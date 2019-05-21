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 Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой. ДОКУМЕНТ

Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые определяли скорость автомобиля Елены Зайцевой.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил адвокат осужденного за совершение смертельного ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года Геннадия Дронова Сергей Перепелица на своей странице в Facebook, выложив фотографию первой страницы постановления прокуратуры.

"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд и изменена подследственность, производство направлено в СУ ГУНП в Харьковской области", - написал Перепелица.

Вместе с тем он отметил, что это решение не означает наказания экспертов: "Расследование будет, а привлечение к ответственности - вопрос!" 

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Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой 01

Как сообщалось, адвокат Дронова через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость авто Елены Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.

Перепелица обжаловал постановление следователя о закрытии производства против работников института судебных экспертиз им. Бокариуса.

Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой 02
Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой 03

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3127956
 
 
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Вот, что тень Зеленского, животворящая, делает! Страшно стало?
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Болеешь? Ну ляг поспи, и всё пройдет. Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой - Цензор.НЕТ 7121
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Дронов может получить условно, вина его косвенна.
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Зайцева считает наоборот... Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой - Цензор.НЕТ 9584
Меня аргумент защитников Зайцевой умиляет просто "это ведь дронов в нее въехал. Если бы не въехал - не было бы аварии". А если бы Зайцева не поперла на красный - авария была бы?? А если бы Зайцева не превысила разрешенную скорость в 2 раза - авария была бы??
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В цій справі "уміляєт" геть усе. Якби не "скромність" прокуратури та суддів, то для Зайкі можна було б прикупити місце серед святої троїці і визнати її Божою дланью та непідсудною.
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Было бы справедливо. Тем более, что уже огрёб он по полной.
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Ольга, не несите чушь! Дронов нарушил правила проезда светофора 2 раза за минуту и правила пересечения регулируемого перекрестка. В этом ДТП 2 полноценных убийцы!
Дронов до сих пор не признает очевидных даже ребенку нарушений, надеясь на таких идиотов, как вы! Он опасен для общества! Пусть сидит и учит правила, да и вам не мешало бы их выучить.
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Год за два... Св. Савченко так постановила.
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не правда.
20 июня 2017 года Порох его отменил, а авария с дроном и зайчихой 18 октября 2017. Они не попадают под закон савченки
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Зайцевой лет 5 добавить к приговору, Дронова выпустить ввиду отсутствия преступления. Все, кто затягивал судебный процесс различными способами должны ответить за это, чтоб другим не повадно было.
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А может все таки как в Армении сделать? А то это все полумеры тупые и глупые....
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А что в Армении, воен пуКина порезал семью на ломтики для шашлыка и ничего.
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А експерти, яким не вистачило лабораторного матеріалу і ті хто брав аналізи - ціми персонами поцікавитись немає бажання???
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Знаю. І прокуратуру а ні разу не стурбувало зникнення людей, це ж так природньо.
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Вердикт: после инаугуарации Зеленского с подачи поддачи Гепы судьи быстренько признают что в аварии виноват автомобиль.
Птому что все знают, что совершенно недостаточно соблюдать правила движения, чтобы не попадать в аварии. Деревья и столбы никогда не превышают скорость и никогда не нарушают правила движения, а частниками ДПТ становятся с завидной рерулярностью.
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над зайцевій, пгокугогом югіком,усима прокурорами,пецею,авакяном з мусорами потрібно вводити суди лінча
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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