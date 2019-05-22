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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 БПП не поддержит законопроект Зеленского о проведении выборов по закрытым спискам, - Гончаренко

Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" на своем заседании приняла решение не поддерживать инициативу Президента Владимира Зеленского провести внеочередные выборы по закрытым избирательным спискам.

Об этом заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы констатируем факт, что текст законопроекта еще никто не видел. Но переход на закрытые партийные списки, который будет предложен Владимиром Зеленским, как мы понимаем, мы поддерживать не будем, поскольку это будет означать увеличение коррупции, это является тем, что, безусловно, неприемлемо для нашей фракции. БПП всегда выступал за открытые списки и готов в дальнейшем поддерживать открытые списки, где избиратель будет определять, кто станет народным депутатом, а не система закрытых списков, когда будет определять депутатов только лидер партии. Опять мы увидим в списках ближайшее окружение партийных бонз - охранников, парикмахеров и много проданных мест. В чем тогда борьба с коррупцией на выборах? Это наоборот ее усиление!" - заявил Алексей Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора"

Источник: https://censor.net.ua/n3128229
 
   
 Топ комментарии
 
5 лет!!! коалиция не смогла принять этот закон. К кому претензии?
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БПП брешет.Зеленский честный человек,и он не предложит закрытые списки,потому что это обман избирателя.Хватит того,что мы уже выбрали президента,не сказавшего ни одного слова ни о кадрах,ни о программе.
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Наглые лгущие свиные хари! Порошенко - никудышный организм без достоинства.
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Признавайтесь, кто голосовал за этого опарыша?
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Кто ж признается, тем более он уже три раза мимикрировал
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По закритому списку пройшов. А тепер провокатор тявкає.
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ШАКАЛЫ взбунтовались, понимаю, Подошел пиз..... КОРЫТУ, отобрали, хотя Парубийко пообещал, теперь буду вести заседание строго по регламенту. Проговорился, потом немного исправился. Лавина пошла, спасайся, кто может. Ляшко тоже туда, не думал, что придумают отменять мажоритарку. ОЙ ГАДЫ.
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А що вас не влаштовує у відкритих списках, які ЗЕ сам обіцяв ?
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5 лет мародёр и его карманная Рада могла принять закон с открытыми списками, но специально назло народу Украины этого не делали.
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а чим нові мародери кращі за попередніх, своєю відкритою проросійкістю ?
мова зараз про пропозицію нео преза - без відкритих списків
ЧОМУ питається ? він же такий чесний...
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Рыгов будет сложнее в ВР протянуть...а это для зебеней сейчас основная задача...
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Не примут ни какой, тем более виткрыти.
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Это же понятно, многие не пройдут, не говоря о мажоритарщиках + НФ + Ляшко и некоторых БПП. Так что, закрыти, открыти не имеет значение. С этого рояля ни ........ не получится. ДОНКИХОТСТВО.
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прийняти б одразу закон про імпічмент.
зараз він потрібний як ніколи.
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Кому надо закон про импичмент, сейчас горло грызуть, шо б остаться во власти. Тут пошло на дни, вот в чем дело. Шестерки Порошенка не попадают в Раду, вот и горлопанют во все горло.
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Нужно сделать двухпартийку в Украине как в США и всё само отпадет
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Разродились. Пять лет беременными ходили а потом оказалось что то ожирение.
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Ето как с Аваковым. 5 лет он был хорошим и патрийотом и рюкзаки не воровал, за которого порохоботы в горло критикам цеплялись, а когда перебежал к Зеленскому стал продажным предателем и вором.
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новый избирательный кодекс уже внесен в плрядок дэный...его и нужно голосовать...а не эза эту писульку что предлагает клоун...
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Сам ты клоун...бпп ,как всегда врёт и оставляет себе лазейки для протаскивания ублюдков типа,Гончаренко,Кононенко,Порошенко и прочей вип тварей.Им нужна власть и только
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Порошенко - это, как показали, выборы политик №1 в Украине
больше набрал только клоун
политиком Зеленский станет только через 5 лет
конечно, если досидит до донца своих полномочий

твари и ублюдки - это родители тех идиотов, дети которых, за деньги, поливают Украину говном на форумах
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Порошенко 5 лет имел в Раде конституционное большинство. Но не озаботился. Хотя это было в коалиционном соглашении
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ну так озаботился прямо перед выборами, когда пора пришла

что лучше? сделать открытые списки сейчас?
или поливать говном пороха, оставить закрытые списки, и увидеть после этого образных портновых у зеленского
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Ну сделай открытые списки, если у Зеленского вообще нет фракции, а то, что есть в Раде саботирует
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ну а какого хере зеленский распустил парламент на 4 месяца раньше?

не распустил бы - сделали бы
времени вполне хватало
открытые списки отсутствуют только через зеленского

почему бют и самопомощь вышли из коалиции еще в 2016?
и почему снова виноват бпп?

это какой то фетиш лошья во всем обвинять Пороха или почему так происходит?
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Ага, за 5 лет Порошенко не сделал, а сейчас побежит делать
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Ну так хватало и 226 голосов, которые у Порошенко были. Просто всякие Кононенки с Березенками опять хотят в Раду, округа засеяны
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Вьі определитесь уже, бьіло у порошенко стабильное большинство и тем самьім коалиция или не бьіло
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Переобутый рыг и сепар Гончаренко опять слышал звон и разгоняет фэйк ньюз. Не голосуй, додик! Такого закона тебе никто не предлагал! Посмотри, что ты будешь торохтеть, когда внесут закон по открытым спискам
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а разве не лучше переобутый рыг Гончаренко
чем переобутый рыг Богдан

Гончаренко за 5 лет ни разу не предал государственность Украины
а Богдан уже на второй день собрался референдум о мире с оккупантами подписывать
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больше ты сепар чем Гончаренко, потому что в Крыму не получал по морде от сепаров чем ты
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Подонки, саботажники, напёрточники, мародёры - БПП и НФ, а наверху пирамиды - ПАП. Сегодня вся камарилья, по сути, 5-ая колонна, упирается всеми рогами и копытами, пытаясь пролезть через мажоритарку, засевая баблом, которое они спёрли у народа, всю страну, как это было в предвыборной кампании. Через так называемую децентрализацию, они, при помощи местных князьков-казнокрадов - устроят очередной реванш свиней по всем регионам.
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Так внесите изменение и по "открытым", кто вам порохоботам мешает.
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Короче БПП понимает что по спискам ей нихера ни светит что по открытым что по закрытым поэтому мажоритарка это ихнее все!! скорее всего выборы будут по старому закону ОЛИГАРХИ МАЖОРИТАРКУ НЕ ОТДАДУТ! Ну а насчет того что БПП такие радетели за народ то у них 5 лет было принять правильный закон о выборах почему не приняли!! думаю вопрос риторический!!
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Ок, предложите свой законопроект и примите его. Или выборы в любом случае пройдут по старой системе.
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Зе сам говорил, что нужны открытие списки, а теперь почему-то дал заднюю.
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Гончаренко типичная политическая проститутка. Давно прошли те времена когда он на пару со своим папашей вылизывали жо пу януковичу?
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Гм.....
Дорогие зелюки! А вы собственно "за" закрытые списки?
Вот Шуфрич тоже поддерживает....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП не поддержит законопроект Зеленского о проведении выборов по закрытым спискам, - Гончаренко
 
 
 
 
 
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