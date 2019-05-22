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Все про:Зеленский (1461) люстрация (718) Соболев Егор (447) Богдан Андрей (41)

 Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев

Готовится иск об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о назначении на пост главы Администрации президента Андрея Богдана, который подпадает под действие закона о люстрации.

Об этом заявил журналистам один из авторов закона о люстрации Егор Соболев ("Самопомич"), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я говорил с Татьяной Козаченко, возглавлявшей люстрационный комитет, и сегодня возглавляющую ГО "Народная люстрация", она уверила, что все документы уже готовятся. Кроме того, у нее есть идея предложить типовой иск, которым могли бы воспользоваться другие граждане", - заявил Соболев.

Парламентарий пояснил по каким параметрам Богдан подпадает под действие закона о люстрации: "Он работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по антикоррупционной политики. Правительство времен Януковича прославилось тем, что построило практически идеальную коррупционную машину. Ясно, что человек. Отвечающий в правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть. Честный человек должен был выйти к людям и сказать о том, что видит. Однако, Богдан этого не сделал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан не имеет права занимать должность главы АП сразу по 2 критериям закона об очищении власти, - экс-глава департамента Минюста по вопросам люстрации Козаченко

Нардеп опроверг информацию о том, что поскольку пост главы АП не является государственной службой, то закон о люстрации на него не распространяется.

"В законе об очищении власти четко написано, что пост главы Администрации президента не может быть назначен люстрированный человек. А закон о госслужбе лишь не запрещает назначать на эту должность без конкурса", - пояснил Соболев.

Также он обратился к Зеленскому с требованием не нарушать закон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Должность главы АП не относится к госслужбе и не подпадает под люстрацию, - Богдан

"Президент Зеленский нарушает закон об очищении власти. Это плохое начало для того, кто обещал новую политику в управлении государством. То же делал Порошенко, который пришел с очень сладкими словами в 2014 году. Я говорил Порошенко, что не стоит нарушать закон об очищении власти, потому что это обернется для него политической катастрофой. Я хочу это повторить президенту Зеленскому. Если возвращать людей Януковича, то это будет очень плохо для Украины и еще хуже для самого Зеленского", - заявил Соболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3128252
 
   
 Топ комментарии
 
То есть Зеля нарушил закон и должен уйти - я его за язык не тянул. Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 627
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Он вообще не врубатся что происходит...
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слышь ты законник, для того чтобы понять что гопник ограбив прохожего совершил преступление не надо дожидаться суда. суд определяет меру наказания. виновный сделал все публично и под камеры. доказывать его причастность и виновность нужды нет.
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в нього в оффшорах немало заникано від пенсіонерів та народу України, та й вілла "не хила" майже за ЛЯРД....щоб чиряки на сонці гріти...Квартири, машини, навіть в окупованому Криму...бідолажніча людина "з народу"....То всі ми -таки непогано живемо, якщо такі "простяки" у владу сунуть...Думаю, олігархат, що об'єднався проти Пороха, також бабла підкине на "забезпечену старість"...
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Егорка уже переобулся, штоле? Он же за Зе тянул и благоверная у него на Г+Г служит бене.
Где ж он теперь харчеваться будет с кучей детишек?
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У того Богдана пика така неприємна... Схожа на Насірова.
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Когда ******** как Соболев говорят о законности а это 95% рады я сразу понимаю почему ихнии мамы их в детстве головой в унитаз роняли. И не только их но и большинство ****** петухов на этом форуме. Как не почитаешь комет так врача зови что-бы бактерию спида обсирать надо.Быдло акраинское *****.
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Это тебе мамка в детстве роняла головой в унитаз. Соболев- один из немногих незапятнанных политиков.
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" у нее есть идея предложить типовой иск, которым могли бы воспользоваться другие граждане", - заявил Соболев.Источник: https://censor.net.ua/n3128252"

а судебный сбор в 769 грн. каждый гражданин сам заплатит при подаче иска в суд?
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Смотришь на этого недоразвитого политика и не поймёшь, что он вообще хочет: участие в люстрации, хождение обмотанным во флаг Украины при поддержке Саакашвили, потом поддержка его Саакашвили непонятно куда делась,наконец обмяк --не было слышно и видно..и вдруг опять активная фаза политической инфантильности бросает его в бой--надеется ещё на один срок.
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""Он работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по антикоррупционной политики. Правительство времен Януковича прославилось тем, что построило практически идеальную коррупционную машину. Ясно, что человек. Отвечающий в правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть. Честный человек должен был выйти к людям и сказать о том, что видит. Однако, Богдан этого не сделал"
Есть что возразить?
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Есть. Это так считаете вы,и другим абсолютно нет до этого дела. Всегда будут симпатики одних и симпатики других. Закон--единства и борьбы противоположностей никто не отменял--на нём держится Вселенная, на нём держится общество и, этот же закон даёт право двигаться вперёд.Есть возражения?
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Есть. Какое отношение твой ответ имеет к вопросу?
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К твоему глупому вопросу,был дан умный ответ,но ты его не понял. Симпатик---"Людина, якій симпатизує хто-небудь"--Ты симпатизируешь Порошенко, который создал не менее коррупционную машину-- в разы усовершенствовав её--жить стало ещё хуже--реальность дня.Поэтому,всегда есть те,для которых Янукович лучше Порошенко. "....правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть.." может он и видел,но как будет в дальнейшем--по их делам посмотрим,а ты хочешь, чтобы уже на второй день Зеленский "золотой век"для тебя "утворил". На счёт закона---представь себе ,весь мир,вдруг в одно мгновение будет думать,мыслить точь в точь как "амфаш"--что произойдёт???--мир рухнет от однобокости и однообразия,---так и общество любое,даже самое развитое США,имеет свой антагонизм ,в сенате в том числе, который благодаря борьбе между собой(партии) ведёт страну к прогрессу,и выступает как одно целое.Неужели это нужно объяснять на молекулярном уровне?.
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К твоему глупому ответу:

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments

Ты стараешься умничать на молекулярном уровне - это похвально. Беда только одна - основываясь лживых предпосылках ты делаешь неправильные выводы. А так ничего, существенно лучше, чем бальшынство зебулонов.
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Мой ник и так Дурак(Фул),глупец...поэтому я не могу умничать. Бед тоже никаких нет. Единственное то,что ты выучил слово предпосылки, а логическую цепь с них не построил---ограничившись --неправильные выводы. А нужно было доказывать от обратного---выстроить свои предпосылки и дать результат (сделать вывод), подтверждённый очевидным фактом ,событием, который замкнёт логический ряд. Но это громоздкий и не благодарный труд--в конце может статься так,что это же опять только твои личные "хотелки",которые легко опровергаются.А молекулярный уровень ты так и не освоил--хотя всё понятно .
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А вот теперь разочаровал... Резонёрство - это не красноречие, а симптом шизофрении.
"-Ты симпатизируешь Порошенко, " - я не СИМПАТИЗИРУЮ Порошенко. Вследствие этого весь твой дальнейший базар - бессмысленное переливание из пустого в порожнее. На молекулярном уровне....
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Очень слабый ты в полемике.Сразу начинаешь "ругаться" --"симптом шизофрении ".. о которой ты даже понятия не имеешь,ну разве, что знаешь-- это твой диагноз и находишься под надзором или на учёте соответствующего заведения...Ну да ладно,--совет--с дураками лучше в остроумии не соревнуйся, нужно еще до них дорасти. Напоследок, вот смотри , наглядный пример ,что любой спор может быть бесконечен---ты пишешь-""-Ты симпатизируешь Порошенко, " - я не СИМПАТИЗИРУЮ Порошенко"---мой следующий вопрос тебе--А чем докажешь?,-- это всё слова и на лбу у тебя не написано, и если ты и симпатизируешь ему,то это тайна хранящаяся в голове--типа того....совершенно верно,вот именно базар и ты оказался его главным действующим лицом---базарной "бабой". т.к. мог меня не комментировать(после первого комментария)тебя никто не звал,проходи мимо и всё.
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Да ты батенька просто балбес...
Вместо того, чтобы узнать моё мнение из того, что Я написал, ты ВЫДУМЫВАЕШЬ моё мнение и с тупым упорством приписываешь МНЕ выдуманное ТОБОЙ.
Ты читать умеешь?

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
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Всё,угомонись,базар уже давно закрыт. Неужели не дождёшься утра пока он откроется вновь.Все базарные бабки такие---всегда хотят последнее слово иметь за собой. Всё, больше не буду отвечать ,последнее слово или целая страница пусть уже будут за тобой. До свидания. Хотя если встретишь где на форуме спрашивай,всегда отвечу,только не ругайся))))))
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Fool 000 9297d595

К твоему глупому вопросу,

Ага, понял! Это была похвала!

ПС: базар начинается тогда, когда ты пытаешься отрицать всем понятные вещи, растекаясь мыслию до чёрт знает каких пределов.
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Вообще этого чувана не должно быть в украинской политике.
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Пункт 5 закону про очищення влади
Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
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Молодцы.
зе приходит и уходит, а Конституция Украины превыше всего
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Тут все. Закон порушено прямо і абсолютно
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А Соболев 5 лет не видел, что през. Порошенко был членом правительства Азарова? Вы суки делали люстрацию для того, чтобы освободить хлебные места для своего окружения, поназначать бездарей во власть и теперь мы имеем или нас имеют, то что имеем. Думал Соболев умнее, а оказался просто ******.
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Но вроде как в рядах сторонников Зеленского принято считать, что Порошенко плохой и делать так, как он, нельзя? А Владимир Александрович, помнится, обещал, что уйдёт, если нарушит закон?..
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До решения суда Он ещё ничего не нарушил. По закону - значит по закону.
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У вас, однако, очень развитое правосознание. С такой логикой бандит, двинувший гражданина свинчаткой по затылку под камерой наблюдения и укравший его вещи, тоже ничего не нарушил - решения суда-то нет. А значит, и задерживать его не за что.
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Это у нас законы такие. Куча трупов на дорогах на камеру есть.а виноватых нет.
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Ты - дурак. Порошенко избран, а не назначен.
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Дурак ты, если не знаешь, как его избрали.
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а оно клоун, где Держава, где беня оно не понимает.... клоун оно.
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но инстинкт самосохранения должен же быть да же у клоуна ...
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ну вы же видите, что у этого клоуна данный инстинкт напрочь отсутствует.
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А ведь не просто так удостоверение то упало.
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ща, маркетологи придумают, сценаристы напишут, режиссеры с режиссируют и начнут эти "любі друзі" поносить Егорку почем зря! Месть Богдана за его не до люстрацию
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Намедни ж за Зеленского топил, нет? Егор-Егор, инфант обыкновенный. И это новое поколение "честных политиков"? Беда просто.
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И вот тут порохоботы сами копают яму своему работодателю. Ведь через год он хочет опять пойти на Банковскую?
А дулю ему: он попадает под люстрации, как министр в правительстве азарова.
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"Он работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по антикоррупционной политики. Правительство времен Януковича прославилось тем, что построило практически идеальную коррупционную машину. Ясно, что человек. Отвечающий в правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть. Честный человек должен был выйти к людям и сказать о том, что видит. Однако, Богдан этого не сделал".

Что тут неправильно?
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Порох работал в правительстве азарова. Не знал?
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Судя по тексту закона, не подпадает. Т. к. люстрации подлежат те, кто отработал при власти Януковича не менее года, а Порошенко был министром меньше.

23 березня 2012 Президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[31] На цій посаді працював до 3 грудня 2012, звільнений указом Президента України № 679/2012 (из Вики)
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Надо Егорку назначить и посадить сразу. За кражу чернил.
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А порошенко, создатель ПР и министр при яныке- он даже прэзидентом был аж 5 лет незаконно!
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Блин..когда они работают суки!!??? - порохоботы тут сотни на всех темах. Или бездельники, или работа у них такая. Указ Зеленського про призначення Богдана главою АП буде оскаржено у зв'язку з порушенням закону про люстрацію, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 6190
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Вот это как раз и есть ихняя "работа". Пусть временная, но хоть такая... Я заметил другое. Раньше порохобот был посолиднее, поинтеллигентнее, что ли. А сейчас -- сплошное быдло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУказ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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