инавгурацию.....

Народ: Ми на Вас надіємось!
Зеленський: Дякуююююююю!
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И что тут хорошего? В чём выгода...Выигрыш 2-х месяцев? И столько истерик и шума?
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МАЖОРитарка. В ней все дело. Придут очередные олигархи.
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В этих выборах надежды мажоритарщиков как мне кажется призрачны. Во будет прикол если повторится результат второго тура президентских выборов.
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Кацапе! Ти краще розажи нам, як твій пращур прої..ав цілу баатарею на ,,Бородінському полі,,А в Україні ми розберемося і без шмаркачів.
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Так ти все таки з тих раєвських? .Вашбродь,то розкажіть,як це трапилося? А може Понасєнков бреше?
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😀Скачал...текст буду писать по ситуации..
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А як напередодні кричав преЗедент про необхідність виборів на новій основі. І як палко про це триндів у свїй виборчій програмі. Нові обличчя, прозорість... Так дишал, так дишал!!!! Чи може вже нічого не обіцяв?
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зараз на нових виборах проти соєвих, шляшків і інших кроликів
буде класний аргумент : вони не проголосували за
скасування корупційної мажоритарки
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Можно подумать пропорционалка не является коррупционной.

Или всем память поотшибало, как в 2007 Черновецкий "засевал" Киев на досрочных выборах в Киевраду? А тогда мажоритарщиков не было вообще, одни списочники от партий.
Или хотите рассказать, что те-же депутаты от ВО "Свобода" прожженные коррупционеры и подкупали своих избирателей на округах?
А может Дмитрий Ярош гречкой все засыпал, чтобы в Раду пройти?
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Ну до чого тут ,,пропорціоналка,,чи,,мажоритарка,,? У всьму винні виборці,які обирають цю гидоту. Прийшов час припиняти загравання з ,,розумним,,та ,,працьовитим,, народом, а говорити всю правду!
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Обіцяли одне, а роблять те саме що і папередніки. Через місяць буде ховатися від народу. За базар потрібно відповідати.
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Тоді навіщо розганяти потрібно цю раду? Зеленській включіть мозги.
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Ну вы как маленький, ему включать ничего не нужно, все включено еще на этапе сценария сватов и слуги народа...
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Все было продуманно зараннее, зачем было устраивать молниеносный разгон ВР если бы кто то хотел изменений в законодательстве? Что может принять разогнанная рада? Олигархату нужны старые условия,и они оговорились, 50% мажоритарщиков - гречкосеев, и в новой ВР не проголосуют ни за неприкосновенность свою и судей, а преЗЕдент не увидит закон об импичменте, все довольны, все смеются, лохи обтекают...
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Проиграл Зеленский . К стати ,на выборах в Раду его квартальные депутаты могут не набрать большинство .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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