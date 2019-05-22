 Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк

Об этом заявил журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"С одной стороны люди должны знать за кого голосуют, с другой – открытые списки это возможность каждого гражданина голосовать за каждого кандидата в списке, а для этого надо принять Избирательный кодекс", - сказал он.

Напомним, Избирательный кодекс уже принять в первом чтении. Ко второму чтению в него внесены около 4 тысяч поправок. Профильный комитет еще не подготовил его ко второму чтению.

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Один из авторов законопроекта Леонид Емец (НФ) заявлял, что ожидает от новоизбранного президента Зеленского инициативы о принятии Избирательного кодекса, в котором имеются открытые избирательные списки. По его словам, комитет смог бы согласовать все поправки при интенсивной работе.

Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь заявила в кулуарах Рады, что нардепы от БПП блокируют проведение заседания комитета по подготовке нового Избирательного кодекса.