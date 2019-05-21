 Смертельное ДТП в Харькове: возобновлено расследование против экспертов, которые определяли скорость авто Зайцевой. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил адвокат осужденного за совершение смертельного ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года Геннадия Дронова Сергей Перепелица на своей странице в Facebook, выложив фотографию первой страницы постановления прокуратуры.
"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд и изменена подследственность, производство направлено в СУ ГУНП в Харьковской области", - написал Перепелица.
Вместе с тем он отметил, что это решение не означает наказания экспертов: "Расследование будет, а привлечение к ответственности - вопрос!"
Как сообщалось, адвокат Дронова через суд добился открытия дела против работников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость авто Елены Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.
Перепелица обжаловал постановление следователя о закрытии производства против работников института судебных экспертиз им. Бокариуса.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
Меня аргумент защитников Зайцевой умиляет просто "это ведь дронов в нее въехал. Если бы не въехал - не было бы аварии". А если бы Зайцева не поперла на красный - авария была бы?? А если бы Зайцева не превысила разрешенную скорость в 2 раза - авария была бы??
Дронов до сих пор не признает очевидных даже ребенку нарушений, надеясь на таких идиотов, как вы! Он опасен для общества! Пусть сидит и учит правила, да и вам не мешало бы их выучить.
20 июня 2017 года Порох его отменил, а авария с дроном и зайчихой 18 октября 2017. Они не попадают под закон савченки
подачиподдачи Гепы судьи быстренько признают что в аварии виноват автомобиль.
Птому что все знают, что совершенно недостаточно соблюдать правила движения, чтобы не попадать в аварии. Деревья и столбы никогда не превышают скорость и никогда не нарушают правила движения, а частниками ДПТ становятся с завидной рерулярностью.