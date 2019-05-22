 Закрытые списки и снижение проходного барьера до 3%, - в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в закон о выборах нардепов

Соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

Данный законопроект предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.

В частности, большая часть законопроекта состоит из исключения упоминаний о мажоритарке в законодательстве о выборах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе (общегосударственный округ) по избирательным спискам кандидатов в депутаты политических партий. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах депутатов набрали не менее трех процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".

"Внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе. Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно", - говорится в записке.

"Именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно организовывать скоротечный избирательный процесс. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - поясняют авторы законопроекта .

"Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам. Внедрение этой системы для следующих выборов, которые будут проводиться после внеочередных выборов народных депутатов Украины в этом году, - задача Верховной Рады Украины текущего созыва, которое должно быть выполнено до окончания срока полномочий парламента", - говорится в пояснительной записке .