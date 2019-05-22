 Новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, - Герус

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будут парламент и новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет. Я не думаю, что сейчас вдруг возникнет какая-то такая ситуация, когда вместо одного правительства будет другое", - заявил Герус.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды, отвечающего за вопросы энергетики и ЖКХ, Андрея Геруса представителем главы государства в Кабинете министров.
Читайте на Цензор.НЕТ: Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности
Также на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман пообещал немедленно подать в отставку. По словам министра экологии Остапа Семерака, Верховная Рада обязана рассмотреть заявление Гройсмана об отставке в течение 10 дней.
Мафія буде діяти на зло. І до дупіти їм Україна.
С другой стороны, ***** Коломойского сама ставит себя вне закона. Еще пара месяцев такой деятельности, референдум по сдаче Роисе и за его жизнь в Украине уже никто не даст ломаного гроша.
А 73% безмозглых амеб собой ЗЕбеню закрывать не будут.
От Яныка тем, шо даже в мелочах сцытся ответственности за свои решения.
Пока ещё рано говорить чем отличается Зе от других президентов,дайте ему хотя бы сто дней работы,а там посмотрим
Ему только 3-й день пошёл.
зебеня ничем не отличается от всех предыдущих)) не сотвори себе кумира - слоган умных и не наивных))
Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
Ukr_Che @Ukr_Che 8 мин.8 минут назад
медведчук на 112.
Конституция, да, нарушена, но так нужно.