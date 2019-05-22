 "Слуга народа" - 43,8%, еще четыре партии набирают больше 5%, восемь - преодолевают 3%-й барьер в Раду, - опрос "Рейтинга"

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 16 по 21 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Самый высокий уровень поддержки роспуска рады и проведения досрочных выборов - на Юге и Востоке Украины, там такая идея по душе более чем 80%. Но и в других регионах за роспуск ВР выступают не менее 60%.

Определенной электоральной поддержкой украинцев также пользуется также ряд партий, не преодолевающих пятипроцентный барьер. Так, за партию Вакарчука готовы проголосовать 4,6% украинцев, за Радикальную партию - 3,3%, за Оппозиционный блок - 3,2%. Рейтинг остальных партий меньше 3%.

Самый большой антирейтинг - у БПП. Ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%.

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58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы. Запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде. В то же время даже здесь от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.

Выбирая политсилу, большинство украинцев (59%) ориентируются прежде всего на социально-экономические инициативы партии. Для 14% важны симпатии к лидеру партии, для 10% - ее идеологические основы.

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Опрос проходил в виде личного формализованного интервью. Авторы исследования опросили 2000 украинцев и утверждают, что ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.