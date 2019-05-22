 Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев

Об этом заявил журналистам один из авторов закона о люстрации Егор Соболев ("Самопомич"), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я говорил с Татьяной Козаченко, возглавлявшей люстрационный комитет, и сегодня возглавляющую ГО "Народная люстрация", она уверила, что все документы уже готовятся. Кроме того, у нее есть идея предложить типовой иск, которым могли бы воспользоваться другие граждане", - заявил Соболев.
Парламентарий пояснил по каким параметрам Богдан подпадает под действие закона о люстрации: "Он работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по антикоррупционной политики. Правительство времен Януковича прославилось тем, что построило практически идеальную коррупционную машину. Ясно, что человек. Отвечающий в правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть. Честный человек должен был выйти к людям и сказать о том, что видит. Однако, Богдан этого не сделал".
Нардеп опроверг информацию о том, что поскольку пост главы АП не является государственной службой, то закон о люстрации на него не распространяется.
"В законе об очищении власти четко написано, что пост главы Администрации президента не может быть назначен люстрированный человек. А закон о госслужбе лишь не запрещает назначать на эту должность без конкурса", - пояснил Соболев.
Также он обратился к Зеленскому с требованием не нарушать закон.
"Президент Зеленский нарушает закон об очищении власти. Это плохое начало для того, кто обещал новую политику в управлении государством. То же делал Порошенко, который пришел с очень сладкими словами в 2014 году. Я говорил Порошенко, что не стоит нарушать закон об очищении власти, потому что это обернется для него политической катастрофой. Я хочу это повторить президенту Зеленскому. Если возвращать людей Януковича, то это будет очень плохо для Украины и еще хуже для самого Зеленского", - заявил Соболев.
Где ж он теперь харчеваться будет с кучей детишек?
а судебный сбор в 769 грн. каждый гражданин сам заплатит при подаче иска в суд?
Есть что возразить?
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Ты стараешься умничать на молекулярном уровне - это похвально. Беда только одна - основываясь лживых предпосылках ты делаешь неправильные выводы. А так ничего, существенно лучше, чем бальшынство зебулонов.
"-Ты симпатизируешь Порошенко, " - я не СИМПАТИЗИРУЮ Порошенко. Вследствие этого весь твой дальнейший базар - бессмысленное переливание из пустого в порожнее. На молекулярном уровне....
Вместо того, чтобы узнать моё мнение из того, что Я написал, ты ВЫДУМЫВАЕШЬ моё мнение и с тупым упорством приписываешь МНЕ выдуманное ТОБОЙ.
Ты читать умеешь?
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
К твоему глупому вопросу,
Ага, понял! Это была похвала!
ПС: базар начинается тогда, когда ты пытаешься отрицать всем понятные вещи, растекаясь мыслию до чёрт знает каких пределов.
Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
зе приходит и уходит, а Конституция Украины превыше всего
А дулю ему: он попадает под люстрации, как министр в правительстве азарова.
Что тут неправильно?
23 березня 2012 Президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.[31] На цій посаді працював до 3 грудня 2012, звільнений указом Президента України № 679/2012 (из Вики)