EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9028  165
Материалы по теме:
Все про:ВР (22941) выборы (22398) Зеленский (1461)

 Закрытые списки и снижение проходного барьера до 3%, - в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в закон о выборах нардепов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины.

Соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Данный законопроект предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.

В частности, большая часть законопроекта состоит из исключения упоминаний о мажоритарке в законодательстве о выборах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе (общегосударственный округ) по избирательным спискам кандидатов в депутаты политических партий. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах депутатов набрали не менее трех процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".

"Внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе. Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно", - говорится в записке.

"Именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно организовывать скоротечный избирательный процесс. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - поясняют авторы законопроекта .

"Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам. Внедрение этой системы для следующих выборов, которые будут проводиться после внеочередных выборов народных депутатов Украины в этом году, - задача Верховной Рады Украины текущего созыва, которое должно быть выполнено до окончания срока полномочий парламента", - говорится в пояснительной записке .

Источник: https://censor.net.ua/n3128258
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко грамотный в отличии от скомороха и его не стыдно было за бугор выпускать, а с этим хлебнем позора.
 показать весь комментарий
 
Вова, ти ж обіцяв відкриті списки !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Этот бардак уже х....... й кто изменит. ДЕТВОРА Х,,,,,,, ВА,
 показать весь комментарий
 
 
Не в Зеле дело, ГАДЫ ВЕЗДЕ, А ВЫ БЫДЛО. Но УМНЯГИ все.
 показать весь комментарий
 
а куле Вовочка в ВР не пришол?
разжевал бы народу почему он за закрытые списки, а не открытые
за остальное итак понятно
 показать весь комментарий
 
 
еще чего - по сценарию у него этого не прописано
 показать весь комментарий
 
 
О чём были вчерашние консультации, если абсолютно очевидно, что голосовать за новый закон о выборах никто не собирается?
 показать весь комментарий
 
 
ПООБЕЩАЛА, НО НЕ ДАЛА. Как то так. Да и то, было вчера.
 показать весь комментарий
 
 
это всё мишура... открытые/закрытые списки... для нас менять полностью нужно избирательную систему...
реально, ну вот ответьте честно, если будут открытые списки, какой процент избирателей реально будет вычитывать эти списки? 5-8% - не больше... Остальным пофиг...
Менталитет у нас таков просто...
 показать весь комментарий
 
Срать! Мне иное интересно: что происходит в секторе Мариуполь???
1. Позавчера арестованы 6 погранцов, во главе с командиром. За взятки при пересечении линии разграничения.
2. Сегодня 8 бойцов просто приехали в плен. Были- без оружия, якобы.
3. Чуток ранее, а именно- 8-го мая-арестовано неизвестное количество погранцов, которые, разворовали блок-пост! То есть украли защитные слябы! И продали нахер! Просто продали!

Что за хрень???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Теперь я понимаю причину того, что Мариуполь фактически отрезан уже, от Украины. Трассы на Запорожье- не существует. Трасса на Одессу- убита почти также, как запорожская, сам вчера убедился. Ну... а трасса на Волноваху- тоже условна... На кой хрен погранцы?! Враг и так не проедет... Полный звиздец.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е., в случае принятия, мажоритарщиков - по писте мешалкой? Это есть гуд.
 показать весь комментарий
 
 
Меняют ШИЛО на МЫЛО.
Теперь все мажоритарщики рассосутся по "партиям"-однодневкам типа "Видродження" и на 3%-ах все равно пролезут в Раду.
 показать весь комментарий
 
по замыслу зели все должны присосаться к его партии
 показать весь комментарий
 
 
Они что - итиоты?
Присосутся к "Слуге" - придется голосовать БЕСПЛАТНО.
А так, то "Видродження" будет голоса продавать все пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
Точняк. И тогда вся "Слуга народа" будет из новых лиц
 показать весь комментарий
 
Хера! гречка уже не прокатит. На всех не хватит партий. Будут драться за каждое место в лодке!
 показать весь комментарий
 
зебилы ну что там? спускаетесь уже понемногу на землю?
 показать весь комментарий
 
 
уже скоро 73% зебилов будут встречать народных депутатов Медведчука, Азирова и т.д, выбранных по закрытым спискам..............
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошо, но только почему списки закрытые, почему партии так стремятся скрыть свой состав?
 показать весь комментарий
 
 
потому что там много звягильских и т.п. плесени, как же без них
 показать весь комментарий
 
 
Сложнее всего сейчас зебилам, потому что их в очередной раз обманули и будет еще столько лжи и кидков, что они офигеют.
 показать весь комментарий
 
 
Гьі...а зачем тогда повторять его ошибки? Позиционируя себя альтернативно для одаренньіх😅? Пока собирают непотриб, обиженньій порохом.
 показать весь комментарий
 
 
Выворот сознания. Труднее всего сейчас сторонникам Зе. Ведь чем он теперь отличается от ПАП?
1) Предлагает закрытые списки
2) Назначает в АП адвоката Бэни, бывшего БПП-ника Богдана
3) Назначает кадры не лучше, чем у ПАП в Генштаб
4) Трухановы-Кернесы никуда не узжали - правда. Только теперь еще приехали Портнов, Хорошковский и на днях Онищенко.
Так в чем тогда новизна и прорыв? В чем отличие от "мародера"?
Засада какая-то. Проклятие
 показать весь комментарий
 
 
а как же открытые списки?лгуняра зеЛя.
клоуняра!рыгоВ и кацапских мразей наберет в партию 100%
 показать весь комментарий
 
 
расслабьтесь. нынешнее сборище "слуг" народных даже за это не проголосует.
 показать весь комментарий
 
Мы очень хотели открытые списки, и это было бы можно реализовать, но мы разогнали раду и теперь это невозможно. Но мы очень хотели! Чесна-чесна!
 показать весь комментарий
 
 
что то в головах украинцев не так...
 показать весь комментарий
 
Не хотят они, не как переизбираться без мажоритарки, т.е теперь выборы будут по старому закону! Вот сегодняшний результат ! Закриті списки і зниження прохідного бар'єра до 3%, - у Раді зареєстровано законопроект Зеленського про внесення змін до закону про вибори нардепів - Цензор.НЕТ 842
 показать весь комментарий
 
ну що "зе" фани, не пройщло і тижня, як слова сказані з трибуни при інавгурації вже розходяться з ділом.
 показать весь комментарий
 
 
Проходной барьер 3% это полный шлак. 5-6% само норм.
 показать весь комментарий
 
 
В смысле "закрытые"? 72% голосовали ж за открытые! Или это так надо для борьбы с мародерами и барыгами?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський оху*в!!! Вчора говорив що буде закон за відкритими списками,а подав в Раду якусь херню,яка вигідна олігархам з закритими списками!!! Так найобу*ати народ не можна!!! Бєня не допоможе!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну заставь порошенковцев хоть за что-нить проголосовать. Саботажники
 показать весь комментарий
 
Ну шо,панове ?Учитывая что никто в глаза не видел списка членов *слуги народа* - поздравляю с самым народным. Ви зробили це разом !
 показать весь комментарий
 
 
Партии всех местньіх царьков будут в зраде...Полтора десятка. Кивалов, Кернес, Вилкул и т.д...прямой путь к федерализации и распаду.
 показать весь комментарий
 
 
Объясните кто нибудь, почему 3% лучше???
 показать весь комментарий
 
Чтобы собрать в Раде весь непроходной смрад, размывая доли старых политсил. И потом сформировать с ними коалицию.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже так подумал, что бы там разные Кернесы пролезли.
 показать весь комментарий
 
Да, технология старая, проверенная. Сейчас "почетный" главный рейдер страны Коломойский возьмется за дело. И к гадалке не ходи. Тут уж денег не жалей.
 показать весь комментарий
 
 
Первый законопроектОн будет называться "О народовластии".Еще законопроекты:Кроме вышеупомянутого- "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей".- "Об импичменте президента Украины".- "Об отзыве народного депутата Украины".
 показать весь комментарий
 
Не, ну это же классика). Я даже испытал странное удовольствие от этой новости. Все идет, как по написанному.
 показать весь комментарий
 
 
Ах ты, какая неожиданность, и кенгурованному стало известно только сегодня: что ... внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, ...., досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".Источник:https://censor.net.ua/n3128258
Мразь лицемерная, что твои "наушнички" тебе не подсказали, перед тем как вчера подмахивать указ о роспуске Рады, что "60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение системы с открытыми партийными списками"? Протянул в закон только понижение порога до 3%, что на 200% выгодно твоему непосредственному кукловоду, чтобы в раду пролезло, как можно больше его темных, завуалированных ставленников. И это на следующие 5 лет полномочий.
 показать весь комментарий
 
 
Ура!!!
Україна дуже багата країна на дегенератів!!
Їх в Україні 72% + 1 абсолютний дебіл Зелебенський!!!
Говорив одне, а робить хрін поймеш що!
Слава Бені, який подарував Україні гідранта-жида!
 показать весь комментарий
 
 
95 % любой зРады как всегда статисты-местно фЭодалы..., 1-2 % культурной хЭлиты приближенной у "телам", всяких разных "узнаваемых" лиц, ну и !!!! 2-3% это ЛПРы, которые "РЕШАЮТ" ...- что не понимать.. Закриті списки і зниження прохідного бар'єра до 3%, - у Раді зареєстровано законопроект Зеленського про внесення змін до закону про вибори нардепів - Цензор.НЕТ 6126, так было , так есть , и так еще некоторое время будет...АКСИОМА
 показать весь комментарий
 
3% это хорошо только для разных Кернесов и ему подобных.
 показать весь комментарий
 
 
ну что там 73% я же писал что петро вам еще раем покажется
 показать весь комментарий
 
"3% вигідно для Кернеса"....
А кому вигідні закриті списки - "Слуге 6 господ", Рабіновичу, Добкіну, Шуфричу і ......Навіть Портнову з Азіровим.
Тобто новим обличчям і у фас і у профіль.
 показать весь комментарий
 
Закрытые списки… 73% Зёбнутых, вы за это голосовали?
 показать весь комментарий
 
Щоб принять Закон об открытых списках треба час.3% выгодны больше Сене,Ляшку и БПП.Тому Зеля на заседании с лидерами фракций,сделал им одолжение.Бо при 5% кандидаты от этих партий могут провалиться,не набрав проходные 5% Закриті списки і зниження прохідного бар'єра до 3%, - у Раді зареєстровано законопроект Зеленського про внесення змін до закону про вибори нардепів - Цензор.НЕТ 8602
 показать весь комментарий
 
Зебіли не клейте дурня.
"Ящик пондори" відкрито- хоч як не хотілось.
Кожний призначений відомо від кого....... Це вже не приховати.
Але не треба боятись дурака призначеного його легко перепризначити, треба не допустити дурака обраного, бо переобрати його дуже тяжко.
Хіба що прийняти закон про імпічмент обраної особи.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрытые списки и снижение проходного барьера до 3%, - в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в закон о выборах нардепов
 
 
 
 
 
 вверх