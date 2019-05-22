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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Кремль надеется, что Европа повлияет на Киев в вопросе языка

Кремль рассчитывает на влияние, которое Европа может оказать на Киев для восстановления прав украинцев, нарушенных законом о языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона ставит этот вопрос активно, инициативно в ходе своих контактов с европейскими лидерами, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону, чтобы способствовать обеспечению этих прав".

"Мы хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств, - добавил Песков. - Мы знаем, сколько людей говорит на русском языке в Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится".

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

В понедельник, 20 мая, члены Совета безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского "языкового закона".

Источник: https://censor.net.ua/n3128271
 
 
 Топ комментарии
 
Тешь себя надеждами... савченками.... ЁРШИК УНИТАЗНЫЙ!!!))))
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"Мы хотели бы, чтобы на нарасии обеспечивались права национальных меньшинств,
- Мы знаем, сколько людей говорит на адыгском,татарском,удмуртском,ненецком,якутском и других языках на нарасии, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится".
МИД Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3128271
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гнида усатая в россии кроме русского,другой низзя,даже в крыму единственную украинскую школу угробили..пидары кремлевские брехливые
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На своем примере поясню. Язык (читай русификация), это инстумент для подавления национальной идентичности, превращения в себе подобных не только на языковом уровне, но и на ментальном. Наглядным примером того за что борется сейчас ********, это Донбасс. Массовое переселение туда быдла из рф и всяческая поддержка спецслужб ссср через книги, кино, анекдоты, специфику преподавания, размещение производств и потребителей на разных территориях(перевязка регионов), когда годами вдалбливалось превосходство некого советского индивидуума над всеми остальным дали свои плоды. Многие, как выяснилось, оказались готовы, за кусок хлеба, лизать зад, другой нации, которая уничтожала их род десятилетиями, совершенно забыв о национальной гордости. Так, к сожалению повелось, что образованные люди более стойки в своих убеждениях, а "рабочий класс", выращеный на лозунгах, передает по наследству раболепие перед начальством. Поэтому в людях с тяжелыми условиями труда, при поддержке "вовремя" подсунутых 100гр., убить национальную гордость намного проще. Мое мнение не есть каким то актом неуважения к рабочим или людям без высшего образования, многое зависит от конкретного человека и условий в которых он находится. Я родился на востоке и везде, кроме дома, слышал толко русскую речь. Борюсь с последствиями этого. Очень сложно дается техничекий украинский, НО я категорически За этот закон. Никакго 2го гос языка(русского) не должно быть! Меня лично все устраивает. Нужно как в прибалтике, не знаешь язык страны, ты "полугражланин". И плевать, что и кому там не нравится. Это банально звучит, но все начинается с игр и сериалов. Кто старше, помнят, как даже в центральных регионах было "стыдно" говорить на украинском. И это было не случайно. Поэтому хер им а не русский!
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