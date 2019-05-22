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 Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ, - Кабмин

Правительство приняло проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, для Украины прекращается действие Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, заключенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан). Кроме того, для нашей страны больше не будет действовать Соглашение между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенное в июне 1999 года в Минске (Беларусь). Также Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, заключенного в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).

В пояснительной записке отмечается, что эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина вышла из соглашения с СНГ о стандартизации вооружения и военной техники

Источник: https://censor.net.ua/n3128267
 
   
 Топ комментарии
 
Прошло 6 лет а мы еще оказывается сотрудничаем с Таежным Союзом. Глядишь лет еще через 20 и сотрудничество с ФСБ прекратят и введут визовый режим против Пидорашки.
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а центр управления, для примера, СБУ плавно переместился в гримерку Квартала Україна виходить ще із трьох угод у межах СНД, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3044
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Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1174
стоило только убрать жадного хряка как сразу наметился четкий вектор направления развития Украины в сторону запада
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Прошло 6 лет а мы еще оказывается сотрудничаем с Таежным Союзом. Глядишь лет еще через 20 и сотрудничество с ФСБ прекратят и введут визовый режим против *********.
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Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1174
стоило только убрать жадного хряка как сразу наметился четкий вектор направления развития Украины в сторону запада
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все проще. Не ломая дров, держали курс на ЕС. Но пришло за булавой буратино, и в срочном порядке рвут оставшиеся нитки с **********. Походу, зебил замонается референдумы проводить Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ, - Кабмин - Цензор.НЕТ 476
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Было по-моему больше 400 соглашений . Сколько осталось? Заробитчанам в РФ теперь придется налоги и там, и там платить.
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Может теперь зароюбитчане серьезно задумаются о возвращении из *********?
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а центр управления, для примера, СБУ плавно переместился в гримерку Квартала Україна виходить ще із трьох угод у межах СНД, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3044
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Може на криворізький все ж таки? Новий прєзік нібито не з Вінниці?
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Несмотря на санкции и на пятилетнюю войну Россия остается одним из основных торговых партнеров Украины. Такой вывод напрашивается из данных Укрстата о внешнеторговой деятельности Украины.
За десять месяцев минувшего года первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран занимала именно Россия. За этот период Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов. Второе место по сумме украинского экспорта занимает Польша, закупившая украинских товаров и услуг на 2,7 млрд дол. Третье - Италия (2,2 млрд.)._https://www.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-torgovlya-s-rossiey-snova-rastet-1204663.html

По итогам 2018-го года Украина увеличила товарооборот с Россией на 17%.

Мы хотим, чтобы США и ЕС сокращали торговлю с Россией, а сами наращиваем ее объемы.
Так надо бы определиться, или крест снять, или штаны одеть.
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