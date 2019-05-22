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 Правительство ужесточило лицензионные условия для туроператоров

22 мая правительство Украины приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный Портал.

"Туристический сезон уже начался. Сегодня задача правительства защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле ", - отметил Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Согласно принятым правительством изменений для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

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Кроме этого, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа, туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Источник: https://censor.net.ua/n3128261
 
   
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Для таких "туроператорів" як JoinUp - затримка рейсу 4-24 годин і відправлення туристів БЕЗ багажу - це все норма! 90% УСІХ вильотів цієї кантори мають затримку в цих часових межех (або й більшу)...
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Т.е. если туроператор конкретно забронированный тур в четко указанную дату в конкретный отель переводит в категорию:
"Наверно в Турция, приблизительно во второй половине месяца, в какой попало отель" - ему ничего не будет?

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