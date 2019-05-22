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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10983) Герус (21)

 Новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новое правительство будет сформировано уже после досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будут парламент и новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет. Я не думаю, что сейчас вдруг возникнет какая-то такая ситуация, когда вместо одного правительства будет другое", - заявил Герус.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды, отвечающего за вопросы энергетики и ЖКХ, Андрея Геруса представителем главы государства в Кабинете министров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности

Также на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман пообещал немедленно подать в отставку. По словам министра экологии Остапа Семерака, Верховная Рада обязана рассмотреть заявление Гройсмана об отставке в течение 10 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3128272
 
 
 Топ комментарии
 
Еще не вся ЗЕманда из Роиси вернулась.
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ростом, конечно, и знанием языков)))
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Он уже украл 5 лет у всей Украины. И все идет к тому, что сдаст независимость Украины.
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Подати новий склад уряду і отримати 90 голосів за? З цими депутанами каші не звариш.
Мафія буде діяти на зло. І до дупіти їм Україна.
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А не ти та такі, як ти, цей склад ради обрали? Обрав, то чому тепер плюєшся?
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Влажные фантазии младой команде нужно оставлять под своим одеялом, а не выносить на люди. После отставки премьера, всё правительство складывает свои полномочия. А кто будет управлять экономикой 2 месяца. ты подумало *********
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экономикой управляет правительство в чучхэ. чем меньше эти бандиты лезут в экономику тем лучше
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можчто свобада под пупсом? мож пора уже из-под бандитов вылазить?
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Надо жить сегодня,а не после выборов.Чем зе отличется от пети?От яныка?Пока ничем.
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Он пока ничего не украл у народа в отличии от яныка и пети )
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Он уже украл 5 лет у всей Украины. И все идет к тому, что сдаст независимость Украины.
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Украл петя, и не только время, но и кровавые деньги укроборонпрома и не только.
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Для вас привычнее "государственная измена".

С другой стороны, ***** Коломойского сама ставит себя вне закона. Еще пара месяцев такой деятельности, референдум по сдаче Роисе и за его жизнь в Украине уже никто не даст ломаного гроша.

А 73% безмозглых амеб собой ЗЕбеню закрывать не будут.
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Іван Баканов у СБУ і без В, Зради папочки на бариг знайде і витягне на світ?
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От Пети тем, шо готов лечь под Роисю.
От Яныка тем, шо даже в мелочах сцытся ответственности за свои решения.
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А кто тебе не даёт жить?
Пока ещё рано говорить чем отличается Зе от других президентов,дайте ему хотя бы сто дней работы,а там посмотрим
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Ему и трех хватило, чтобы слова разошлись з действиями.
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Та пока от пети и яныка он отличается ВСЕМ.
Ему только 3-й день пошёл.
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теам что он не воровал. а твои персонажи никогда не работали ни минуты и всё накрали
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хотелось бы услышать о претендентах на ГПУ и премьера.
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Этот закон читать, этот не читать, в этот рыбу завернем........
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т.е. знающих дело нет)) а своих проверенных кумовей и дружбанов не хватает)))
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На счет кумовей это к пете, он под них даже законы ломает
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его бурятский помощник знает точно как ломать законы )) так что шмаркля будет только подписывать,не читая и не вникая, т.е. тоже ломать законы))
зебеня ничем не отличается от всех предыдущих)) не сотвори себе кумира - слоган умных и не наивных))
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Ну да, у свина кумовьев хватало на все, даже должностей не хватало
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а что шмаркля не человек?? и у него нет кумовей и друзей??
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для евреев это не существенно как их склонять))
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он мне персонажа из 12 стульев напоминает
Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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про барыгу этого не скажешь. ему не стыдно. это скорее паша эмильевич. тащит всё
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агент лолита панамо-офшорный полководец мальвинский. великий дебатчик, марионетка свынарчуков(кстати, где они??????)
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простите, вы о чем? летом в14 году он вообще в душе не имел что такое война и как воевать, уже зимой 15 го особенно после обстрела марика градами, п.зды стали давать так что мама негорюй, наша арта утюжила быдлобамбас всем чем можно что я аж жопой воспылал что арт ресурс выработан, пока рашка незаскулила и не призвала аж наблюдателей оон, но ты ж смельчак из под впна, наверное так оскорблять удобней
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А с нашим законодательством есть другие варианты? Зеленский и так постарался Гросе сократить этот срок на скоко возможно.
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Грося сегодня подал заявление в ВР об отставке, а поскольку рада распущена мог этого и не делать. Просто завтра оформит увольнение у усё. Он не холуй, чтоб обслуживать олигофренов в клоповнике на банановой
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Сколько можно зебилов за нос водить? Мне уже за знбилов стыдно. Списки в студию!
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вот честно, я бы на их месте дальше месяца не загадывал. мало ли чего...
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Прямо "Кин дза дза" какая-то. Правительство на другой планете обитать будет.
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нужно Московии...

Новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, - Герус - Цензор.НЕТ 7497 Ukr_Che‏ @Ukr_Che 8 мин.8 минут назад
медведчук на 112.
Конституция, да, нарушена, но так нужно.
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давай тебя убьем? ну так нужно)))) а как же закон один для всех? а зебил
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та ты шо, а мы думали завтра))) он люй вообще за идиотов считает, или обращается к зебилам?))
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Пора этих "народных" обранцев отправлять в глубокий тыл и этим должен заняться народ, потому что их оттуда не выгонишь с...раной метлой.
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Обожаю пеньковатых, которые, не задумываясь, вещают от имени "народа"? "Сраной метлой", гришь? А ты вот подумай, прежде, чем срать на метлу, приводя ее в готовность, не этот ли твой "народ" в 2014 году избрал этих "обранцев"?
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где-то уже эта методичка цитировалась недавно Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус - Цензор.НЕТ 174
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Йозеф Швейк: "Пожар в бардаке во время наводнения".
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Когда увидит народ эту кодлу,ой пардон правительство,хрен кто за служанок проголосует...А так...вот получим АБСОЛЮТНУЮ ВЛАСТЬ! вот тогда и будем править...Жаль с закрытыми списками не получилось.А то бы чего проще - смотри российский сериал и голосуй втёмную.Лохами ж родются!
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капец, до сих пор не нашли людей для правительства Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус - Цензор.НЕТ 7487 или там будет такой состав, что мы все обалдеем и рейтинг зеля начнет терять до выборов в ВР
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое правительство будет сформировано после парламентских выборов, - Герус
 
 
 
 
 
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