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Все про:государственная измена (286) Нагорный Тимофей (5)

 Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу

Бизнесмен Тимофей Нагорный, которого подозревают в госизмене, освобожден из-под стражи 21 мая.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко, передает Цензор.НЕТ.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!" – написал Солодко.

Других подробностей он не сообщил.

Смотрите также: Нагорный по заданию ФСБ должен был создать в Украине пророссийскую партию, - СБУ. ВИДЕО

Напомним, 4 октября Нагорного арестовали с возможностью внесения залога в 528,6 тыс. грн. 8 октября в Службе безопасности Украины подтвердили задержание бизнесмена Нагорного. Его подозревают в государственной измене.

Судебное заседание длилось всего 15 минут. Адвокат сообщила, что Нагорный не ознакомился с материалами дела, не получил на руки постановление суда и попросил отложить рассмотрение дела. 11 октября Нагорный вышел на свободу из следственного изолятора, однако 22 октября вновь был арестован.

Глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк сообщил, что Нагорный должен был создать в Украине политическую партию для продвижения интересов России.

Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128248
 
 
 Топ комментарии
 
прям сатанинський шабаш почався одразу ж після кєнгурації...
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Богдан, быстро ему должность в СБУ или ГПУ, пока далеко не убежал...
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По моему первоочередная задача президента не референдумы придумывать никому не нужные и вредительские, а проводить срочно судебную реформу и менять судей. И законы нужно о суде менять. В стране судебный произвол и беспредел, судьи стали бандформированием и с ними нет сладу.
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Я жду когда Зеленский, слуга народа этого Мертвечука посадит, а если не посадит ,значит он слуга Коломойского, а не народа.
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Нагорный должен был создать в Украине политическую партию для продвижения интересов России.

Просто ЗЕ это уже сделал.
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Чукча читать умеет? За все время прокуратура так и не предьявила обвинения. Да и залог в 500тыщ. гривень ето смешная сумма для миллионера. Скорее Петекоманды.
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так прохвесіонали в сбу - як таке могло трапитися?
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"Про" можно убрать. Да и состоялся он чуть ранее - 20 мая
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Богдан, быстро ему должность в СБУ или ГПУ, пока далеко не убежал...
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Когда водилу-Грицака назначали главой СБУ - подобных вопросов не было?
Это тоже самое...
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Водилу? Да ты долбон или бот.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

На службе в органах государственной безопасности с 1990 года. Работал в департаменте защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ)[4]. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах продолжил воинскую службу в органах безопасности с 1990 года сержантом.[5].

Бізнесмен Нагорний, якого підозрювали в зраді, вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 5373



Приказ Антитеррористического центра СБУ от 07.10.2014 «Об определении районов проведения антитеррористической операции и сроков её проведения»
С 1991 года служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности УСБ в Ровенской области[5].
С 1999 года Василий Грицак прошел по карьерной лестнице в СБУ от замначальника отдела до замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом[5].
С 24 мая 2005 года по 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ[4].
28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ[4].
С 11 апреля 2008 года являлся начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области[4].
С 4 июня 2009 года - заместитель председателя СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины[5].
11 декабря 2009 года назначен на должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления «К» по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины[4].
Под руководством и при личном участии Грицака в 2009 году проходило задержание Алексея Пукача, подозреваемого в убийстве Гонгадзе.
В марте 2010 года - Василий Грицак был уволен из руководящих должностей СБ Украины без исключения из списков личного состава[5].
С 2010 года - начальник личной охраны Петра Порошенко[6]
После смены власти на Украине, 7 июля 2014 года указом Президента Украины Петра Порошенко назначен на должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ - первого заместителя начальника СБУ Валентина Наливайченко[2][3].
В апреле 2015 года Грицак руководил АТО в Одессе, во время которой были задержаны более 40 человек[5].
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ничё не происходит. зебилы привели к власти очень грамотного управленца, талантливого экономиста, эрудированного дипломата и просто очень честного человека
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Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу
смутные/мутные времена наступают(((
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прям сатанинський шабаш почався одразу ж після кєнгурації...
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после выборов, второй тур которых состоялся в преддверии Вальпургиевой ночи Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу - Цензор.НЕТ 6292
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Вот сволочь, уже ушёл, а всё продолжает отпускать преступников на свободу. Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу - Цензор.НЕТ 9278
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какой-то неизвестный никому нагорный должен был создать партию, которую хз как продвигать еще, не проще ли было завербовать ляшко? ну или витренчиху хотя бы, она готова и так, на все
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Були б докази,а не фантазія кантори--не випустили б.
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займется тем что начал, создавать парашкинскую партию
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Так БПП вже є й діє!
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Вроде ж рыговские сучки ЗЕманды сейчас откатывают мировую с Роисей не?

Уже и референдум придумали за то, шоб сдаться.
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Все що хотів зробити путін - зробить українське населення.
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Нарид мечтал ограничиться тем, шо раз в 5 лет просраться в избирательную урну, а дальше добрый волшебник-президент укрепит его потенцию, наполнит кошелек деньгами и голову мозгами.

Такша нифига 73% делать не будут. Это балласт и паразит на теле Украины. Но сделают те, кого 73% своим высером привели к власти.

На Роисе процент дибилов 86%, у нас 73%. Все-таки немного лучше. Да и в прошлый раз, когда свергали узурпатора и предателя Украины, нас было гораздо меньше, чем 25%.
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Так ти ж перший й побіжиш,повісивши трусєля на штик!Нє?
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Ну ты ж уже торганула своей звездой 21 апреля 2019, а мне опять исправлять, как зимой 2014.

Так что не тебе спрашивать, ***** ватная.
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Смешной совет от зебилки про мозги. Шутка дня. Бізнесмен Нагорний, якого підозрювали в зраді, вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 1593
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Давай я тебя лучше куплю, зубожила зебилка. Бо ЗЕ тебе точно ниче не даст, а я хоть кормить буду. Взамен будешь меня развлекать шутками о том, чего у тебя нет. Бізнесмен Нагорний, якого підозрювали в зраді, вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 8147

Рожей хоть вышла, ***** ватная, чи так ток на Окружную?
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Типовий образчик ватнокацапського мислення й поведінки.Клініка. З такими довбнями нам й вороги не потрібні.Захлинись своєю жовчю,дебіл!
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Какие вам конченым враги еще нужны?

У вас на Роисе 86% друзей теперь. 73/86 - кацапы сверху. Терпи, *****.
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Див. вище.Прочитати 100 разів.Мо дійде в квадратну голову. Хоча сумніваюсь.
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***** Коломойского уже ее создала. Этому ватнику осталось только стать "новым лицом" в ее составе.
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Зеля его орденом наградит и должность в СБУ даст.
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Да у нас куча таких партий,и все вожди на свободе.
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Цель таки достигнута. Больше его держать - нет смысла
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Скажите мне, как "бизнесмен" вяжется с "госизменой", он что - госслужащий, дававший присягу, и получивший доступ к гостайне ? Он может быть аферистом, мошенником, агентом японской разведки, откровенным уголовником, но, какая может быть, МЛЯТЬ, "госизмена" (?!) у частного лица ?
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а теперь у нас на очереди ефремка? тоже ж в команду подойдет ))))
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А что Евремка еще сидит? Вы уверены? Его кто то садил?
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та да, сидел и надеюсь все-таки так и будет сидеть
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Да он не сидит по тому, что кристально чистый, то всё соевые суды на него наговаривает! Вот он ровно через месяц выйдет из СИЗО и подаст на Петю в суд. Какое же будет счастье у зебилов!
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Тоже о нём подумал сразу. 22 июня зебилы отпазднуют очередную "перемогу" и обвинят в этом "соевых"!
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еще один слуга народа подтянулся, чустствую эти слуги у меня последние шнурки украдут пока будут мне обувь зашнуровывать
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СПАСИБО ПОРОШЕНКО. Началась предвыборная гонка, Ляшко уже выступил с промовою в Раде, уже забыли, для чего собралися, сейчас другой выступает придурок, тот, кто выносил Яценюка. КВАРТАЛ 2019.
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Только не надо о Зеленском.Он еще не вскочил на бабу, а кричат, некоторые - КОНЧИЛ, КОНЧИЛ.
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Вы хотите сказать что этот милый поц стал президентом чтобы трахать Украину? Бізнесмен Нагорний, якого підозрювали в зраді, вийшов на свободу - Цензор.НЕТ 2354
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Вообще то парламент уже никому ничего не должен. Вы хотели полноту власти - она ваша. Керуй...те.
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Петина рехвормированная судебная и правоохренительная система еще долго будет о себе заявлять. Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу - Цензор.НЕТ 1362
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Потому что ватников надо было уничтожать, а не играть с ними в правосудие и демократию по их же правилам.

Вот теперь имеем ватный реванш и врагов Украины у власти.
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какая измена, рашисты обьявлены нашими братьями. и утвердят это на референдуме)))
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При новой зеленой власти от еще и медальку получит. Да, зебилы?
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ничего не имею ни за , ни против Нагорного, но интересно: зачем создавать партию для продвижения интересов раши в Украине, если их и так почти весь парламент: оппоблок, Воля народа, ББП, Юля ... ? порохоботы, ау, ответьте.
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Страшно уявити скільки таких гнид ходить по землі.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу
 
 
 
 
 
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