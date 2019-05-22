 Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Парубий закрыл заседание. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, за внесение на рассмотрение законопроектов об изменении избирательной системы проголосовали лишь 92 народных депутата.
Кроме того, состоялось голосование за рассмотрение внесения изменений в закон "О публичных закупках", которое также провалили — поддержку высловили лишь 127 нардепов.
Спикер Рады Андрей Парубий после оглашения результатов голосования закрыл заседание парламента до 28 мая.
А вот наблюдать со стороны за недоуменными лицами прохожих - вот это было своеобразно.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2330852707183533/UzpfSTEwMDAwNzc2NDc5MzI4NzoyMzMwODU1NDc3MTgzMjU2/
- А хто мажоритарку скасує - тому руки повідрубаю!!
п.с. соєфіли мабуть забули, або пам'ятають, але не мовчки, що бипипи на минулих виборах по партійним спискам набрали менше, ніж нульовий зараз НФ. Все за рахунок мажоритарників до купи збиралось. ********** памятаємо, хоч?
все списки так называемые закрытые можно найти... посмотрите видео дубинского
а вот главное там мажоритарка и барьер....