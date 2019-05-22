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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22941) выборы (22398) Стефанчук Руслан (7)

 Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук

Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что проведет консультации с президентом об изменении избирательного законодательства и как быть дальше до начала предвыборной кампании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после внеочередного заседания парламента, на котором нардепы отказались рассмотреть изменения президента Зеленского в избирательную систему.

Напомним, Зеленский предлагал упразднить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5% до 3%, оставив при этом закрытые списки партий. также следует отметить, что менять избирательное законодательство запрещено после публикации указа о роспуске парламента.

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На вопрос когда будет опубликован указ и попытается ли Зеленский еще раз изменить избирательное законодательство до публикации, а значит до начала избирательной кампании, Стефанчук сказал: "Я думаю, что еще будут консультации. Мне нужно по этому поводу переговорить с президентом".

Комментируя, почему Зеленский настаивает на принятии избирательного кодекса, предусматривающего закрытые списки, Стефанчук сказал, что технически не хватает времени, чтобы проработать открытые списки.

"Это была попытка Владимира Зеленского сделать шаг навстречу. Мы всегда говорили, что за избирательный кодекс, но технически не успеваем его проработать, поэтому вчера достигли компромиса. Он не самый лучший, но дает надежду на новую политику, чтобы в парламент пришли новые люди", - указал Стефанчук.

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"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, В или С которые у нас есть", - резюмировал представитель Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3128284
 
   
 Топ комментарии
 
зебилы вам же говорят открытые списки... Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, Б или С, - представитель Зеленского Стефанчук - Цензор.НЕТ 6721
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Ну и ряха, только день при власти, а уже держморда
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С таким отношением скоро получите и реакцию народа.Это не шоу,это Украина.А Вы два закона в один впихнули.Позор.И у вас нет времени на учебу.Вы набираете в команду 95 квартал,а не лидеров нации,людей,имеющих вес в обществе. Вот так к вам и будут относиться,потому что уже с первых шагов вы себя так поставили.Канадская кампания сетевая,а не профи и спецы.
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Мало. Нужно больше. Скажем 120% тебя устроит? Тебе, "как бы это помягче сказать", сложно понять, что за скомороха далеко не 73%. 73 - это число проголосовавших за клоуна во втором туре. А это совсем другое, это разные числа. Реальная поддержка(очень кратковременная) 35-40%, а то и меньше. Скоро и ее не будет. А может и уже нет, после того, что он начал творить.
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также следует отметить, что менять избирательное законодательство запрещено после публикации указа о роспуске парламента
Поторопились распускать парламент.
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Ну, пока напечатанного указа нет(но могу и напутать), потому пока как бы можно. Но скоморох из этой истории целым не выйдет. Хорошо, если вообще выйдет
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сменили жыда на жиденка ипишете тут ,убогие
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План А - Соглашаться с ВР;
План Б - Выступить против ВР;
План С - Линять в Ростов...
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Все объясняется просто-партии "Слуга народа" фактически нет, она существует только на бумаге, хотя у нее и огромные рейтинги (40%). Им надо набирать еще тысячи людей в партию, т.е. им надо побегать, поработать, а им не хочется. Хочется,чтобы их избиратели (зебилы) голосовали за список, т.е. за пустое место,также, как на президентских выборах. Фактически люди выбрали обыкновенных мошенников с их лютой ненавистью к лохам, т.е. к людям,с чем вас и поздравляю.
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Бла-бла-бла. Рада дала Зе поджопник! От радости тут многие прямо писают! А подумать, что имеем в итоге! А в итоге те же закрытые списки, но еще и мажоритарка с гречкой и прочими атрибутами. Так чему радуемся Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 2812
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Ничего, что Зеленский предлагал тот же закрытый список с некоторыми косметическими уточнениями? Вроде бы как бы да, но нет. Вот и все его послание Раде. Потому и был послан.
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Зекоманда вирішила перейти з кокса на план)))))
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Эта Верховная Рада БОИТСЯ ОДНОГО СВОЕГО НАРОДА и НАРОД с ней РАЗБЕРЕТСЯ!
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Подвійні стандарти in action:
Якщо така ріпа - політичний супротивник, то це "хряк", "свыня" або подібні епітети.
Якщо свій - "широкоформатна персона" або "обличчя з горизонтальним скроллом" Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 9118

Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 7598
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Тут главное сильно не напрягаться...а то харя треснет...
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ТУТ ГЛАВНОЕ ЧТО ВСЕ ДАУНЫ ОТ ПОРОХОХРЯКА ОБСУЖДАЮТ МОРДУ А НЕ ДЕИСТВИЯ, В ЭТОМ ОНИ СИЛЬНЫ НА БОЛЬШЕЕ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ, А ЗАЧЕМ???
25% **** УЩЕРБНЫХ)))
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У Зебилов в таком случае мозгов вообще нет.
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Сорок один - мордвин, сорок два - мордва. злийся в лахтинський унітаз. У вас сьогодні роздають чеські айпі. Спам.
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Подивіться на це стомлене війною обличчя зубожілого українця, якого обікрав Порошенко... Воно обнадійливо говорить всім нам: Нарешті, епха бідності - закінчилася! Нові обличчя нового преЗедента, нарешті врятують Україну. Памятається, що це вже десь було: "Я, і мая маладая *******, ми что-то дєлаєм важноє для всєх вас..." Згадали ?
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ТУТ ГЛАВНОЕ ЧТО ВСЕ ДАУНЫ ОТ ПОРОХОХРЯКА ОБСУЖДАЮТ МОРДУ А НЕ ДЕИСТВИЯ, В ЭТОМ ОНИ СИЛЬНЫ НА БОЛЬШЕЕ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ, А ЗАЧЕМ???
25% **** УЩЕРБНЫХ)))
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Его "действия" недалеко от морды ушли.
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Кому ви відповідаєте? Це лахтинський троль. Кацап на ставці. Спам, спам і ще раз спам.
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не 25. 15% - 8%(админресурс и фальшак) =7%. именно столько дают опросы панамским патриотам. барыга ещё башляет своим ботам.они и надрываются. скоро работу искать...
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так когда уже порохоботов распустят? вроде как, зебилы, 20мая последний срок был Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 5637
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Лахта, закривай лавочку. Ми хочемо побачити справжні істерики справжніх зебілів, а такі поци як ти лише заважають.
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весьма вероятно, что после пары арестов, барыги и свынарчукив и демонстрации агента лолиты на параше слуга народа возьмёт 60% и мажоритарка будет у того кого поддержит зе. народ уже не тот и за кило гречки или зупынку не поведётся. не для того 75% отдали, чтобы свынарчуки народ опять в стойло загнали.
барыга капут. Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 2443
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Так РАДА не проголосовала за закон, мажоритарщики вообще ни голоса не дали! Как этот закон можно принять с этой преступной РАДОЙ?
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А де плани від Б до С. Секрети???
Якийсь новий маланський зехер, чи то на івріті абетка.
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А де плани від Б до С. Секрети???
Якийсь новий маланський зехер, чи то на івріті абетка.
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Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук

Узеленского знатные тактики, которые на шаг вперед не могут просчитать к чему приведут их заявления, вчера они распускают Раду, сегодня хотят что бы депутаты проголосовали за законопроект зекоманды, сказочные долбо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук
 
 
 
 
 
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