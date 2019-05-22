 Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко, передает Цензор.НЕТ.
"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!" – написал Солодко.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, 4 октября Нагорного арестовали с возможностью внесения залога в 528,6 тыс. грн. 8 октября в Службе безопасности Украины подтвердили задержание бизнесмена Нагорного. Его подозревают в государственной измене.
Судебное заседание длилось всего 15 минут. Адвокат сообщила, что Нагорный не ознакомился с материалами дела, не получил на руки постановление суда и попросил отложить рассмотрение дела. 11 октября Нагорный вышел на свободу из следственного изолятора, однако 22 октября вновь был арестован.
Глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк сообщил, что Нагорный должен был создать в Украине политическую партию для продвижения интересов России.
Просто ЗЕ это уже сделал.
Это тоже самое...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
На службе в органах государственной безопасности с 1990 года. Работал в департаменте защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ)[4]. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах продолжил воинскую службу в органах безопасности с 1990 года сержантом.[5].
Приказ Антитеррористического центра СБУ от 07.10.2014 «Об определении районов проведения антитеррористической операции и сроков её проведения»
С 1991 года служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области[5].
С 1999 года Василий Грицак прошел по карьерной лестнице в СБУ от замначальника отдела до замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом[5].
С 24 мая 2005 года по 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ[4].
28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ[4].
С 11 апреля 2008 года являлся начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области[4].
С 4 июня 2009 года - заместитель председателя СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины[5].
11 декабря 2009 года назначен на должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления «К» по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины[4].
Под руководством и при личном участии Грицака в 2009 году проходило задержание Алексея Пукача, подозреваемого в убийстве Гонгадзе.
В марте 2010 года - Василий Грицак был уволен из руководящих должностей СБ Украины без исключения из списков личного состава[5].
С 2010 года - начальник личной охраны Петра Порошенко[6]
После смены власти на Украине, 7 июля 2014 года указом Президента Украины Петра Порошенко назначен на должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ - первого заместителя начальника СБУ Валентина Наливайченко[2][3].
В апреле 2015 года Грицак руководил АТО в Одессе, во время которой были задержаны более 40 человек[5].
смутные/мутные времена наступают(((
Уже и референдум придумали за то, шоб сдаться.
Такша нифига 73% делать не будут. Это балласт и паразит на теле Украины. Но сделают те, кого 73% своим высером привели к власти.
На Роисе процент дибилов 86%, у нас 73%. Все-таки немного лучше. Да и в прошлый раз, когда свергали узурпатора и предателя Украины, нас было гораздо меньше, чем 25%.
Так что не тебе спрашивать, ***** ватная.
Рожей хоть вышла, ***** ватная, чи так ток на Окружную?
У вас на Роисе 86% друзей теперь. 73/86 - кацапы сверху. Терпи, *****.
Вот теперь имеем ватный реванш и врагов Украины у власти.