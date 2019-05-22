 Второй год подряд ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, - Кубив

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В своем приветственном слове Кубив подчеркнул, что встреча является продолжением прошлогодней дискуссии, начатой в Брюсселе и инициативы еврокомиссара Сесилии Мальмстрем, и является эффективной площадкой для обсуждения успешного опыта имплементации соглашений об ассоциации с ЕС.

"Сегодняшнее мероприятие предполагает двусторонние и многосторонние обсуждения Соглашения об ассоциации для координации совместных усилий в направлении евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. Уникальный путь в ЕС каждой из наших стран является ценным источником опыта для других. А готовность делиться этим опытом и перенимать его у своих коллег в рамках этой инициативы - свидетельство подлинного партнерства и международной поддержки", - подчеркнул Кубив.

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Также Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС стало основой всех программных документов Правительства и четким видением в производстве социально-экономических реформ, реализации лучших европейских практик и стандартов.

"Сегодня Украина имеет ряд успешных решений в рамках взаимодействия с ЕС, и мы готовы на их обсуждение в рамках этого заседания. В частности в области таможни, публичных закупок, ветеринарной практики и фитосанитарных мер. Но существуют и определенные трудности, обсуждение которых может дать толчок для их успешного решения", - подчеркнул Кубив.

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Также участники заседания обсудили торговое сотрудничество между странами и возможности увеличения ее объемов.

"Продолжение европейского курса мы также видим в увеличении объемов торговли и мы благодарны ЕС за готовность работать с Украиной над переориентацией рынков. Мы достигли значительного прогресса в устранены технических торговых барьеров, безусловно дало свой результат. Уже второй год подряд Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Удельный вес ЕС в экспорте украинских товаров составляет около 43% и продолжает расти", - отметил Кубив.

По итогам встречи стороны распространили совместное заявление.