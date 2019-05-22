 Закрытые списки и снижение проходного барьера до 3%, - в Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о внесении изменений в закон о выборах нардепов

Соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
Данный законопроект предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.
В частности, большая часть законопроекта состоит из исключения упоминаний о мажоритарке в законодательстве о выборах.
"Выборы депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе (общегосударственный округ) по избирательным спискам кандидатов в депутаты политических партий. В распределении мандатов депутатов принимают участие партии, избирательные списки которых по итогам голосования на выборах депутатов набрали не менее трех процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в законопроекте.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".
"Внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе. Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно", - говорится в записке.
"Именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно организовывать скоротечный избирательный процесс. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - поясняют авторы законопроекта .
"Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам. Внедрение этой системы для следующих выборов, которые будут проводиться после внеочередных выборов народных депутатов Украины в этом году, - задача Верховной Рады Украины текущего созыва, которое должно быть выполнено до окончания срока полномочий парламента", - говорится в пояснительной записке .
разжевал бы народу почему он за закрытые списки, а не открытые
за остальное итак понятно
реально, ну вот ответьте честно, если будут открытые списки, какой процент избирателей реально будет вычитывать эти списки? 5-8% - не больше... Остальным пофиг...
Менталитет у нас таков просто...
1. Позавчера арестованы 6 погранцов, во главе с командиром. За взятки при пересечении линии разграничения.
2. Сегодня 8 бойцов просто приехали в плен. Были- без оружия, якобы.
3. Чуток ранее, а именно- 8-го мая-арестовано неизвестное количество погранцов, которые, разворовали блок-пост! То есть украли защитные слябы! И продали нахер! Просто продали!
Что за хрень???!!!
Теперь все мажоритарщики рассосутся по "партиям"-однодневкам типа "Видродження" и на 3%-ах все равно пролезут в Раду.
Присосутся к "Слуге" - придется голосовать БЕСПЛАТНО.
А так, то "Видродження" будет голоса продавать все пять лет.
1) Предлагает закрытые списки
2) Назначает в АП адвоката Бэни, бывшего БПП-ника Богдана
3) Назначает кадры не лучше, чем у ПАП в Генштаб
4) Трухановы-Кернесы никуда не узжали - правда. Только теперь еще приехали Портнов, Хорошковский и на днях Онищенко.
Так в чем тогда новизна и прорыв? В чем отличие от "мародера"?
Засада какая-то. Проклятие
клоуняра!рыгоВ и кацапских мразей наберет в партию 100%
Мразь лицемерная, что твои "наушнички" тебе не подсказали, перед тем как вчера подмахивать указ о роспуске Рады, что "60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение системы с открытыми партийными списками"? Протянул в закон только понижение порога до 3%, что на 200% выгодно твоему непосредственному кукловоду, чтобы в раду пролезло, как можно больше его темных, завуалированных ставленников. И это на следующие 5 лет полномочий.
Україна дуже багата країна на дегенератів!!
Їх в Україні 72% + 1 абсолютний дебіл Зелебенський!!!
Говорив одне, а робить хрін поймеш що!
Слава Бені, який подарував Україні гідранта-жида!
А кому вигідні закриті списки - "Слуге 6 господ", Рабіновичу, Добкіну, Шуфричу і ......Навіть Портнову з Азіровим.
Тобто новим обличчям і у фас і у профіль.
"Ящик пондори" відкрито- хоч як не хотілось.
Кожний призначений відомо від кого....... Це вже не приховати.
Але не треба боятись дурака призначеного його легко перепризначити, треба не допустити дурака обраного, бо переобрати його дуже тяжко.
Хіба що прийняти закон про імпічмент обраної особи.