EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Киевские новости, Общество
  3963  43
Все про:Институт нацпамяти (171) Петлюра (42) Вятрович (194)

 Мурал с изображением Петлюры открыли в Киеве

На одном из многоэтажных жилых домов в Соломенском районе столицы появился мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мурал появился на доме, расположенном по адресу ул. Зои Космодемьянской, 18. Площадь изображения - 150 кв. м. На его создание художник Андрей Пальваль потратил 5 дней, использовав при этом 370 баллончиков краски.

В открытии мурала приняли участие депутаты Киевсовета, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, местные жители.

Также на Цензор.НЕТ: Польские и украинские историки готовят сборник документов о союзе Петлюры и Пилсудского против России

22 мая исполняется 140 лет со дня рождения Симона Петлюры - одного из ведущих деятелей украинской революции 1917-1921 гг.

Напомним, 21 января в Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюры.

Источник: https://censor.net.ua/n3128224
 
   
 Топ комментарии
 
Ща Дубинские, Червоненки и прочие богоизбранные на говно изойдут.
 показать весь комментарий
 
Кто такая З. Космодемьянская? Шизофреничка - пироманка и подвиг ее, это преступление против собственного народа. Палить избы простых крестьян в 30-ти градусный мороз, это геройство Мурал із зображенням Петлюри відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 9400?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
то Владимир Высоцкий скорее Мурал с изображением Петлюры открыли в Киеве - Цензор.НЕТ 2401
 показать весь комментарий
 
Ща Дубинские, Червоненки и прочие богоизбранные на говно изойдут.
 показать весь комментарий
 
 
А чЄрвАнЄнка Шо то пАследнее время активизировался, наверное Апять Запорожскую область хочет возглавить. Балли зарабатываетЬ..
 показать весь комментарий
 
 
В Ахметкиной вотчине ? Не секрет, что Порошенко отдал Запорожскую область под контроль ахметовских "дефективных манагеров". Скорее - в Одесскую область. Губером.
 показать весь комментарий
 
 
При живом Коломойском ? Это вряд ли. Напоминаю, что именно Михо выступил "торпедой", кот орую Порошенко выпустил против Коломойши и его человека Игоря Палицы, для противодейстия его (Коломойского) влияния в Одессе в пользу группы Ангела (Ангерта), и его человека - Труханова.
 показать весь комментарий
 
 
слуги народа напротив мурала памятник самуилу шварцбарду поставят за бюджетные деньги...
 показать весь комментарий
 
Ну там не только "слуги народа", и НФ, и оппоблок "в едином порыве", да и БПП, как минимум, половина, - все они, как говорят сами про себя "из наших".
 показать весь комментарий
 
Гордон в праведном гневе уже новые пирамидки откладывает...
 показать весь комментарий
 
 
шо-то все нэнешние наши гэрои из покинувших Родину и зажмуренных там своими же согражданами потерпевших. я за героев-победителей!
 показать весь комментарий
 
Наконец то, хоть так почтили одного из Украинских апостолов. Хорошо бы, чтоб ПЦУ причислила Бандеру, Петлюру и Мазепу к лику святых защитников Отечества
 показать весь комментарий
 
 
Шо интерестно Петлюра жо 17г.призывал Украину в своей газете в Москве вместе с Росией дать отпор западу в 1 Мировой,потом резко поменял взгляд.
 показать весь комментарий
 
 
Вата задимілась и воняє, як кізяк.
Новина ЗАЛІКОВА!!!
 показать весь комментарий
 
 
Як на мене - краще б батька Махно намалювали. Він українцям ближче по духу і менталітету. З моєї точки зору, звiсно. А Петлюра - невдаха, тобто лузер.
 показать весь комментарий
 
 
Петлюра не лузер. Просто ему "помогали" всякие Петрушевичи и Винниченко. Просто, украинцы мало знают о тех трагических события в истории страны.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто вiн нещасна марiонетка Петрушевича, та Вiнниченко? Тодi двiчi лузер.
 показать весь комментарий
 
просто прочитай хистори, а не пиши глупости
 показать весь комментарий
 
 
"Якби ви вчились так,як треба".... то не п....ли б тут дурню. (майже по Тарасу Григоровичу).
 показать весь комментарий
 
Да они все там, *****, лузеры - и тот же Махно, таскавший для большевиков каштаны из огня, и Грушевский, и гнида Винниченко, и Петлюра, расстрелявший Болбочана.
 показать весь комментарий
 
Кто такая З. Космодемьянская? Шизофреничка - пироманка и подвиг ее, это преступление против собственного народа. Палить избы простых крестьян в 30-ти градусный мороз, это геройство Мурал із зображенням Петлюри відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 9400?
 показать весь комментарий
 
 
такой же "собственный" как и для Сралина. эти твари же были "интернаци-аналами" Мурал із зображенням Петлюри відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 1364
 показать весь комментарий
 
 
именно собственный. Как собственная вещь., расходный материл
 показать весь комментарий
 
"по адресу ул. Зои Космодемьянской, 18."- печально что в городах Украины до сих пор еще есть улицы названные в честь этой поджигательницы крестьянских домов в лютые морозы.
 показать весь комментарий
 
 
Нормальная тема ,хотя бы на ЗЛО россиянам и Путлеру со свитой . Мы то имеем претензии к нашим деятелям типа Петлюры . Винниченка . Грушевского . Махно . Скоропадського , НО это наши дела . Бандере Слава !
 показать весь комментарий
 
 
? . где я писал п И тлеру ? Я писал Путлер ( ***** ) , а так же писал Петлюра ( Симон ) . Вам скучно ?
 показать весь комментарий
 
А почему так писать, через "у"? Что это значит то? не в курсе просто.
 показать весь комментарий
 
То есть ты сравнил абсолютно серое трусливое ничтожество, не могущее сделать даже дороги, с тем кто хотя бы дороги сделал(всего то 80- лет назад) и был солдиком???
Ты считаешь себя нормальным? Иди нажрись "бояры" за своего Сралина тогда! Когда уже эти совки повыздыхивают все?
 показать весь комментарий
 
О , ты вступаешь в полемику желая оскорбиться ? Цифровой кацап иди просто нах й .вместе со своим Сралиным и Гитлером .
 показать весь комментарий
 
"ул. Зои Космодемьянской" -- до сих пор ???
 показать весь комментарий
 
Закон о декоммунизации на шизофреников "отличившихся" во Второй Мировой не распространяется Мурал із зображенням Петлюри відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 8584
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что французский суд в свое время оправдал убийцу Петлюры.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМурал с изображением Петлюры открыли в Киеве
 
 
 
 
 
 вверх