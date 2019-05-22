 Принцип назначения людей у Зеленского - "распихивание ближайших друзей на теплые места", - Билецкий

Порошенко, Януковичу и Ющенко потребовалось некоторое время для того, чтобы начать назначать на государственные должности своих кумовьев, однокашников и массажистов. Зеленский начал делать это в первый день, - пишет в колонке для "Украинской правды" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Андрей Богдан - глава АП. Если у вас глава АП - люстрированный адвокат Коломойского, то каким бы хорошим парнем он ни был, у вас уже беда", - считает Билецкий.
"Шефиры, Костюки, Трофимов и т.д. Персонально о всех них ничего нельзя сказать ни хорошего, ни плохого. Ни дня не были во власти. Эти люди всю жизнь занимались коммерческими делами. Но их назначения говорят о принципе. Этот принцип - не формирование команды, а распихивание ближайших друзей на теплые места", - считает нардеп.
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Назначение главой Генштаба генерала Хомчака Билецкий называет "вишенкой на торте".
"Архитектором наших будущих побед будет создатель и исполнитель Иловайской операции. Для Президента большим плюсом Хомчака является близость к Днепропетровскому клану. Летом 2014-го он не принимал ни одного решения без консультации с Корбаном, которого называл "шефом"", - написал Билецкий.
Лидер "Национального корпуса" призывает не удивляться "результатам действий этой власти".
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"Чудес не бывает. Мессий не бывает. Хотим реальных изменений - надо формировать новую элиту. Из тех, кто не фокусами, а делами доказал верность людям и стране", - подытожил Билецкий.
Иль рассчитывал, что вазелин его назначит кериныком АП, а не смотрящего от бабломойского (богдана)?
Сначала нам поведай об этом, а потом уже будешь выплескивать в информ пространство свои глупости...
Раньше нада было начинать скулить по этому поводу, раньше, аж со времен Кучмы...
А тепер воно вилізло і =вєщаєт= ...
ставит везде своих друзей и кумовей
Не может быть!!!! Только что-то митинг Белецкого был о другом!!!!
Хватит мозги пудрить людям!!!! Контора Белецкого финансируется Беней!!! Как это украинские националисты промеж ух пропустили вопрос с референдумом по РФ и ОРДЛО??? Как???
Такую шваль Мельник и Коновалец зачистили бы сразу!!!
Подходил к этому быдлу: чмытынгары то такое национализм не знают, кто основоположники не знают, принципы украинского национализма не знают, клятву националиста не знают! Просто Титушня!!! Когда задаешь вопросы говорят, что они за другой национализм в отличии от к примеру ОУН-УПА типа современный(правда какой не знают)! Я так понимаю что Коломойский национализм!!!!
Ублюдки!!!
А про те, що Зеленський, як і його команда, малокомпетентні в питаннях державного управління, було зрозуміло відразу. Тепер це тільки підтверджується "ляпами" нового президента, який нехтує законодавством.
Что ж ты, ****, свой "нацкорпус" на улицу не выводишь ?
Кого буде обслуговувати ?
НАРДЕП ИНСТИНКТИВНО ВСЕ ДОЛЖНОСТИ РАССМАТРИВАЕТ КАК КОРМУШКИ...
а нужно незнакомых людей ставить? прям с улицы хватать и назначать. насильно...
мне тоже не все персрны нравятся. но смотреть будем на дела. пока ясно, что раду нужно разгонять и лучше с запретом на политическую деятельность. беда не столько в том что они не чеситны, а в том что они феерически неумны
А то понавыбирают Певцов и юмористов.
способи запудрювання мозгів елєкторату.
По тим призначенням у верхні ешелони влади,навіть у мене,людини, незаангажованої
нічиїми обіцянками і всякими там надіями на шото харошеє,,виникають,якщо не питання,то не зовсім льогкіє недоразумєнія.
Єслі чесно,то я не дуже удівлюсь,якщо завтра,відкривши на сайті гілку ,де буде мова про призначення, побачу когось із квартала на якійсь ,ну,дуже важній посаді у країні.
Я не порохобот,я не зеленебот,я просто дуже бажаю добра моїй Україні.
Історія повторюється. У попереднього президента теж не було політичної команди і він призначав на ключові для України,пости, своїх, чи то друзів,чи знайомих,чи,просто
потрібних людей.
Хочу помиляться.
Хотя, конечно, становится весьма интересно - а «…сколько ещё друзей, бизнес-партнёров и людей Коломойского будет назначено на ответственные государственные посты. Потому что я хорошо помню, чем закончился поход во власть «любых друзив» пасечника Ющенко.
Мне категорически не нравится назначение одноклассников, соавторов, собутыльников, земляков, посетителей одной синагоги… Я - за профессиналов, представляющих разные регионы, национальности и вероисповедания. За женщин, наконец…» - ©
Але, на рахунок Зеркаль,маю теж свою думку. Скоріше всього, людину поставили перед фактом. А у неї були інші плани. А,можливо,і амбіції............. наприклад,глави МЗС..........
осуждатель...де Нацкорпус...де дії...стухли...здулись...