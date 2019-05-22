 Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Парубий закрыл заседание. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, за внесение на рассмотрение законопроектов об изменении избирательной системы проголосовали лишь 92 народных депутата.

Кроме того, состоялось голосование за рассмотрение внесения изменений в закон "О публичных закупках", которое также провалили — поддержку высловили лишь 127 нардепов.

Спикер Рады Андрей Парубий после оглашения результатов голосования закрыл заседание парламента до 28 мая.

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