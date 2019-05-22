EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2797  68
Все про:ВР (22941) МВФ (2678) Герус (21)

 Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус

Вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на текущее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, допускает представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Думаю, вопрос в том, что МВФ хочет понимать, кто будет правительством, кто будет коалицией, с кем будет вестись дальнейшее сотрудничество – все-таки горизонт сотрудничества больше, чем месяц-два", – сказал он журналистам в кулуарах заседания Кабинета министров в Киеве в среду.

"Думаю, они сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", – добавил Герус.

Представитель президента отверг допущения, что на состояние сотрудничества с Фондом могли повлиять какие-либо недавние кадровые назначения.

Он уточнил, что переговорами с МВФ в команде президента Владимира Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВФ опровергли информацию СМИ о том, что фонд досрочно сворачивает миссию в Украине

Герус отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом, в котором содержатся определенные требования, в частности, возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Представитель президента в Кабмине уточнил, что у МВФ сегодня нет никаких новых требований или претензий по цене на газ.

"Этот пункт в меморандуме выполнен. На сегодня этот вопрос не является актуальным", – подчеркнул Герус.

В то же время он отметил, что вопрос цен на газ для населения, по-прежнему, актуален.

"Нужно думать, как можно тут ситуацию дальше развивать, улучшить. Должен быть найден баланс: с одной стороны – сотрудничество с МВФ, с другой – украинский потребитель, который должен быть способен оплачивать коммунальные услуги и жить нормально и улучшать свое благосостояние", – сказал представитель президента.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, однако она остается в Киеве.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3128246
 
   
 Топ комментарии
 
не сцыте, вам Порох наворовал в ЗВР 20 лярдов, перекантуетесь Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус - Цензор.НЕТ 1876
 показать весь комментарий
 
нічьо страшного. венесуела вже не так погано
 показать весь комментарий
 
Ну за 3 дня столько просрать и наворотить - это талант бесспорный.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не сцыте, вам Порох наворовал в ЗВР 20 лярдов, перекантуетесь
 показать весь комментарий
 
 
Ну еще золотые зубы 73% есть. Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус - Цензор.НЕТ 6897 ЗЕ ж им на кенгуризации намекнул, шо таперича зебилоиды за все отвечают.
 показать весь комментарий
 
 
Не вам ,а себе....а это две большие разницы
 показать весь комментарий
 
tot totovich 5ea860b8 а вы точно не идиот? Как можно наворовать себе в золото-валютный резерв страны? Через два місяці за підсумками виборів і формування нового уряду МВФ відновить співпрацю, - Герус - Цензор.НЕТ 6932
После таких "меседжев" зебилов, я понимаю, в чем секрет успеха на выборах Владимира Александровича Через два місяці за підсумками виборів і формування нового уряду МВФ відновить співпрацю, - Герус - Цензор.НЕТ 6932
 показать весь комментарий
 
 
нічьо страшного. венесуела вже не так погано
 показать весь комментарий
 
 
Ну на скоко мне помнится сигнал из вашингтона на иннаугурации Зеленского был следующим:
По словам Перри, президент США Дональд Трамп попросил передать послание, в котором говорится о том, что «США вместе с народом Украины с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем».

Так в чем Зеленский проигнорировал сигнал. Даже наоборот очень даже прислушался.
 показать весь комментарий
 
страна под управлением с Вашингтона, не будешь отрицать?
 показать весь комментарий
 
И что? Смотря что понимать под управлением. Не Америка нам президента выбирала к примеру. А то что проводятся консультации и прислушиваются к ее мнению мне кажется что Украине только на пользу. Не стоит забывать также о ее серьезной экономической, политической и военной помощи нам. Без ее политического и экономического влияния у нас в стране уже повсеместно было бы Дмбабве. Спасибо. Не надо
 показать весь комментарий
 
Не Америка нам президента вьібирала, ааа, она нам депутатов вьібирала! Как же я не догадался! Вот она и требует их переизбрать! Понятно! Спасибо!
 показать весь комментарий
 
Ну во-первых не требует, а надеется. Разницы не замечаете? Во-вторых и депутатов не Америка нам избирать будет. Придется самим. А Америка только - цитирую: "США вместе с народом Украины..."
 показать весь комментарий
 
зекомандА казала ж шо обійдемось і без МВФ. Нє?
 показать весь комментарий
 
 
роздерибанять весь золото-валютний резерв
 показать весь комментарий
 
 
Какой самоуверенный, "МВФ обновит....". МВФ пошлет на россию, свернет деятельность и потребует досрочно вернуть кредиты. С такими не работают.
 показать весь комментарий
 
 
Уровень Зерро это - главари ОРДЛО. Куда там США до них
 показать весь комментарий
 
Посоветую тем у кого есть баблоиды закупиться далларями
 показать весь комментарий
 
 
Или не возобновит...и не МВФ вообще😂 Без чувства юмора дурьі, вьібирают Мадуро.
 показать весь комментарий
 
Як сказала команда ЗЕ - нам їхні гроші не треба! ОТАК! А то якимось МВФ пужають...
 показать весь комментарий
 
 
А Беня сказал, что дефолт,- это хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, когда хочешь кого-то кинуть и бабло не отдавать. Собсно, это его фирменный финт.

Только вот на уровне государств это имеет совсем другие последствия. Кинь мировую финансовую элиту - и в ближайшем будущем с тобой работать согласятся только, мудаки из Роиси.
 показать весь комментарий
 
 
Это сказал Герус, а не МВФ, кстати. Вряд ли МВФ сейчас вслепую шото обещать будет.

Сотрудничество с МВФ заморожено - факт. Будет ли разморожено - не факт.
 показать весь комментарий
 
 
А Зели нет , есть его представители . А народ хочет увидеть вождя . Пока вождь язык учит , рыги на русском дербанят Украину .
 показать весь комментарий
 
Вчера зеленский классно на место ляшку указал.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Всю власну жовч Пєдромазохісти виливають на президента з 3 днєвним стажем. Чи зможуть вони жити без жовчного міхура?
 показать весь комментарий
 
Ну за 3 дня столько просрать и наворотить - это талант бесспорный.
 показать весь комментарий
 
 
Можуть, ви ж без мізків якось живете. Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус - Цензор.НЕТ 9684
 показать весь комментарий
 
 
Ідіоте, це результат його діяльності лише за 3 дні! ЛИШЕ ТРИ ДНІ! Розпущений парламент, відставка уряду, всяка шваль в повспливала... А що далі буде?
 показать весь комментарий
 
 
Пиши дальше:
Назначение Богдана, Шефира, Хомчака.
Обещание Богдана провести референдум по миру с ордой.
Заморозка сотрудничества с МВФ.
А що далі буде?
 показать весь комментарий
 
"Государства погибают тогда, когда перестают отличать дурных от хороших" (Антисфен, древнегреческий философ)
 показать весь комментарий
 
 
ага,возобновит..
вы,главное,верьте !
"свынарчуки,барыга,абыр,абыр.." Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус - Цензор.НЕТ 7688
 показать весь комментарий
 
 
Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус
якщо "нові слуги" народу будуть "працювати" такими темпами,то дулю з маком отримають ,а не співпрацю)
 показать весь комментарий
 
 
Співпраця з новими обличчами закінчилась за 2,5 дні.
 показать весь комментарий
 
 
А Ляшко сейчас чуть рот не порвал при выстулении в ВР . Красиво орал , правильно . Зеля вернет рыгов в парламент . Через два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус - Цензор.НЕТ 9847
 показать весь комментарий
 
 
Что конкретно Ляшко не верно сказал или исказил ? Или тьі только за его телом следил ?
 показать весь комментарий
 
Степа, так ты согласен с подтекстом выступления Ляшка - ЗНК ПНХ? Через два місяці за підсумками виборів і формування нового уряду МВФ відновить співпрацю, - Герус - Цензор.НЕТ 8692
А еще ранее Ляшко сказал: "Как бы ни было нам сейчас тяжело, какая бы ни была у нас дебильная власть, но унижать родную страну, чтобы посмешить иностранную публику - на это способны только такие продажные шлюхи, как Зеленский. Дегенерат без роду-племени! Рассказывал бы, козел, о своей женщине или о матери так. Надо запретить Зеленскому выступления в Украине. Пусть нищенствует на зарубежных помойках". Здесь Ляшко, надеюсь, тоже не ошибся?
 показать весь комментарий
 
 
Может хватит накоплять долги,пора трусить алигархов
 показать весь комментарий
 
 
А помните,как в сериале Голобородька послал МВФ *****? Сегодня МВФ послал его. Это не сериал,-это жизнь! 😁
 показать весь комментарий
 
 
Кто там к хренам что обновит? Рукой помашите МВФ, зебилы
 показать весь комментарий
 
Да не, то как раз наоборот. Сказали что мвф будет с новым парламентом вести дела. Этих к епиням разогнать. Что зеленский и начал делать. Вчерашняя истерика ляшка это вобще цирк по круче квартала95.
 показать весь комментарий
 
 
Вобщем чётко дали понять, что дела будут вести только с НОВЫМ ПАРЛАМЕНТОМ. Жирный, очень жирный намёк. Да и вобще то как зеленский жёстко начал показывает что он имеет поддержку в этом вопросе. Не зря его люди летали в США и в Европу. Да и ляшку он вчера классно подсрачников надавал, тот аж визжать начал - ни ПИХАЙТЕ в меня. Я так ржать.
 показать весь комментарий
 
Вы ищите жирного?
К вашим услугам: Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук Источник: https://censor.net.ua/n3128284
Через два місяці за підсумками виборів і формування нового уряду МВФ відновить співпрацю, - Герус - Цензор.НЕТ 4138
 показать весь комментарий
 
Если МВФ денег не даст, нам с удовольствием кредит предоставит Игорь Валерьевич.
 показать весь комментарий
 
 
А що Герус уже розпоряжається МВФ? Що він так сказав і вони так все кинуть і через 2 місяці приїдуть? Тепер вірю. Прийшла сильна команда. Перед приїздом фонту розпустити Верховну Раду, щоб отримати оту штуку від бублика. Це помилка, чи свідомо?
 показать весь комментарий
 
 
Вже була заява міссії МВФ в Україні про це. Пошукайте.
 показать весь комментарий
 
Не будет через два месяца не новой рады, не правительства. Боюсь , что будет очередная буза.
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло, МВФ післало Зебеню грати х..... на роялі.
І питання не у команді, що прийде до влади, стоїть гостре питання по "ПриватБанку".
МВФ не дасть грошей коломойше через створену Зеблазнем прокладку "Україна".
73% ДЛБ будуть реготати і сосати , бо гроші тю-тю вже не їх а "Привата".
Заява Коломойського про паралель між1917 роком у 2019 стане реальністю.
А з з блазня що взяти -вбити не вб"єте = бачили очі, що вибирали тепер їжте, щоби повилазили.
 показать весь комментарий
 
 
ну в МВФ явно не дураки, давать транш Бене они точно не будут, а вот ускоренно задолженость погасить могут попросить
 показать весь комментарий
 
Голобородько в фильме послал МВФ в жопу, а реальности МВФ послал в жопу его
 показать весь комментарий
 
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез два месяца по итогам выборов и формирования нового правительства МВФ обновит сотрудничество, - Герус
 
 
 
 
 
 вверх