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 Политика Украины, Экономика
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Все про:торговля (820) Минэкономразвития (484) Кубив (177)

 Второй год подряд ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, - Кубив

Во вторник, 21 мая, под председательством Первого вице-премьер министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, состоялась Вторая неформальная Министерская встреча руководителей торговых ведомств формата Восточное партнерство - Европейская Комиссия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В своем приветственном слове Кубив подчеркнул, что встреча является продолжением прошлогодней дискуссии, начатой в Брюсселе и инициативы еврокомиссара Сесилии Мальмстрем, и является эффективной площадкой для обсуждения успешного опыта имплементации соглашений об ассоциации с ЕС.

"Сегодняшнее мероприятие предполагает двусторонние и многосторонние обсуждения Соглашения об ассоциации для координации совместных усилий в направлении евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. Уникальный путь в ЕС каждой из наших стран является ценным источником опыта для других. А готовность делиться этим опытом и перенимать его у своих коллег в рамках этой инициативы - свидетельство подлинного партнерства и международной поддержки", - подчеркнул Кубив.

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Также Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС стало основой всех программных документов Правительства и четким видением в производстве социально-экономических реформ, реализации лучших европейских практик и стандартов.

"Сегодня Украина имеет ряд успешных решений в рамках взаимодействия с ЕС, и мы готовы на их обсуждение в рамках этого заседания. В частности в области таможни, публичных закупок, ветеринарной практики и фитосанитарных мер. Но существуют и определенные трудности, обсуждение которых может дать толчок для их успешного решения", - подчеркнул Кубив.

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Также участники заседания обсудили торговое сотрудничество между странами и возможности увеличения ее объемов.

"Продолжение европейского курса мы также видим в увеличении объемов торговли и мы благодарны ЕС за готовность работать с Украиной над переориентацией рынков. Мы достигли значительного прогресса в устранены технических торговых барьеров, безусловно дало свой результат. Уже второй год подряд Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Удельный вес ЕС в экспорте украинских товаров составляет около 43% и продолжает расти", - отметил Кубив.

По итогам встречи стороны распространили совместное заявление.

Источник: https://censor.net.ua/n3128260
 
   
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Еще бы озвучить список товаров, которые продаются туда и оттуда. Есть у меня на этот счет большие опасения.
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покупают у нас лес кругляк, мед и канфетки рошен
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И шкуры с идиотов подкацапников, подвывающим о евразийском пидеросоюзе. Для барабанов.
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де логіка - чому країни Європи всі об'єднують , як ЄС , а країни ТС всі рахують окремо ...? якщо РФ , Білорусь і Казахстан скласти разом - виходить , що з ТС товорообіг таки більший ...
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бо ЄС це добровільне об'єднання, а ТС, як в отому анікдоті (колхоз дело добровольное, хочешь вступай, не хочешь расстреляем)
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тобто - нам брешуть , бо ЄС "це добровільне об'єднання"...?
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Странно было бы если бы крупнейшим партнером был кто-то другой, а не объединение из ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ государств. А если сравнить с СНГ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторой год подряд ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, - Кубив
 
 
 
 
 
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