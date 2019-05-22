EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1625  27
Материалы по теме:
Все про:выборы (22398) Гриневич (381)

 Я пока думаю над этим, - Гриневич об участии в парламентских выборах

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич продолжает работать на должности на переходный период, и пока не определилась, будет ли участвовать в выборах в Верховную Раду.

"На данный момент я планирую работать. У нас лето – "горячий период", и мы будем работать. Понятно, что правительство может измениться только тогда, когда коалиция в парламенте предложит новый состав правительства", - сказала Гриневич "Интерфакс-Украина" после заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос, планирует ли она уходить в отпуск на предвыборный период, передает Цензор.НЕТ.

Что касается того, намерена ли Гриневич принимать участие в парламентских выборах, она ответила, что пока не решила.

"Я пока думаю над этим. Что меня подталкивает к этому – нам нужно продолжать "Новую украинскую школу", есть много разных инициатив, есть законы, которые мы разработали в Министерстве образования. Я понимаю, что тут нужно влияние на эту ситуацию, поэтому возможно мне придется принять решение идти на выборы", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко заявил о сборе подписей нардепов под обращением в КС о неконституционности роспуска Рады: "Указ Зеленского - незаконный"

В то же время, Гриневич констатировала, что команда президента Украины Владимира Зеленского пока не проводила с ней консультаций.

На вопрос, заинтересована ли она в том, чтобы возглавить Минобразования в новом правительстве, Гриневич ответила: "Для этого я должна еще понять, какое эта команда имеет видение развития образования и науки в Украине. Для того, чтобы сотрудничать, нужно иметь совместную платформу и видение изменений. Пока такой дискуссии у нас не было".

Источник: https://censor.net.ua/n3128279
 
   
 Топ комментарии
 
не может жить и оторваться от корыта, прилипла Я пока думаю над этим, - Гриневич об участии в парламентских выборах - Цензор.НЕТ 8279
 показать весь комментарий
 
Только в Украине в правительстве Вовы Гройсмана министр образования признается, что ее докторская -- плагиат (ее написали другие люди.. ну и списали по пути) и остается на посту министра. Ну был человек занят государственными делами. Понимаем. Вот только несовместимо это с образованием и наукой.
 показать весь комментарий
 
Можливо найгірший міністр освіти за всю історію. Гірше Табачника.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не может жить и оторваться от корыта, прилипла Я пока думаю над этим, - Гриневич об участии в парламентских выборах - Цензор.НЕТ 8279
 показать весь комментарий
 
 
Только в Украине в правительстве Вовы Гройсмана министр образования признается, что ее докторская -- плагиат (ее написали другие люди.. ну и списали по пути) и остается на посту министра. Ну был человек занят государственными делами. Понимаем. Вот только несовместимо это с образованием и наукой.
 показать весь комментарий
 
 
Да, образования уже нет, а министр все вкалывает и вкалывает. И собирается это делать и при белых и при красных и при зеленых. А училкой в школу не хо-хо?
 показать весь комментарий
 
 
За время независимости создано более десяти отраслевых академий наук, которые тоже финансируются из бюджета. Наука должна бы уже расцвести, а не расцветает. Доить бюджет для этого мало.
 показать весь комментарий
 
 
Ще ні асвоін бюджет! Як це уходить!? Літо - жнива педоміністра...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть идет.
Люди из кабмина "украсят" любую партию.
 показать весь комментарий
 
 
Можливо найгірший міністр освіти за всю історію. Гірше Табачника.
 показать весь комментарий
 
 
Эта тётя завлила всё что только могла. Только красовалась в интервью на ТВ и творила хрень как и другие министры Гнойсмана неуча.
 показать весь комментарий
 
 
Ви були професійним міністром, Ліліє. Погано, що після Вас можуть прийти Табачники та подібна йому зелена пліснява.
 показать весь комментарий
 
 
Бенины гопники громят государство в ускоренном темпе.
 показать весь комментарий
 
 
А он тут при чём ? Для Нетаньяху, Коломойский - частное лицо.
Если у вас есть претензии к нему, направьте их в правоохранительные органы Израиля.
 показать весь комментарий
 
так громит же государство.. вам как иудею страшно вот и направляйте
 показать весь комментарий
 
 
министр-плагиатщица которая развалила высшее образование.. як казав праффесар - праффесиАНАЛка Я поки думаю над цим, - Гриневич про участь у парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1053
 показать весь комментарий
 
 
она, похоже, еще не в курсе о зарплате учителя от 4000 долларов, иначе имела бы она ввиду это министерство.
 показать весь комментарий
 
 
До 2172 року буде здійснюватися поетапне підвищування.
 показать весь комментарий
 
Пусть валин нафиг,все мозги запутала выпускникам..
 показать весь комментарий
 
С новой украинской школой - всё.
Пришел Зеленский и всё похерил.
 показать весь комментарий
 
 
Хай би краще це біснувате бабисько подумало про щось корисніше. Про суїцид, наприклад...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ пока думаю над этим, - Гриневич об участии в парламентских выборах
 
 
 
 
 
 вверх