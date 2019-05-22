 "Мы ожидаем пояснений, чтобы понять о чем все-таки речь": Кремль об идее референдума в Украине по переговорам с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно, - прокомментировал идею представитель Кремля. - Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией".

"Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - констатировал он.

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Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков заметил: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Отвечая на другой вопрос, в котором говорилось о референдуме по итогам "мирных переговоров" Украины и России, представитель Кремля напомнил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, есть лишь гражданская война в Украине.

"Мы ожидаем пояснения, чтобы понять о чем все-таки речь", - добавил он.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил в эфире телеканала "112 Украина" вынести на референдум вопрос мира с РФ.