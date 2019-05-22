 БПП не поддержит законопроект Зеленского о проведении выборов по закрытым спискам, - Гончаренко

Об этом заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сейчас мы констатируем факт, что текст законопроекта еще никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, который будет предложен Владимиром Зеленским, как мы понимаем, мы поддерживать не будем, поскольку это будет означать увеличение коррупции, это является тем, что, безусловно, неприемлемо для нашей фракции. БПП всегда выступал за открытые списки и готов в дальнейшем поддерживать открытые списки, где избиратель будет определять, кто станет народным депутатом, а не система закрытых списков, когда будет определять депутатов только лидер партии. Опять мы увидим в списках ближайшее окружение партийных бонз - охранников, парикмахеров и много проданных мест. В чем тогда борьба с коррупцией на выборах? Это наоборот ее усиление!" - заявил Алексей Гончаренко.
мова зараз про пропозицію нео преза - без відкритих списків
ЧОМУ питається ? він же такий чесний...
зараз він потрібний як ніколи.
больше набрал только клоун
политиком Зеленский станет только через 5 лет
конечно, если досидит до донца своих полномочий
твари и ублюдки - это родители тех идиотов, дети которых, за деньги, поливают Украину говном на форумах
что лучше? сделать открытые списки сейчас?
или поливать говном пороха, оставить закрытые списки, и увидеть после этого образных портновых у зеленского
не распустил бы - сделали бы
времени вполне хватало
открытые списки отсутствуют только через зеленского
почему бют и самопомощь вышли из коалиции еще в 2016?
и почему снова виноват бпп?
это какой то фетиш лошья во всем обвинять Пороха или почему так происходит?
чем переобутый рыг Богдан
Гончаренко за 5 лет ни разу не предал государственность Украины
а Богдан уже на второй день собрался референдум о мире с оккупантами подписывать
Дорогие зелюки! А вы собственно "за" закрытые списки?
Вот Шуфрич тоже поддерживает....