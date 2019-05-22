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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко

"Батькивщина" будет голосовать за отмену мажоритарной системы на выборах Верховной Рады, которые состоятся в июле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил народный депутат от фракции Юрий Одарченко.

"Несмотря на то, что в нашей фракции есть депутаты-мажоритарщики, "Батькивщина" будет голосовать за отмену мажоритарки на досрочных парламентских выборах", - сказал он.

Парламентарий отметил, что не все народные депутаты заинтересованы в отмене мажоритарной системы.

"Здесь возникает ключевой вопрос, насколько поддержит, например, "Народный фронт", который имеет рейтинг ниже одного процента и теоретически заинтересован в мажоритарной системе. Но действительно есть политическая верхушка, которая хотела зайти в парламент не только мажоритарно, но и иметь партийный список. И поэтому для них предлагается определенная "морковка" в виде снижения проходного барьера до 3%", - заявил представитель "Батькивщины".

Одарченко убежден, что в Верховной Раде все же найдутся необходимые голоса, чтобы закон об отмене мажоритарной системы был принят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПП не поддержит законопроект Зеленского о проведении выборов по закрытым спискам, - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3128231
 
   
 Топ комментарии
 
ну да... вспомнился садист лозинский из нае.. БЮТ. можете повторить да? "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 5576
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Пожалеем васю. Так и помрёт ждуном.
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Toлько политический самоубийца может сейчас захотеть стать Премьером, зная что у страны несколько десятков миллиардов долларов долга, и что через несколько месяцев страна будет объявлена банкротом.
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ну да... вспомнился садист лозинский из нае.. БЮТ. можете повторить да? "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 5576
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ну правильно были же договорняки с коломойским
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Звісно буде, це ж золота жила. Скільки місць продати можна .... На нове кольє вистачить. "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 9973
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Так бахіня заявляла, що після розпуску парламенту ВР не може приймати закони..
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Ну, дик, нібито ще не розпущений, бо Указ не надрукований в офіційному виданні, а лише оприлюднений на сайті зіц-преЗедента.
Чи вже надрукували? "Батьківщина" голосуватиме за зміни до виборчого законодавства, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 3621

А може тому й підтримають, аби потім скасувати у КСУ як нікчемний у зв'язку з .... "Батьківщина" голосуватиме за зміни до виборчого законодавства, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 8045
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Василю, шо в тебе вкрали? Невже гімно з туалету поцупили? 😂👍
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та пАнятно - юЛька хочет у прЭмьеры при слабом зЭле - что не понимать...
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Открыть личико списки Батькивщина не желает?
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не по шариату... "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 7722в смысле ничего на шару они делать не будут
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Toлько политический самоубийца может сейчас захотеть стать Премьером, зная что у страны несколько десятков миллиардов долларов долга, и что через несколько месяцев страна будет объявлена банкротом.
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Ну, это же пороха зарабатывали на прибылях, все папередники, и Йульця в том числе, зарабатывали на убытках. "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 3335
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Вы не особо правы. Ответственный человек может быть и не захочет, а Юля - она же с короной на голове. Кроме того, долги будет выплачивать бюджет - т.е. народ. А не Премьер.
Ну и через несколько месяцев мы может быть капитулируем перед РФ - после о какой либо демократии и политике можно будет не заикаться
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Если не драться - то придётся капитулировать, да...
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Зеленский референдум планирует. Уж точно не для того чтобы драться
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Зеленский незаконно занимает должность Президента, потому что при его регистрации как кандидата на пост Президента была нарушена статья 9 закона "О выборах Президента Украины" ( он не знает державной мовы).
Это узурпатор и самозванец.
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Почему все порохоботы поют о огромном золотом и валютном запасе после свинорыла однотурового? Скажите на милость.
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чтобы вы на него посмотрели, пока он еще есть и не ушел в РФ в счет кредита в 3 млрд Януковича и газовых контрактов Тимошенко.
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Tы это поймёшь в тот момент когда ЗВР исчезнет. У тебя в холодильнике мышь от голода повесится.
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Извините, но я ни разу не был в Украине, скажите, что есть ЗВР? И куда оно (она?) исчезнет?
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Купите учебник экономики для средней школы.
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Та, Йульця уже вчера договорилась, что ВР с марта 2016-го не легитимная. Только дотумкать, что тогда и Зелепукин выбранный по вказивке ВР то же не легитимный она уже не смогла... Старость не радость. Не зря баб в 55-ть на пенсию раньше отправляли, просто кретинизм прогрессирует. "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 1032
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вероятнее всего НФ не поддержит. Если рейтинги правдивы, то НФ не проходит в парламент даже с 3% порога. БПП уже заявила что не станет поддерживать закрытые списки.

Без НФ закон не пройдет.
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Там на *подсосі * ..радиКали шЛяшка ..та всякі *воля. відродження * та інші !
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без НФ они не соберут большинства, если только не купят отдельных депутатов
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Относительно НФ рейтинги более чем правдивые. Они надеялись ребрендинг до выборов сделать, но досрочные выборы им сильно планы портят. Так что в текущих условиях мажоритарка единственный способ хоть кого-то в Раду завести из своих.
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это очень странно. 2014 за них отдали более 20% голосов. Сейчас по опросам отдают менее 1%. По идее не может быть такого, чтобы все тотально разуверились в партии, за которую голосовали.
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Будучи у власти они напринимали туеву хучу непопулярных законов которые очень сильно ухудшили качество жизни украинцев. А в 2014 от власти и президента народ ждал справедливых решений и действий, которые они обещали. Этого не сбылось. Погрязли в договорняках и коррупции. Ну вот и получили адекватную реакцию. НФ как и БПП создавались под выборы 2014 года. Партия НФ довольно молодая. БПП вообще не партия а блок имени президента. Так что они просто не могли накопить достаточно своего электората. А последующие их действия уже во власти свели на нет их электоральную базу. Вспомните как голосовали к примеру за Порошенко в 2014 году и как в текущем. Почему тогда Вас удивляет что НФ вообще растерял своих сторонников. Он же отождествляется с правящей каолицией в глазах людей.
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а кто сказал, что мнение этого лёвы хоть чего-то стоит?
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Голове - чи будуть відкриті партійні списки?
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После 73% голосовавших за клована, надо не партийные списки вводить, а списки вменяемых избирателей. "Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 1282
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Вменяемых избирателей я так понял будет определять секста свидетелей Пэтра? Они же себя ылитой мнят. ИМХО комплекс наполеона не сильно хороший советчик в данном вопросе будет.
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Які ВР прийме, такі й будуть. 5 років якого хрєна в Раді робили?
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нет. У Зеленского уже сказали, что це не на часі
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Понятно, что вАна "за" 3%. Прошлый раз еле влезла фракцией и то только за счёт Гади.
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на этот раз надеется влезть с ваЗелином.... "Батьківщина" голосуватиме за зміни до виборчого законодавства, - нардеп Одарченко - Цензор.НЕТ 602
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Ну положим выборы президента показали что Юля имеет 13,40 % своих избирателей. Порошенко к примеру от нее не сильно далеко ушел со своими 15,95%. И это учитывая админресурс, черный пиар оппонентов и раздачу нищаков в виде повышенных пенсий, зарплат и т.д. Так что Юля в Раду свободно заходит при таком раскладе. Процент ее избирателей вполне реальный.
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Так весь чёрный пиар и был против Порошенка. Все 38 в едином порыве день и ночь гадили на него. Раз.
Два. Нищаки. Это те миллионы, с которыми юлькиных штабистов ловили?
Ну и три. То, что фанатов бАхини добуя - я и не сомневаюсь, но в предыдущий раз она влезла еле-еле.
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Против Порошенка и НФ был не черный пиар, а результаты их предыдущей деятельности. Перечислять какие - много буков будет. Отнсительно выборов в Раду в 2014 году основные голоса взяли НФ и БПП на волне популизма и кучи обещаний. Прежде всего закончить АТО за считанные часы. Ожидания большие были. Но и в этом случае Батькивщина таки зашла с 5,68%. Что тоже весьма неплохой результат, учитывая что времени на подготовку у них было мало в виду отсутствия в политическом поле их лидера по известным причинам. В этот раз БПП может и войдет в Раду с минимальным количеством голосов, что касаемо НФ - с их текущим рейтингом маловероятно.
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все сладко, но про открытые списки ЮВ тактично умолчала ...
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Правильно. нужно хоть начать. А то сидели 5 лет, яйца мяли.
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Все значно простіше : просто Прізвища вінницького клану змінили на Прізвища дніпропетровського клану , а 100 % населення заплатять за цей бенкет з своїх дірявих кишень ! Є ще більш велики мрійники з розряду вчителів які "мріють " про зарплати від олігархів - хижаків в 4000 S ??? Неначе зовсім з глузду з'їхали .. чи живуть у якомусь віртуальному світі " великого " ТВ !
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а списки будут открытые или как любит юля по 2-5 млн за место?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко
 
 
 
 
 
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