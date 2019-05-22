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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк

Для введения открытых списков необходимо принять Избирательный кодекс, что депутаты уже не успеют сделать.

Об этом заявил журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"С одной стороны люди должны знать за кого голосуют, с другой – открытые списки это возможность каждого гражданина голосовать за каждого кандидата в списке, а для этого надо принять Избирательный кодекс", - сказал он.

Напомним, Избирательный кодекс уже принять в первом чтении. Ко второму чтению в него внесены около 4 тысяч поправок. Профильный комитет еще не подготовил его ко второму чтению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закрытые списки и снижение проходного барьера до 3%, - в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в закон о выборах нардепов

Один из авторов законопроекта Леонид Емец (НФ) заявлял, что ожидает от новоизбранного президента Зеленского инициативы о принятии Избирательного кодекса, в котором имеются открытые избирательные списки. По его словам, комитет смог бы согласовать все поправки при интенсивной работе.

Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь заявила в кулуарах Рады, что нардепы от БПП блокируют проведение заседания комитета по подготовке нового Избирательного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3128262
 
   
 Топ комментарии
 
Пять лет не хватило, валите уже к хренам.
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кто вам, шакалы, 5 лет не давал это сделать? пэтины шавки только вякали, что украинцы не готовы к изменению избирательной системы.
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Если нет желания у бандитов, то и времени не хватит.
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Пять лет не хватило, валите уже к хренам.
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действительно !!!

там большая половина квартала 95 ещё не устроена

и их семьи, кстати...
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Если нет желания у бандитов, то и времени не хватит.
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Для этого клован и распустил ВР? Сам он до такого не додумался бы... Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк - Цензор.НЕТ 4476
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Ага, 5 лет бедняги сидели и всё никак не успевали принять избирательный кодекс Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк - Цензор.НЕТ 700
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...дебилушка, проконсультируйся у программистов, как надо работать Есть такой четкий правильный принцип - если работает, то ничего не трогай и не меняй... Но твой скоморох, конечно, самый вумный, хоть и плавает, как вутюг... Для запровадежння відкритих списків потрібно ухвалити Виборчий кодекс: Рада не встигне це зробити, - Березюк - Цензор.НЕТ 1005 А тебе и до него далеко как до Пекина раком... Для запровадежння відкритих списків потрібно ухвалити Виборчий кодекс: Рада не встигне це зробити, - Березюк - Цензор.НЕТ 1005
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"если работает, то ничего не трогай и не меняй" - не работает
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Ты дурак? Сказано же что по открытым невозможно в ближайшее время.
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Почему не возможно, что клоуну мешало внести нормальный закон?
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Получается Зелебобка не лучше барыги? Зачем же ты лоханка избрал идиота неспособного ни на что?
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В отличие от тебя, задницы порохатой, я не избирал ни Пёрдыча, ни Барыгу, ни Зюзю. Это все твои и прочих дебилов пердзиденты.
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Статью почитай, нужно не один закон а новый Избирательный кодекс принять.
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кто вам, шакалы, 5 лет не давал это сделать? пэтины шавки только вякали, что украинцы не готовы к изменению избирательной системы.
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Украинское общество еще не готово к выборам в парламент по открытым спискам, проще принять закон о партийной системе выборов, - юрист Коломойского Богдан

https://censor.net.ua/news/3124522/ukrainskoe_obschestvo_esche_ne_gotovo_k_vyboram_v_parlament_po_otkrytym_spiskam_prosche_prinyat_zakon
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а, это юрист каломойского 5 лет у власти был. вот оно что.
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это юрист Коломойского сказал то, что ты приписываешь каким-то петиным шавкам.
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Вже банда мародерів ПРоголосувала ...!
За 98 ..та 127 !

..Ось вам і *Верховна зрада * Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк - Цензор.НЕТ 1916
..Соєвим баригам зараз *чим гірше тим краще * !,
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Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь заявила в кулуарах Рады, что нардепы от БПП блокируют проведение заседания комитета по подготовке нового Избирательного кодекса.
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пойду и я сыру поем. мои любимые рошенки куда-то пропали...
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5 лет назад наобещали наперегонки кто больше лапши навешает лохторату.....Опять хотят в Раду ...3%....хорошо что ни 1%.....только пробраться. Задрали негодяи.
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рада не встигає завдяки вовочкіній нетерплячці.
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Вовочка ще дров наламає. Це тільки початок.
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шож ты сидела 5 лет язык в жопу засунув?
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я маю за парламентарів роботу робити ?
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тогда о чем ты сейчас блеешь?
раз каолиция петра не выполнила своих обещаний.
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В школе №19 города Каменское (Днепровская область) на выпускном из начальной школы произошел скандал. Девочке из приюта не дали кусочек торта из-за того, что ее родственники не сдали деньги.- Шо? Опять! (с)
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І чия це проблема? Невже Ради?
БлаЗень, почав махати булавою, а ви, дупутати, полякались, поховались....
Витягніть вже язика з дупи Бєні і робіть на що вас наймали 5-років тому.
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Это не проблема.
Богдан намедни сказал, что Рада может принимать законы и после роспуска.
Он бы добавил, что вместо нардепов могут принимать законы назначенные Богданом прокси, но то он просто запамятовал.

"Побольше демократии", да, европейцы?
Нравится?
Лично мне очень нравится, смотрю да смотрю, чем не Африка.
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Не фиг было по полгода отдыхать.
Сейчас Беня проведет референдум ( ему 2 ярда за это заплатят) про дружбу с рашей. И всех вас в Сибирь за Сенцовым отправят .
Депутаты вообще как котята, тьфу.
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раз так, то надо решать этот вопрос через вселбщее электронное голосование народа Украины, а не зрады, которая давно должна уйти на ***.
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и сервер поставить в кабинете Бени )))

шоб всё честно
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Как надоел этот треп об "открытых списках". Да хоть бы кто уяснил себе , что это та же мажоритарка, только с феодально-местечковым уклоном, что еще хуже простой мажоритарки.
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А ты чего хотел, чтоб они все спустили штаны и стали раком перед каким-то говном Богданом, или Разумковым? Для запровадежння відкритих списків потрібно ухвалити Виборчий кодекс: Рада не встигне це зробити, - Березюк - Цензор.НЕТ 96
И давай не будем об обязанности дупутатов делать то же самое перед Зюзиным 73% недонародом. Харэ?
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тоесть народ за себя любимого проголосовать ты сподвиг, раду распустить смог, а открытые списки не получаются, и народ дружно засунув хоботы друг другу в жопу пойдут голосовать за новую раду с **** 3% барьером, это значит теперь партии будут ваять не только ляшки но и шушера поменьше, вы все дебилы, реальные, если мы народ то мы должны сказать что мы на выборы не пойдем пока не будут открытые списки, нихера себе вы СЛУГУ выбрали который вам условия ставит, или селфи с слугой это ваш все?
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Походу народу Украине дешевле оплачивать выездной европейский парламент чем содержать 450 дегенератов.... Для запровадежння відкритих списків потрібно ухвалити Виборчий кодекс: Рада не встигне це зробити, - Березюк - Цензор.НЕТ 1118
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европейский парламент заставит этот народ население платить налоги и тарифы по полной
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А сейчас платят не по полной. Разве что те кто у корыта, те да не по полной.
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у нас 90% квартир сдаётся неофициально, к примеру...

и таких моментов выше крыши
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Вот вам и результат, Леха Косой, ну да, долб...... б писал, ни х.... я они не примут. Вот если бы он подал закон, кто спиз...... л свыше миллиона тот ПОЧЕТНЫЙ, 100 процентов ЗА. НЕ СЛОМАТЬ ГАДОВ. Все будет по старому и не вина Зеленского в этом.
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Точно! Вина долбоушлепков, которые голосовали за Вить Пйордыча, Петь Барыгу и теперь за Зюзю. Ну и за соответствующие составы парламентов тоже.

Чего воете, дебилоиды? Вы же сами их избрали в 2014 году. Тьфу!
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Какая-то уж сильно недолугая эта ЗУ-*******! А то они не знали как оно будет после полученя пересидентских клейнодов. Неужели они считают, что этот состав парлямента бегом побежит исполнять хотелки Зюзи и его поцов? Или они делают это специально, чтоб потом втирать быдлу, что вот мы хотели, но они, суки!... Для запровадежння відкритих списків потрібно ухвалити Виборчий кодекс: Рада не встигне це зробити, - Березюк - Цензор.НЕТ 8625
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Так предложи КАК? Может и правда, КАК В КИНО?
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А с чего это я им должен что-то предлагать? Для запровадежння відкритих списків потрібно ухвалити Виборчий кодекс: Рада не встигне це зробити, - Березюк - Цензор.НЕТ 5351 Могу им разве предложить, чтоб они учинили коллективный суицид.
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тунеядцы и дармоеды,для принятия введения открытых списков над их и принять ,а не кодекс,которы дает возможность на халяву и дальше жрать....
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Зеленский, в первую очередь должен анонсировать референдум о снятии неприкосновенности с депутатов и судей, понятно что зрада на это не пойдет, значит это должен решать народ.
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А куда спешить? Поспешность нужна при ловле блох. А этот царек мождет и подождать.
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5 лет не сделали этого, сейчас всё на Зе валят! Твари! Гнать всех нахер!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк
 
 
 
 
 
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