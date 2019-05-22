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 Политика Украины
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Все про:Богдан (28) Кремль (509) Песков (921) референдум (1224) Россия (72854)

 "Мы ожидаем пояснений, чтобы понять о чем все-таки речь": Кремль об идее референдума в Украине по переговорам с РФ

Кремль считает референдум об отношениях с Россией, который предлагают провести киевские власти, внутренним делом Украины. Москва ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока не видит их.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно, - прокомментировал идею представитель Кремля. - Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией".

"Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - констатировал он.

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Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков заметил: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Отвечая на другой вопрос, в котором говорилось о референдуме по итогам "мирных переговоров" Украины и России, представитель Кремля напомнил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, есть лишь гражданская война в Украине.

"Мы ожидаем пояснения, чтобы понять о чем все-таки речь", - добавил он.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил в эфире телеканала "112 Украина" вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128257
 
 
 Топ комментарии
 
КРЫМ ЗАБРАЛИ, НА ДОНБАССЕ ВОЙНУ РАЗВЯЗАЛИ - ТЕПЕРЬ МЫ ДОЛЖНЫ ШАГИ К НОРМАЛИЗАЦИИ ДЕЛАТЬ??? - АХ ТЫ Ж СРАНЫЙ ЁРШИК УНИТАЗНЫЙ!!!!
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Вас не касается, вы лучше проведите референдум в сибири, хотят ди они в Китай
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Спасибо 73%, только благодаря вашим усилиям, Украина становится ближе к рахе, я считаю это ваша очередная патриотичная победа!
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Храм или сквер? - опубликованы результаты официального опроса жителей Екатеринбурга

Народ в РФ дал пинка церковникам -теперь дело за правительством

Ихний царь в гневе - его единоличные решения вынесли на референдум...
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Срака буде тому що 73% проголосують за мир з парашою
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Мир с рашей возможен, но только после безоговорочного ухода оккупантов из Крыма и Донбасса.
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Кремль хочет ********,
И прямо на это намекает, но!
Зеленский не может ему этого дать.
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Сохраните фото этого дебила. Это всегда будет в цене. Такого дебила как песков еще в мире не было. "Ми очікуємо пояснень, щоб зрозуміти, про що все-таки йдеться": Кремль про ідею референдуму в Україні щодо переговорів із РФ - Цензор.НЕТ 8004
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тут и мне придется с ним согласится. Я тоже не понимаю, о каком референдуме идет речь??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ожидаем пояснений, чтобы понять о чем все-таки речь": Кремль об идее референдума в Украине по переговорам с РФ
 
 
 
 
 
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