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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:ВР (22941) избирательный закон (144) открытые списки (13) ЧЕСНО (14)

 Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора"

Общественное объединение "Центр UA" и движение "Чесно" призывали принять изменения в избирательное законодательство, которые не только отменят мажоритарную систему, но и обеспечат открытые партийные списки.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Чесно", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы убеждены, что введение любой другой системы на внеочередных или очередных выборах будет означать предательство ожиданий избирателей, как со стороны 302 народных депутатов, которые подписались под коалиционным соглашением 2014 года, так и предательство ожиданий избирателей новоизбранного президента Владимира Зеленского, который обещал открытые списки в своей программе, и во время инаугурационной речи призвал народных депутатов принять пропорциональную систему с открытыми списками", - говорится в сообщении.

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Активисты подчеркнули, что законопроект о внесении изменений в избирательный закон в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады даже не зарегистрирован. Проект Избирательного кодекса 3112-1, который вводит открытые региональные списки на парламентских и местных выборах, не прошел утверждение профильным комитетом и не стоит на повестке дня. При этом народные депутаты рассмотрят другой проект закона, которым предлагается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками, говорится на сайте движения.

"Если его рассмотрят и примут сегодня, депутаты не оставят избирателям и гражданскому обществу никаких шансов полноценно с ним ознакомиться. Народ по Конституции является единственным источником власти, но правила, по которым будут избираться народные депутаты, без "лишних" консультаций определят сами депутаты", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что в предлагаемом законопроекте изменение избирательных правил предусматривает не только переход на пропорциональную систему с закрытыми списками, но и снижение проходного барьера и внедрение императивного мандата.

"Избранный по таким правилам парламент не только будет иметь трудности с формированием коалиции и принятием реформаторских решений, но и станет территорией внутрипартийной диктатуры. Переход на закрытые списки и предоставление партиям императивного мандата выглядят как откровенный картельный сговор политических элит для сохранения себя во власти. Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины не становиться соучастниками заговора, который может перечеркнуть надежды граждан на формирование подотчетного представительного органа власти, каким должен быть парламент", - подчеркнули активисты.

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Они призвали президента Владимира Зеленского и народных депутатов найти способ провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

"Это возможно только при условии принятия проекта Избирательного кодекса № 3112-1 или проекта закона "О выборах народных депутатов Украины" № 7366-3 и проведения очередных парламентских выборов в последнее воскресенье октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Верховная Рада проводит внеочередное заесдание, на котором рассматриваются изменения в избирательное законодательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3128228
 
   
 Топ комментарии
 
Карл Волох:
Летом 2013, когда казна была окончательно разграблена (и профукана на популистские цели, вроде низких тарифов и доллара по 8 ), а Запад отказывался долее кредитовать без серьезных изменений в экономической и финансовой политике, у Януковича образовался «кассовый разрыв». И он поехал к Путину договариваться о новых 15 миллиардах кредита взамен на европейский курс Украины.
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
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Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора" - Цензор.НЕТ 7363
Сергій Фурса
Референдумы - любимый инструмент харизматичных лидеров для продвижения нужных им решений в обход институтов.
"Самой шокирующей новостью в перечне шокирующих новостей последних дней, стало заявление нового главы администрации президента Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам Зеленский планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией. Т. е. фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас не возможен. России он не нужен. В любой краткосрочной перспективе. А значит, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года - автономия, читай федерализация, для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины. Это не торговля людьми или территориями. Нет. Это торговля суверенитетом. И референдумы - любимый инструмент харизматичных лидеров для продвижения нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты. И занимается популизмом. Это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера. Доказано Венесуэлой.
Ключевой вопрос - зачем они это делают? Все просто - нужны деньги
Ключевой вопрос - зачем они это делают? Все просто - им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги. Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен реформы. И пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ. Чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно. С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов взял Янукович, перед тем как сбежал. И Украина оказалась зависима от западных кредитов и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы. Не только для населения. Но и для олигархов. И теперь, на данный момент, любая украинская власть зависима от Запада. Потому что нужны деньги. И Запад требует прикрывать схемы, поддерживает Прозорро, имплементирует борьбу с коррупцией.
И сейчас Запад требует продолжать реформы. И не дает откатывать реформы. И это является ключевой проблемой нового олигарха № 1 - Коломойского. Потому что его цель - защитить свои активы. И для этого нужно признать национализацию Приватбанка незаконной. Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества. И концом денег. И у Зеленского был выбор, или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера или следовать советам Коломойского. И он сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре - это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойского. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков, но с барьером в 3% и закрытыми списками. И это уже реализовано Зеленскими. Теперь осталось реализовать другую часть интервью, где олигарх называл МВФ - злом, а национализацию Приватбанка - преступлением.
Что это означает? Дефолт. У Украины годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству страны с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ. Если не заменить деньги МВФ деньгами из России. И похоже «У Зеленского» нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью русского мира. Сериал «Сваты» снова показывают по всем телеканалам. А общество? А общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство. Которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. И всегда на референдумах поддерживает его идеи. Всегда. По крайней мере, пока будет что кушать. Тем более, разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный Банк зависимым «от народа», со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится. А то, что вход в русский мир рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество - это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы.
И никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей-парадов, чем по поводу предательства интересов страны.
Зеленский, как и обещал, не торгует территориями или людьми. Он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. И он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет."
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Евгений Калашников - Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора" - Цензор.НЕТ 9995

Вот знаете что..., я с недавних пор думаю что нашим гражданам пофиг открытые или закрытые списки....
Большинство наших избирателей это тупые амебы , которые маниакально раз за разом голосуют во вред стране и себе....
За вилкулов, мураевых, бойко, кернесов, трухановых и тд и тп...
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Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора" - Цензор.НЕТ 7363
Сергій Фурса
Референдумы - любимый инструмент харизматичных лидеров для продвижения нужных им решений в обход институтов.
"Самой шокирующей новостью в перечне шокирующих новостей последних дней, стало заявление нового главы администрации президента Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам Зеленский планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией. Т. е. фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас не возможен. России он не нужен. В любой краткосрочной перспективе. А значит, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года - автономия, читай федерализация, для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины. Это не торговля людьми или территориями. Нет. Это торговля суверенитетом. И референдумы - любимый инструмент харизматичных лидеров для продвижения нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты. И занимается популизмом. Это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера. Доказано Венесуэлой.
Ключевой вопрос - зачем они это делают? Все просто - нужны деньги
Ключевой вопрос - зачем они это делают? Все просто - им нужны деньги. В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги. Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен реформы. И пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ. Чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно. С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов взял Янукович, перед тем как сбежал. И Украина оказалась зависима от западных кредитов и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы. Не только для населения. Но и для олигархов. И теперь, на данный момент, любая украинская власть зависима от Запада. Потому что нужны деньги. И Запад требует прикрывать схемы, поддерживает Прозорро, имплементирует борьбу с коррупцией.
И сейчас Запад требует продолжать реформы. И не дает откатывать реформы. И это является ключевой проблемой нового олигарха № 1 - Коломойского. Потому что его цель - защитить свои активы. И для этого нужно признать национализацию Приватбанка незаконной. Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества. И концом денег. И у Зеленского был выбор, или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера или следовать советам Коломойского. И он сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре - это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойского. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков, но с барьером в 3% и закрытыми списками. И это уже реализовано Зеленскими. Теперь осталось реализовать другую часть интервью, где олигарх называл МВФ - злом, а национализацию Приватбанка - преступлением.
Что это означает? Дефолт. У Украины годы пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству страны с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ. Если не заменить деньги МВФ деньгами из России. И похоже «У Зеленского» нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью русского мира. Сериал «Сваты» снова показывают по всем телеканалам. А общество? А общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство. Которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. И всегда на референдумах поддерживает его идеи. Всегда. По крайней мере, пока будет что кушать. Тем более, разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный Банк зависимым «от народа», со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится. А то, что вход в русский мир рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество - это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы.
И никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей-парадов, чем по поводу предательства интересов страны.
Зеленский, как и обещал, не торгует территориями или людьми. Он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. И он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет."
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Карл Волох:
Летом 2013, когда казна была окончательно разграблена (и профукана на популистские цели, вроде низких тарифов и доллара по 8 ), а Запад отказывался долее кредитовать без серьезных изменений в экономической и финансовой политике, у Януковича образовался «кассовый разрыв». И он поехал к Путину договариваться о новых 15 миллиардах кредита взамен на европейский курс Украины.
Когда Коломойский некоторое время назад понял, что:
- за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы;
- международный арест активов - это серьёзно;
- суд по поводу вывода им денег из Привата все равно состоится в Европе (не важно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране) и решение однозначно будет не в его пользу;
- следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира,
он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России.
Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив - Слугу народа.
И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу «гражданского конфликта» из его интервью или «мирного плана» из инаугурационной речи инфанта: прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука: федерализация Украины и возвращение в неё оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией - всего лишь попытка этот вариант легитимизировать.
Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь - Крым, от которого Зеленский, якобы, не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины, ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некоей примирительной лапши, а сами по себе санкции за Крым были очень мягкими, так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены.
П.С. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах.
Ни один президент Украины не начинал ещё свою деятельность с таких грубых попраний закона, как этот трехчетвертной? За один день - неконституционный роспуск парламента и назначение руководителем Администрации человека, прямо и однозначно подпадающего под запрет люстрационного закона. И делает это тот самый брехун, который месяц назад обещал уйти с поста сразу после первого нарушения закона!
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Смысл цитировать махрового порохобота истерика?
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правильно надо цитировать коломойского
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на Донбассе происходит гражданский конфликт.
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Оставить 5%, открытые списки...Ну чтоб граждане знали своих "героев" за которых голосовать или нет. А так опять продажа проходных мест в списках и куча партеек если 3%, бардак будет.
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Евгений Калашников - Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора" - Цензор.НЕТ 9995

Вот знаете что..., я с недавних пор думаю что нашим гражданам пофиг открытые или закрытые списки....
Большинство наших избирателей это тупые амебы , которые маниакально раз за разом голосуют во вред стране и себе....
За вилкулов, мураевых, бойко, кернесов, трухановых и тд и тп...
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Да уж и не такие тупые, вот выборы Президента это продемонстрировали, и молодёжь пошла голосовать.
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Евгений Калашников - именно..., продемонстрировали...

Выбрали тупого хама...
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Ха-ха-ха... Маючи у списку таких розумних та високоосвічених кандидатів, як Гриценко чи там Новак, проголосувати за людина, яка навіть державну мову толком вивчити не змогла і яка не знає елементарних речей зі шкільної програми...
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Зеленский законов не принимает. А Верховна Рада - это скопище ублюдков, которая воспроизводится от выборов до выборов. Именно благодаря мажоритарке и закрытым спискам. Никакой мажоритарки и закрытых списков, и высокий проходной барьер. Но как это сделать, если подонки в Раде должны принять закон, чтобы они, подонки, не попали в Раду?
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"Поляк", так це узЄ!лєнскава хочуть знизити прохідний бар'єр.
Живи тепер з цим.
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Особенно это касается партии "Слуга народа" в которой членов ровно "0" не говоря уже о каких-то там списках

Ну и рейтинг у нее 40 %

Отсюда вопрос нафига козе баян?


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Получите Зеленая Коломойская мишпуха!!! Вот вам шаг и мат!!!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
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Ылита, да.
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Элита, а не Ылита, иди букварь купи.
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существует коррумпированная ВР с купленными , оплаченными , посажеными в ВР олигархами депутатами .., Эту систему пытаются хоть как поломать или хотя б изменить
БПП, НФ , ахметовский шляшко пытаются эту систему сохранить ... и вот пороховня пишет - "Вот вам шаг и мат!!!" А ты что , черт, не хочешь в стране изменений ???? и еще пишешь Слава Украине !!
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Звучит Красиво! кто пытается??? Коломойский??? Не смеши!!! Если бы не Коломойский "антикоррупционер"!!!Самому не смешно???? И закрытые списки продавливают сразу!!! как при "почую кожного"!!!! И процедура идет полностью в разрез Конституции!!! Это для того чтобы потом отменить или не выполнять???? Лоходром от Коломойского-Путына не пройдет!!! Майдан получите УЖЕ!!!
Сдохни расея! Сдохните маскали!!! Смерть Маскве!!! Голодные собаки будут жрать на Тверской и далее у Кремля вонючее маскальское мясо!!!
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жудкий , непроходимый дебил ..... или **** проплаченная ... коломойский понятно не ангел , но добробаты коломойский по приказу путина вооружал ???
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Смотрю фоном заседание в Раде. Парубий мочит зеленую шмарклю. депутаты аплодируют
полная юридическая безграмотность команды зелипупкина поражает
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Бред, подлечиться тебе надо. Парубий нервно мочится в памперс..вот это да.
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а мне на геращенко смотреть нравилось - как у гроба стояла !!!
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Ще хтось надіеться на зебеню. Це вже певно останні. Наприклад задебіли з мого оточення зараз гамна в рот набрали і мовчать, як в реалі так і фейсбуці. Ато було по 10 зелеботських постів за день. Одне вже навіть виправдовуеться...
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Та й на форумі одна лахта не жалкуючи ратиць продовжує запевняти, що свіжекенгурований не обісрався, а то у нього такий одеколон просто.
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73% не лахты, а желудкоголовых с нижней ступеньки пирамиды Маслоу. И да - их действительно что-то до...уя.
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А Бене очень нравится схема "кот в мешке"
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Всех кто с депутатов это не поддерживает сразу под следсвие, буудьте уверены посадить будет за что
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а чому зелі і дня не зачекав ? так боїться, що весь дутий рейтинг зникне ?
навіщо робити хаос в країні ?
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хто такі ці активісти Чесно? хто вони такі і звідки взялися? - вони самозванці.
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Императивный мандат - ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван. К примеру, депутат может быть ограничен требованием безусловного исполнения наказов избирателей или запретом на выход из фракции, если он был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию. При императивном мандате предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора"
 
 
 
 
 
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