 Парламент должен рассмотреть заявление об отставке Гройсмана в течение 10 дней, - Семерак

Об этом рассказал журналистам после заседания правительства министр экологии Остап Семерак, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура говорит о том, что в течение 10 дней после заявления премьер-министра украинский парламент должен рассмотреть его и проголосовать о вотуме доверия или недоверия премьер-министру. Если украинский парламент поддержит это заявление, а это очень вероятно, это означает, что весь состав Кабинета министров прекращает свою работу и продолжает выполнять свои полномочия до формирования нового правительства", - рассказал он.

После решения парламента все министры станут исполняющими обязанности.

"Я считаю, если украинский парламент такое решение примет положительно, будет очень правильно чтобы и президент и депутаты украинского парламента максимально быстро, несмотря на досрочные выборы, другие обстоятельства, в сжатые сроки приняли решение о формировании нового правительства. Те политики, которые принимают эти решения, должны взять на себя ответственность, а страна не должна быть заложником политических прихотей любых политиков", - подчеркнул Семерак.

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Он рассказал, что уже сегодня парламент не сможет рассмотреть заявление Гройсмана.

"Сегодняшнее заседание, насколько мне известно, созывается по инициативе президента. И инициатор должен определить полный перечень повестки дня, который будет сегодня будет рассматриваться. Закон говорит, что повестка дня не может быть изменена или дополнена. Если депутаты захотят рассмотреть это заявление сегодня или завтра, они должны созвать новое внеочередное заседание", - отметил Семерак.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что из-за отставки премьера Владимира Гройсмана коллапса системы управления и экономики не произойдет.