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 В Украине будет введен обновленный учет ДТП

Кабинет Министров Украины сегодня, 22 мая, утвердил проект постановления МВД "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.

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"Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработка и принятие научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Источник: https://censor.net.ua/n3128264
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Учет ДТП и анализ был всегда!!!!! И при СССР и при не
зависимой Украине!!!
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т.е до этого...как бы... его не было?
может в слово "учет" вложили какой-то другой смысл и требуют дополнительных денег???
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И вдрух окажецца, что от бухих проблем не так уж много, а техсостояние не влияет воще никак.

Помойму это плохая идея В Украине будет введен учет ДТП - Цензор.НЕТ 295
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Анекдот:
По статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находящихся в
нетрезвом состоянии. Следовательно, подавляющее большинство аварий (83%)
происходит по вине трезвых водителей.
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выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий

Мажорство и алкоголизм, вот и все причины.
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А ще банальне незнання ПДР.
На днях на рівнозначному перехресті одного з райцентрів місцевий рішало сказало, що "він їхав по "центральній" вулиці. Не віриш - у вокзальських спитай". Тобто, вокзальські бомжі (а ніякі не ПДР) вирішують пріоритети проїзду перехресть.... Я жорстко випав у осад...
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,,,надзвичайно важливе,вчасне і патріотичне рішення кабміну...яке покращує значно добробут українського народу..... В Україні буде введено облік ДТП - Цензор.НЕТ 4674
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Отдельно учитывать простых граждан И ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬЁЙ учитывать "ИХ" оглашая списки этих ОТВЕТСТВЕННЫХ пьяниц
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