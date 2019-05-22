 Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ, - Кабмин

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, для Украины прекращается действие Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, заключенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан). Кроме того, для нашей страны больше не будет действовать Соглашение между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенное в июне 1999 года в Минске (Беларусь). Также Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, заключенного в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).
В пояснительной записке отмечается, что эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.
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стоило только убрать жадного хряка как сразу наметился четкий вектор направления развития Украины в сторону запада
За десять месяцев минувшего года первое место по сумме украинского экспорта среди всех стран занимала именно Россия. За этот период Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов. Второе место по сумме украинского экспорта занимает Польша, закупившая украинских товаров и услуг на 2,7 млрд дол. Третье - Италия (2,2 млрд.)._https://www.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-torgovlya-s-rossiey-snova-rastet-1204663.html
По итогам 2018-го года Украина увеличила товарооборот с Россией на 17%.
Мы хотим, чтобы США и ЕС сокращали торговлю с Россией, а сами наращиваем ее объемы.
Так надо бы определиться, или крест снять, или штаны одеть.