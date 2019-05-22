 Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщилл в ходе брифинга.
На вопрос о том, устраивает ли Андрея Геруса должность представителя президента в Кабмине, он заявил:
"Я – слуга народа, поэтому где скажут, там и устраивает", - отметил Герус.
"Решение о моем назначении происходило после соответствующих консультаций с президентом, главой Администрации президента и с заместителями главы Администрации президента. Об этом назначении я услышал от президента Украины, он принимает такие решения", - добавил представитель президента в правительстве.
Андрей Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЭКУ работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". После увольнения из НКРЭКУ летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.
Можна подумати..
Знаємо кому ви служите.
А оскільки ім'я Арістотеля ці "державотворці" хіба що десь там колись чули (хоча не факт), то...
А про нього, мабуть, взагалі не чули - хіба що "якийсь там хрін, що за часів фараона Калігули з кам'яною сокирою за мамонтами бігав"
- эй, Прометей, ты чего встал там... как прикованный?
- тише-тише, клюет!
но греки слушать не хотят
с плакатом аффтар выпей йаду
стоят зловеще перед ним
Нерон... обратно запахнувшысь
взирал на потрясенный плебс
а плебс... откашлявшысь напомнил
а хлеб с
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интересное "кредо" у представителя в Кабинете министров.........
ЗЕ!билы, ничего не жмёт? народная республика, например?
Прав в тебе, слуга, не багато, тільки робити що тобі кажуть, і виконувати накази.
Ну а раз ти слуга, а я народ, тобто ти мій слуга, то ось тобі перші завдання:
1) посадити Коломойського
2) заарештувати та посадити Портнова
3) зберегти та посилити санкції проти РФ
4) назвати росію агресором, путіна - ворогом
5) ніяких прямих перемови з терористами
Для початку досить. Служи, слуга.
Вислуга:
Вілла в Італії.
Квартира в Лондоні.
5 готельних номерів в Грузії.
3 квартири в Києві.
Апартаменти в Криму.
Дім 350 м.кв. в Києві.
Вєлосіпєд - ?
Це слуга, не барига, не переплутайте)
А Бігус з Шабуніним нам, звичайно ж, вже бігом розслідують - платилися податки з таких величезних статків чи Володимир Олександрович так по-хозяйські прєдпочітал вкладати Бєнін чорний кеш, поки "народ плакал"?)
З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. У 2015 році балотувався до Київської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч".
З 2014 до 2015 року був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
слуга народа, спасите быстрей меня от этого слуги, это непринем ли установили общедомовые счетчики на газ вместо индивидуальных бабло попилили а господа за газ стали больше платить
"меня терзают смутные сомнения"
Это по этой причине зебеня майку на грудях рвал по поводу инаугурации на день пионеров?
А тепер увага - сама пісєчка!
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.джерело
не верю не единому слову этих липовых радетелей за Украину шоу-менов ...
Тьху, тобто раб... бо "галерний краб" - це... WAIT. OH SHI-
―Я!!!
―Да подождите вы, гражданин Герус! На вас персональный наряд представителем в Кабинете министров на весь срок.
Британська параша по відмиванню грошей. Відповідно, одночасно є кузнею компрадорських кадрів, слуг.
Человек олигарха: Игорь Мазепа цементирует почву для возвращения Коломойского
насправді призначення вже зроблені, керуватимуть інші люди.
Против только мародёры, но их жалкая кучка.
но народ так так обнищал, что не может позволить себе слуг)))
так может нах... на рудники и шахты???)))