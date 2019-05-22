 Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк

Об этом заявил журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"С одной стороны люди должны знать за кого голосуют, с другой – открытые списки это возможность каждого гражданина голосовать за каждого кандидата в списке, а для этого надо принять Избирательный кодекс", - сказал он.
Напомним, Избирательный кодекс уже принять в первом чтении. Ко второму чтению в него внесены около 4 тысяч поправок. Профильный комитет еще не подготовил его ко второму чтению.
Один из авторов законопроекта Леонид Емец (НФ) заявлял, что ожидает от новоизбранного президента Зеленского инициативы о принятии Избирательного кодекса, в котором имеются открытые избирательные списки. По его словам, комитет смог бы согласовать все поправки при интенсивной работе.
Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь заявила в кулуарах Рады, что нардепы от БПП блокируют проведение заседания комитета по подготовке нового Избирательного кодекса.
там большая половина квартала 95 ещё не устроена
и их семьи, кстати...
https://censor.net.ua/news/3124522/ukrainskoe_obschestvo_esche_ne_gotovo_k_vyboram_v_parlament_po_otkrytym_spiskam_prosche_prinyat_zakon
За 98 ..та 127 !
..Ось вам і *Верховна зрада *
..Соєвим баригам зараз *чим гірше тим краще * !,
якби не вова...
раз каолиция петра не выполнила своих обещаний.
БлаЗень, почав махати булавою, а ви, дупутати, полякались, поховались....
Витягніть вже язика з дупи Бєні і робіть на що вас наймали 5-років тому.
Богдан намедни сказал, что Рада может принимать законы и после роспуска.
Он бы добавил, что вместо нардепов могут принимать законы назначенные Богданом прокси, но то он просто запамятовал.
"Побольше демократии", да, европейцы?
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Лично мне очень нравится, смотрю да смотрю, чем не Африка.
Сейчас Беня проведет референдум ( ему 2 ярда за это заплатят) про дружбу с рашей. И всех вас в Сибирь за Сенцовым отправят .
Депутаты вообще как котята, тьфу.
шоб всё честно
Сегодняшнее заседание зРады коротко - саботаж!!!
И давай не будем об обязанности дупутатов делать то же самое перед Зюзиным 73% недонародом. Харэ?
народнаселение платить налоги и тарифы по полной
и таких моментов выше крыши
Чего воете, дебилоиды? Вы же сами их избрали в 2014 году. Тьфу!