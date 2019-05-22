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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22941) избирательный закон (144)

 Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Парубий закрыл заседание. ВИДЕО

Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня внеочередного заседания двух президентских законопроектов об изменениях избирательной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, за внесение на рассмотрение законопроектов об изменении избирательной системы проголосовали лишь 92 народных депутата.

Кроме того, состоялось голосование за рассмотрение внесения изменений в закон "О публичных закупках", которое также провалили — поддержку высловили лишь 127 нардепов.

Спикер Рады Андрей Парубий после оглашения результатов голосования закрыл заседание парламента до 28 мая.

Читайте также: Закрытые списки и снижение проходного барьера до 3%, - в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в закон о выборах нардепов

Источник: https://censor.net.ua/n3128268
 
   
 Топ комментарии
 
все правильно - нет открытых списков - ВАЗЕЛИНы и слуги уродов идут в лес!!!
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Это также урок новому президенту Бене Коломойскому. Его марионетка зе не диктатор а в Украине парламентско президентская республика.
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ПАЧЕМУ ?!!!
Вед Закрытые списки это ошень хорошо:
1. ЗЕлохторат будет голосовать за Фантик с Голобородько а не за попахивающее амном содержание
2. Места в списке можно будет продавать намного легче.
Юрист Коломойского плохого не посоветует )))))
Зе-е-е!...Зе-е-е!... Зе-е--е-е-е-е !!!
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори нардепів - Цензор.НЕТ 3000
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Отличный ролик от блогера Stark о том, как Слуги Коломойского и мутная компания Квартала -- 95 получает высшие государственные посты под соусом "новых лиц" и кто такой генерал Хомчак.https://www.youtube.com/watch?v=g8NH39HY5x4. Очень рекомендую для просмотра и распостранения!
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Ясен пень должны быть закрытые списки, их Беня уже составил и со всех бывших рыгов и прочих интересных личностей бабло собрал, Володе дал команду как нужно все обставить, а эти скотыняки упираются, непорядок, СДЕЛАЕМ ИХ ВМЕСТЕ!!
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Круто Зе их подставил. Он прекрасно знал что Рада не проголосует за закон о выборах. Мажоритарка? Да и хер с ней. 44% Зе 10% Коса и 5.1% Смешко.Больше чем достаточно. Походной барьер 5%. Все.Вся Украина увидела депутатов еще раз и они нагадили сами себе.
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Главное, он сначала на инавгурации заявлял что принять должны изменения по открытым спискам. Потом на консультациях перешли на закрытые ибо ВК в первом чтении только принят, и там 4000 правок (не удивился, если бы было 400000000000000000, как же на кону места в партийных списках, че по чем и т.п.). По-любому, все у него знали и продумали. А быпыпы с НФ, как лошки, повелись.
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Совершенно верно. Все что Зеленскому надо было сделать -это подставить депутатов и Верховную Раду что он с успехом и сделал причем их же руками. Все что ему сейчас надо это объявить выборы и спокойно вести кампанию и выжидать.
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100 депутатів для нинішньої України - хватило б з головю. Решту 2/3 дармоїдів - в народне госпордарство, або за парєбрік
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Офис в 100 метрах от книжной ярмарки - зачем машина и все это, если можно прогуляться.
А вот наблюдать со стороны за недоуменными лицами прохожих - вот это было своеобразно.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2330852707183533/UzpfSTEwMDAwNzc2NDc5MzI4NzoyMzMwODU1NDc3MTgzMjU2/
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Незадовго до засідання, зичний, рішучий речитатив перед соратниками:
- А хто мажоритарку скасує - тому руки повідрубаю!!
п.с. соєфіли мабуть забули, або пам'ятають, але не мовчки, що бипипи на минулих виборах по партійним спискам набрали менше, ніж нульовий зараз НФ. Все за рахунок мажоритарників до купи збиралось. ********** памятаємо, хоч?
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73-хпроцентный раствор начинает терять концентрацию. Пока испарилась малая толика самых интеллектуальных зебилов, для которых хоть что-то значила Конституция. А пока остальная часть зебилов что-то нечленораздельно мычит на вопросы об антиконституционных назначениях "ваза шестёрки". Видимо, для улучшения зрения нужно продолжить на пару недель сеанс уринотерапии.
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Таких депутатов-приспособленцев, живущих на бюджетные средства, потребно на мыло переводить.
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нет никаких закрытых списков
все списки так называемые закрытые можно найти... посмотрите видео дубинского
а вот главное там мажоритарка и барьер....
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СНОВА ложь И обман, со стороны партии Порошенка И "народного фронта", В начале ОНИ Зеленскому навязали свои условия ВЫБОРОВ, с закрытыми списками И только тогда с проходным барьером в 3%, А в сессионном ЗАЛЕ просто кинули. И при этом стали ОБВИНЯТЬ Зеленского, Что это его ЗАКОН без открытых списков, ВОТ и спрашивается как можно верить партии Порошенка и "народному фронту" ОНИ просто, КАК на протяжении пяти лет НАС дурили, так же и дальше, что то пообещают И снова УЖЕ кинут весь НАРОД Украины.
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Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. А чего команда ЗЕ ожидала, что ВР сама себя люстрирует. Что мажоритарщики откажутся от места в ВР? Президент начал с нарушения Конституции, Рада получила законный способ культурно послать его... . И зачем эти ускоренные гонки с досрочным, не конституционным роспуском. Можно было бы спокойно изменить предвыборные законы, набрать штат новой партии, назначить своих министров. А так все через пень-колоду, напролом в нарушение Конституции. Давая повод для обжалования в КС. И в итоге тереть рейтинг и доверие.
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Народ эту Раду вынесет вперёд ногами ! ( Потом вспомните мои слова .)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Парубий закрыл заседание. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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