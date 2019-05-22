 Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ

Об этом информируют в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходила сдача экзамена в рамках квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении Комиссии 21 мая 2019 года сдавали лишь трое судей ОАСК", - информируют в ВККСУ.
В Комиссии напоминают, что 17 апреля 2019 года 34 судьи окружного административного суда города Киева не явились на экзамен, указав основанием временную нетрудоспособность.
Решением Комиссии от 8 мая 2019 года этим 34 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и перенесена сдача экзамена на 21 мая 2019 года.
Сообщается, что сейчас Комиссия ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей ОАСК на квалификационном оценивании.
Также в ВККСУ напоминают, что под стенами ВККСУ утром 20 мая 2019 года так называемые активисты начали блокирование здания и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.
Таким образом, отмечают в Комиссии, проведение заседания ВККСУ в пленарном составе по квалификационной оценке судей было сорвано.
В Комиссии напоминают, что квалификационное оценивание осуществляется для всех судей страны без исключений. Отказ от прохождения оценивания является основанием для увольнения судьи.
только СУД ЛИНЧА восстановит в этой стране правосудие
Еще в ІІІ веке н.э. Блаженный Августин сказал - "Государство без надлежащего правосудия ничто иное, как шайка разбойников". И что, кто-то может сказать, что это не об Украине?
так,они же все на бюлютенях)))
За три дня он уже такого наворотил, да и во время выборов он клал болт на все эти ваши законы - а вы полагали что после инаугурации оно будет поступать по другому?
Самим не смешно?
Но к охеревшим шлюхам из административного суда, то есть к теме статьи - он не имеет никакого отношения.
Порошенко нет, а проходить квалиф всё равно не хотим . . . Теперь в чём проблема ? Дайте угадаю, будут говорить, мол в ВККС остались люди Порошенко . . .
И так будут придумывать аргументы, пока им не дадут гарантии, что "сдадите квалиф, обещаем, даже если мычать будете".
Еще в ІІІ веке н.э. Блаженный Августин сказал - "Государство без надлежащего правосудия ничто иное, как шайка разбойников". И что, кто-то может сказать, что это не об Украине?
Тут нужна жесткая реакция, как у Пашиняна в Армении.
А судьи - рыжие?
В стране засилье судебной системы.
ВККС сама решает кого из судей можно увольнять, а кого нет.
А почему не полиция или СБУ?
Корпоративная солидарность никуда не делась.