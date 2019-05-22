 Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ, - Кабмин

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, для Украины прекращается действие Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, заключенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан). Кроме того, для нашей страны больше не будет действовать Соглашение между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенное в июне 1999 года в Минске (Беларусь). Также Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, заключенного в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).

В пояснительной записке отмечается, что эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

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