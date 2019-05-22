 В Украине будет введен обновленный учет ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.
Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.
"Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработка и принятие научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Такой учёт ведётся лет 20.
зависимой Украине!!!
может в слово "учет" вложили какой-то другой смысл и требуют дополнительных денег???
Помойму это плохая идея
По статистике 17% аварий происходит по вине водителей, находящихся в
нетрезвом состоянии. Следовательно, подавляющее большинство аварий (83%)
происходит по вине трезвых водителей.
Мажорство и алкоголизм, вот и все причины.
На днях на рівнозначному перехресті одного з райцентрів місцевий рішало сказало, що "він їхав по "центральній" вулиці. Не віриш - у вокзальських спитай". Тобто, вокзальські бомжі (а ніякі не ПДР) вирішують пріоритети проїзду перехресть.... Я жорстко випав у осад...