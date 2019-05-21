 Полторак по вызову Зеленского прибыл в Администрацию Президента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам у здания АП.
Он отметил, что о решении уйти с должности главы Минобороны сказал Зеленскому еще 19 мая.
"Я не мог написать его (заявление на увольнение. - Ред.) раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации. Я дождался, пока он принес присягу народу Украины, и подал рапорт на увольнение", - добавил он.
Полторак отметил, что прибыл в Администрацию Президента, потому что его вызвал туда президент.
Как сообщалось, 6 мая министр обороны Степан Полторак выразил готовность доложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и осуществленных реформах в оборонной сфере.
20 мая Полторак направил президенту Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.
Не взял, потому что дизертиров офицеры не приветствуют
Bloomberg: состояние Порошенко за годы президентства сократилось на 40%
09:08, 21 мая 2019
Источник: Bloomberg
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Петр Порошенко за пять лет работы на посту президента Украины потерял 40% своего капитала. Его состояние в 2014-2019 годах сократилось до 705 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Явное неуважение. Президент же просил называть его вофкой или, на крайняк, володькой.