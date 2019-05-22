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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10983) назначение (1404) Герус (21)

 Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности

Андрей Герус, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров рассказал, устраивает ли его новая должность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщилл в ходе брифинга.

На вопрос о том, устраивает ли Андрея Геруса должность представителя президента в Кабмине, он заявил:

"Я – слуга народа, поэтому где скажут, там и устраивает", - отметил Герус.

"Решение о моем назначении происходило после соответствующих консультаций с президентом, главой Администрации президента и с заместителями главы Администрации президента. Об этом назначении я услышал от президента Украины, он принимает такие решения", - добавил представитель президента в правительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Геруса представителем Президента в Кабмине (обновлено)

Андрей Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЭКУ работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". После увольнения из НКРЭКУ летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.

Источник: https://censor.net.ua/n3128241
 
   
 Топ комментарии
 
да? иди ко мне туалет мыть будешь и за кошкой говно выносить. слуга
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Слуга...
Можна подумати..
Знаємо кому ви служите.
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"Я - слуга народа, поэтому где скажут, там и устраивает", - отметил Герус.
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интересное "кредо" у представителя в Кабинете министров.........
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да? иди ко мне туалет мыть будешь и за кошкой говно выносить. слуга
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мабуть не влаштовує оплата простроченою шаленою бджілкою
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ты по себе судишь. а я просто люблю порядок.
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т.е. ты туалет не моешь никогда? ну и кто из нас засранец?
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у соєвих з мордорівськими схоже зовсім кришу зірвало.
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Concorde Capital открыла инвестиционную компанию PrivateFX с Игорем Мазепой где собрала деньги с клиентов и потом кинула их. Получается новая власть ставит во главе профессиональных кидал.
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Книга Исход Библия о том как евреи ноги делали с Египта... Слуга какого народа тот который по субботам не подает... а по пятницам хавает халу..
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Слуга...
Можна подумати..
Знаємо кому ви служите.
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Я нижче навів уривок з академічного словника про походження виразу "слуга народа".
А оскільки ім'я Арістотеля ці "державотворці" хіба що десь там колись чули (хоча не факт), то...
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P.S.: пардон, тобто Сократа )))
А про нього, мабуть, взагалі не чули - хіба що "якийсь там хрін, що за часів фараона Калігули з кам'яною сокирою за мамонтами бігав"
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*** что-то вспомнилось:
- эй, Прометей, ты чего встал там... как прикованный?
- тише-тише, клюет! Я - слуга народу, тому де скажуть працювати, там і влаштовує, - Герус про свою нову посаду - Цензор.НЕТ 7078
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сократ выходит на трибуну
но греки слушать не хотят
с плакатом аффтар выпей йаду
стоят зловеще перед ним
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***
Нерон... обратно запахнувшысь
взирал на потрясенный плебс
а плебс... откашлявшысь напомнил
а хлеб с
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"Я - слуга народа, поэтому где скажут, там и устраивает", - отметил Герус.
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интересное "кредо" у представителя в Кабинете министров.........
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Сказали ж-популісти. Ось вони такі і є.
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⬆ Гав гав гав гав. Будки немає - a гавкіт лунає.
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отож будки нема, а колишні зрадофіли і досі на Петьку сичать
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А їм наперед проплачено. Наступний-Вакарчук. То ж кацапи, а не зрадофіли.
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Да ещё и акцент на "народ". Народный президент, слуга народа, народный референдум, народовластие.

ЗЕ!билы, ничего не жмёт? народная республика, например?
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Даже слово энто страшное прозападное- демократия, не употребляют, а то у ***** будет приступ от демократической республики рядом с московией, народная самэ то.
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Народ говорит на шахте поработай. И что,пойдешь слуга народа?
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та ну да! еще какой...))) они там... олигархи - тот еще народец))))
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Значит, слухай, слуга. Ти впрягся сам. Ти сам назвав себе моїм слугою, а відповідно, ставлення до тебе буде відповідне - ти не лідер, ти не керівник, ти - слуга. Поваги - не чекай. Доброго ставлення - не чекай. Допомоги - тим паче. Слуга має служити.
Прав в тебе, слуга, не багато, тільки робити що тобі кажуть, і виконувати накази.
Ну а раз ти слуга, а я народ, тобто ти мій слуга, то ось тобі перші завдання:
1) посадити Коломойського
2) заарештувати та посадити Портнова
3) зберегти та посилити санкції проти РФ
4) назвати росію агресором, путіна - ворогом
5) ніяких прямих перемови з терористами
Для початку досить. Служи, слуга.
Вислуга:
Вілла в Італії.
Квартира в Лондоні.
5 готельних номерів в Грузії.
3 квартири в Києві.
Апартаменти в Криму.
Дім 350 м.кв. в Києві.
Вєлосіпєд - ?
Це слуга, не барига, не переплутайте)
А Бігус з Шабуніним нам, звичайно ж, вже бігом розслідують - платилися податки з таких величезних статків чи Володимир Олександрович так по-хозяйські прєдпочітал вкладати Бєнін чорний кеш, поки "народ плакал"?)
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ааа ха ха

З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. У 2015 році балотувався до Київської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч".
З 2014 до 2015 року був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

слуга народа, спасите быстрей меня от этого слуги, это непринем ли установили общедомовые счетчики на газ вместо индивидуальных бабло попилили а господа за газ стали больше платить
"меня терзают смутные сомнения"
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Хороший холоп у Бени...кудапошлют...***********...😀
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Столько Герусов развелось!!!! Что плюнуть не куда!!!! В Геруса попадешь!!!
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Какой дешёвый спектакль! В стиле другого "слуги народа" - еврейчика Зели!.. С этого времени это выражение будет иметь смысл только в кавычках...
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О! Вже більшовицька риторика повернулась: "Куда пошлет родная Партия "Слуга народа."
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Что-то до хрена слуг развелось. Даже больше, чем в почившем СССР ! Добавляйтесь в "слуги" пока есть вакансии Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности - Цензор.НЕТ 8018.
Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности - Цензор.НЕТ 9628
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А чому Ви виставили зображення Володі Бланка?
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Типа "будь готов"..."всегда готов"...
Это по этой причине зебеня майку на грудях рвал по поводу инаугурации на день пионеров?
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Зловив себе на думці, що на підсвідомістi не маю довіри до косооких. Розумію, що забобони, але нічого вдіяти не можу.
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Я тоже "слуга народа"! Можно я буду работать главой НацБанка? Дня три, мне дольше не надо!
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Моторошно засинати. Прокинешся з ранку, а ти вже на расії і якийсь брат стоїть під дверима наводячи автомат на твоїх дітей.
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То у вас українська хвороба "На мене дивится Василь звідусіль". На латинi звучить коротше, але мені довподоби самє українська назва.
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Кажись, в зэ-АП уже диверсанты завелись: какая-то ...против-зэ-вражина стёрла действительную резолюцию на бумаге по поводу геруса: "на птицефабрику осеменителем. Индюшек".
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Выражение "слуга народа" восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
А тепер увага - сама пісєчка!
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.джерело
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после заявлений бененого пса, рыга не до люстрированного Богдана,
не верю не единому слову этих липовых радетелей за Украину шоу-менов ...
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Хочу знати яким лісапетом цей слуга добирається на службу. Можу запропонувати мопед.
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Та воно лише б бздонути-це так бєніна ботоферма працює. Змісту там нуль, лише смердить на гілці.
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Дьік нет его уже...как там Сибирь? Горит, аки пердак бота-гастарбайтера?
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М-дя...не за вас дедьі воевали😁 Печальное зрелище.
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Вот донбассит и вскрьілся😆 Или русак пригожинский?
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Конкурс вьіиграл😂Никакого кумовства зато.
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Добре бути слугою народа,як в совку, де народ їздив в духотних трамваях і траліках, а їх слуги - на членовозах.
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Очень сытое лицо . Слуга народа , однозначно !
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Я б навіть сказав - "краб народу".
Тьху, тобто раб... бо "галерний краб" - це... WAIT. OH SHI-
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―Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
―Я!!!
―Да подождите вы, гражданин Герус! На вас персональный наряд представителем в Кабинете министров на весь срок.
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"Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает" - коли вони себе так називають, а роблять протилежне тому, я чомусь згадую про "раба з галєри" що в кацапії.
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такие все слуги, прям всю жизнь мечтали делать что им скажут
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"..директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал.."

Британська параша по відмиванню грошей. Відповідно, одночасно є кузнею компрадорських кадрів, слуг.
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Кошевой... з 95-кварталу--на яку посаду міністра?
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Ще один маланєц...»новіє ліца»! А то «свинарчуки» посміли їх від кормушки забрати. Так-так, украінці!) вас так маланці зараз і називають-«свинарчуками»! Маладца!
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Повелеваю тебе, слуга народа, подмыть языком мое очко
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Но почему то слуги народные лучше хозяев живут. И с такими "хозяевами" это правильно !!!!
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Ты слуга Игоря Мазепы,собственника Concorde Capital .А тот,в свою очередь,слуга и подельник Бени
Человек олигарха: Игорь Мазепа цементирует почву для возвращения Коломойского
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А кто теперь Гройсманом в кабмине работать будет? Я - слуга народу, тому де скажуть працювати, там і влаштовує, - Герус про свою нову посаду - Цензор.НЕТ 2898
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тю, та когось з кварталу поставлять - для вигляду.
насправді призначення вже зроблені, керуватимуть інші люди.
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Начхать, такие мелочи никого не колышат, Богдан сказал что это фигня...
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Херус кто ж тебе сказал такую херню.
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Герус. Помню только то, что с Ахметкой- у него контры. Дюже не любят друг-дружку. Ну, что ж- предсказуемо: Беня попробует сломать хребет Ринатику. Он уже пробовал, не вышло. Попробует ещё раз, судя по всему.
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Пусть ломают друг другу. Порошенко, Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Косюк.
Против только мародёры, но их жалкая кучка.
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Ты слуга Коломойского, так и говори! Зачем обманываете свой народ?
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и это очень хорошо!
но народ так так обнищал, что не может позволить себе слуг)))
так может нах... на рудники и шахты???)))
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Заявил что слуга народа, а почему референдум с народом не проводили где ему работать? Мож народ дал бы ему другое задание.
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Почему у него глаза в разные стороны смотрят? Какие жуткие "новые" лица.
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А ну народ ,признавайся кто его назначил ? Хоть в глаза посмотрю тому пану ,чий це слуга
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Concorde Capital открыла инвестиционную компанию PrivateFX с Игорем Мазепой где собрала деньги с клиентов и потом кинула их. Получается новая власть ставит во главе профессиональных кидал.
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Еще один слуга народа... Тоже низкорослый?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности
 
 
 
 
 
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