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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1370) Минобороны (5740) Полторак (1130)

 Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента

Министр обороны Степан Полторак прибыл в Администрацию Президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам у здания АП.

Он отметил, что о решении уйти с должности главы Минобороны сказал Зеленскому еще 19 мая.

"Я не мог написать его (заявление на увольнение. - Ред.) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации. Я дождался, пока он принес присягу народу Украины, и подал рапорт на увольнение", - добавил он.

Полторак отметил, что прибыл в Администрацию Президента, потому что его вызвал туда президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полторак разместил свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля и попрощался. ФОТО

Как сообщалось, 6 мая министр обороны Степан Полторак выразил готовность доложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и осуществленных реформах в оборонной сфере.

20 мая Полторак направил президенту Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3127959
 
   
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Полторак по вызову..
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а вся москальська гидота, що оце лацно лайкнула, іде на путєна
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Политикой Фейсбука запрещено выкладывать сцены насилия и порноматериалы.
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Є@ать будете батюшка))) Да да не для блага свого а для продолжения рода человеческого)))
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ща будет ныть как про булаву. "Ты пачему мине под козырек не взял?!"
Не взял, потому что дизертиров офицеры не приветствуют
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сережа! ну нельзя быть таким тормозом! посмотри видео и узнай КТО "не взял под козырек"!
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Полторак не мог взять под козырёк т.к он был в штатском. А вот глава СБУ был с козырьком, но не взял под козырёк
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Він давно звільнився з військової служби. Він цивільний.
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сколько их там, в Квартале, и не сосчитать (с)
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Наверно по вопросу фотки взрывающегося Кремля будут разговаривать.
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Шо, Зебил приказывает прекращать войну на донбассе?
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Так може Зебил прикажет и отменить крымский референдум 2014 года? И чего там мелочиться - тут же нужно издать приказио выводе российскихтоккупационных войск с территории Украины, а потом сразу указ о назначении всем учителям зарплату по 4000 баксов
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О, Рошенки подерживают кацапов в их мнении? Отменить не признанный референдум? Это как?
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а че б и не поржать - входные билеты бесплатно
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так они и он как командуший ССО всегда готов - .......прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, которые проводит командование ССО. - как то так
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Хто може пояснити з 24% - чому путлер у 2014 привітав Порошенка з інавгурацією а Зеленського відмовився?
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Да? Уже и не меняют ее вам? Только фамилию с Тимошенко на Зеленский и все
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После доклада группы БР Вова всравсь ?
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Фу, кровожадные мерзкие порохоботы и картинки такие же. Прям как кацапы
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не як , а відверті вороги країни і держави Україна .
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Так порохоботы как раз и сидят на зарплате кацапов,их мобилизовали,потому,что пуйло никак не может прийти в себя,он так надеялся ,что победит Петя,потому и дано всячески унижать Зеленского,а вместе с ним и проголосовавших 73% украинцев,стоит только посмотреть скабееву,один в один насмешки такие же как и у порохоботов,действуют по одним и тем же методичкам,утверждённым в кремле.
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вот за такие картинки ЦЕНЗОР должен отправлять в бан на месяц, явное насилие над президентом, т.е. и державой
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Ну это же не петя, кривое там только кривое слово в сторону петра и ты уже в бане.
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автор картинки и запостивший этот шедевр пропаганды - идиоты..
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ах-ха-ха Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 4557 А тролль Парубий на заднем плане упивается картинкой Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 6068
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ти хибно розумієш значення слова "тролити".Перечитай Толкієна .
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Ну парубий же сказал будет весело .... надеюсь всему свинарнику будет очен «весело» в тюрьме
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Зараз Півлітрак узнає,що таке ваЗЕлін)))Жопа репне як горіх))
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О наворовавшем Порошенко

Bloomberg: состояние Порошенко за годы президентства сократилось на 40%

09:08, 21 мая 2019

Источник: Bloomberg
Надежный источник

Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. Его состояние в 2014-2019 годах сократилось до 705 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
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Зелібобам сказали у 82 рази, значить у 82 рази!
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Ну єслі Кравчука сказала то то є факт
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будет умолять что бы Полторак остался? Может даже извинится пару раз, как перед кадыровым, он это любит Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 2277
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еще не время... распустит фсё... шо хер соберешь потом
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будет спрашивать про удостоверение Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 1664
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А может, о 5, взлетевших на воздух, армейских арсеналах покумекают.. Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 3851 .
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Мабуть у Зельцмана нема кандидатур з військовою освітою. Є лише блазні.
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по муженкі і полторкі треба відкривати кримінальні справи ,тільки тоді як злодіїв колишньої влади на чолі з пецею почнуть притягувати до кримінальної відповідальності за корупцію зеленський чогось буде коштувати як призідент...
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полторак по вызову. Отобрать у него погоны и выдать метлу
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"Я не мог написать его раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера...

Явное неуважение. Президент же просил называть его вофкой или, на крайняк, володькой.
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Дуже співчуваю Степану Темофійовичу, що його змусили спілкуватись з лайном
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тепер новий президент , з лайном спілкуватись більше не треба.
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Классный карьерный рост - из дезертира сразу в верховные главнокомандующие Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 1206
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента
 
 
 
 
 
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