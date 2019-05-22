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 Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ

27 судей Окружного административного суда города Киева из 30 назначенных на квалификационное оценивание повторно не явились на экзамен.

Об этом информируют в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходила сдача экзамена в рамках квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении Комиссии 21 мая 2019 года сдавали лишь трое судей ОАСК", - информируют в ВККСУ.

В Комиссии напоминают, что 17 апреля 2019 года 34 судьи окружного административного суда города Киева не явились на экзамен, указав основанием временную нетрудоспособность.

Решением Комиссии от 8 мая 2019 года этим 34 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и перенесена сдача экзамена на 21 мая 2019 года.

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Сообщается, что сейчас Комиссия ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей ОАСК на квалификационном оценивании.

Также в ВККСУ напоминают, что под стенами ВККСУ утром 20 мая 2019 года так называемые активисты начали блокирование здания и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.

Таким образом, отмечают в Комиссии, проведение заседания ВККСУ в пленарном составе по квалификационной оценке судей было сорвано.

В Комиссии напоминают, что квалификационное оценивание осуществляется для всех судей страны без исключений. Отказ от прохождения оценивания является основанием для увольнения судьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3128245
 
 
 Топ комментарии
 
Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ
только СУД ЛИНЧА восстановит в этой стране правосудие
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Если у них нет дисциплины и элементарного уважения к комиссии, то их надо просто уволить.Такие судьи Украине не нужны. Судебная реформа должна предусматривать такие случаи.А вот намерена ли новая власть проводить судебную реформу - непонятно.
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Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ
только СУД ЛИНЧА восстановит в этой стране правосудие
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Если у них нет дисциплины и элементарного уважения к комиссии, то их надо просто уволить.Такие судьи Украине не нужны. Судебная реформа должна предусматривать такие случаи.А вот намерена ли новая власть проводить судебную реформу - непонятно.
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Судебная реформа предусматривает такие случаи. Окружной суд тянет время
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Да не делайте смешно публике. Даже если ВККСУ примет такое решение, а такое прописано в законе, то Зе-беня фиг его подпишет. Бене сейчас этот суд в таком составе нужен как воздух. Прошлый раз они хоть справки принесли. Все 30 судей в полном составе заболели. А сейчас просто гадить будут на головы.
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Да кто же посмеет сейчас тронуть "судей" самого Бени Колояйского, который заимел сопственного *********** Зюзю?

Еще в ІІІ веке н.э. Блаженный Августин сказал - "Государство без надлежащего правосудия ничто иное, как шайка разбойников". И что, кто-то может сказать, что это не об Украине?
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Если учесть,что ВАСУ вправе отменять не только решения ВККСУ по поводу увольнения судей ,но и решения Кабмина и указы президента,то до Зеленского это решение даже и не дойдёт.Так что насчёт Зе-бени вы пальцем в небо попали.
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Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ
так,они же все на бюлютенях)))
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Та они уже сами отквалифицировали ту комиссию своим решением.
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Для поступления в вуз люди типа экзамены сдают на соответствие - ну если не пришел на экзамен - типа свободен , по идее судьи завтра на работу могут и не приходить, так было бы логично. Но у вас же ЗЕ-страна
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А Зе какое отношение имеет к законам Украины?
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Да вы сами и ответили на вопрос - НИКАКОГО , да и наверное к стране тоже, вы адепт ЗЕ? или очень умный
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Он президент, вступивший в должность 3 дня назад. А макаки на него хотят повесить ответственность за законы, которые подавал в Раду Порошенко и которые принимала коалиция БПП+НФ?
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... да пофигу сколько ЗЕ призидент (или просто гражданин) - хоть 3 минуты, нарушать законы а тем более Конституцию он не имеет никакого права, тем более, что он является ее (Конституции) гарантом.
За три дня он уже такого наворотил, да и во время выборов он клал болт на все эти ваши законы - а вы полагали что после инаугурации оно будет поступать по другому?
Самим не смешно?
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Во время выборов больше отличились вы, мартышки соевые. Зеленский во время выборов был котом в мешке, от которого не ясно, чего было ожидать. Сейчас его назначения играют ему однозначно в минус и лично я утверждаюсь в правильности того, что не голосовал за него.
Но к охеревшим шлюхам из административного суда, то есть к теме статьи - он не имеет никакого отношения.
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Вони без хабара не прийдуть. Занесiть їм. Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 4177
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Киевский окружной? Любимый суд папы карлы Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 8554
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Ну так разогнать их на хер с лишением пенсий и всех льгот и званий
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Кто должен разогнать ручных судей Бени?
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так київський окружний адмінсуд нині філіал слуги народу, а народ манав ті іспити
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27 судей заболело из 30, звоните в США в центр по эпидемиям, новый супер вирус поражает только судей, мир под угрозой, ищите нулевого поциента, и у всех справки будут, как мед коммисию прошли, вы че творите думаете квартал к власти пришел вам цирковые номера исполнять надо, их не переплюнете они уже и так чудят
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Уже отписывался по этому поводу пару недель назад: раз здоровье не позволяет пройти аттестацию -значит,здоровье не позволяет и принимать решения в суде! Полное несоответствие занимаемой должности.
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Ладно, говорили Порошенко на них давит, мол.
Порошенко нет, а проходить квалиф всё равно не хотим . . . Теперь в чём проблема ? Дайте угадаю, будут говорить, мол в ВККС остались люди Порошенко . . .
И так будут придумывать аргументы, пока им не дадут гарантии, что "сдадите квалиф, обещаем, даже если мычать будете".
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Так, а может Ани не хАтятЬ быть судьями? А вы их прям затягиваете туда, млятЬ.... Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 3098
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Всех этих так называемых "судей"-ублюдков разных рангов от районных до конституционных всего-то около 8 тыс ры. Неужели НИКТО с этой корпоративной шайкой никто не может справиться? Неужели среди 40 млн. жильцов этой страны нельзя найти 8 тыс. порядочных людей?!!!
Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 6477
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Зебениньі судьи неподвластньі правосудию😂 Портнов дал гарантии....коломойскому же судьба Лазаренко не интересна.
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Да кто же посмеет сейчас тронуть "судей" самого Бени Колояйского, который заимел сопственного *********** Зюзю?
Еще в ІІІ веке н.э. Блаженный Августин сказал - "Государство без надлежащего правосудия ничто иное, как шайка разбойников". И что, кто-то может сказать, что это не об Украине?
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Эти проститутки с окружного охренели в конец.
Тут нужна жесткая реакция, как у Пашиняна в Армении.
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Потроховским судьям закон - подтирочная бумага.
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Значит этот суд следует полностью распустить и назначить новых судей. В чем вопрос?
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ну еще раз 50 перенесут, а пока эти судьи будут судить...
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Что будет, если студент не явится на вступительные экзамены?
А судьи - рыжие?
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Увольте их нафиг.
В стране засилье судебной системы.
ВККС сама решает кого из судей можно увольнять, а кого нет.
А почему не полиция или СБУ?
Корпоративная солидарность никуда не делась.
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порохоботы, хватит хрюкать! это ваш любимый Порошенко вместе с недокоалицией изНФ и ББП, узурпировав власть провели судебную реформу. теперь пожинайте её плоды, да и к стати, в ходе реформы порох должен был этот суд ликвидировать, нор почему-то оставил. листайте методички, может где-то есть отмазка почему?
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Очень хочется, чтобы нашлись дивные парубки, да пристрелили десятка два удачливых бизнсменов-чиновников и судей. Их имена общеизвестны. И все мы стали бы свидетелями дивных превращений. Как все эти, ПТУшные "дворяне","элиты", влезшие из дерьма, за счет воровства бюджета, и размахивающие, в инстаграм, сумочками за $5000, мгновенно превратятся в серых поганок. Судьи, тут же уволятся сами, или станут кристально чистыми. На комиссию бежать будут спотыкаясь, опережая друг друга. Катя Осадчая сразу останется без работы. И никто бы не морозил, от своего оху...ния: "моя мама всю жизнь работала". И пусть не этично, другого пути не вижу. Я и сам пошел бы в командос, но для подготовки действа, нужны большие средства. Подгоните!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ
 
 
 
 
 
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