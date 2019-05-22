 БПП не поддержит законопроект Зеленского о проведении выборов по закрытым спискам, - Гончаренко

Об этом заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы констатируем факт, что текст законопроекта еще никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, который будет предложен Владимиром Зеленским, как мы понимаем, мы поддерживать не будем, поскольку это будет означать увеличение коррупции, это является тем, что, безусловно, неприемлемо для нашей фракции. БПП всегда выступал за открытые списки и готов в дальнейшем поддерживать открытые списки, где избиратель будет определять, кто станет народным депутатом, а не система закрытых списков, когда будет определять депутатов только лидер партии. Опять мы увидим в списках ближайшее окружение партийных бонз - охранников, парикмахеров и много проданных мест. В чем тогда борьба с коррупцией на выборах? Это наоборот ее усиление!" - заявил Алексей Гончаренко.

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