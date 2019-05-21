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Все про:Египет (667) моряки (739) пленные (425) Кирилич Василий (33)

 Задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами в Египте: пятерым разрешили сойти с судна

В Египте военные позволили пятерым из семнадцати задержанных украинских моряков сойти с грузового танкера для перевозки нефти Sea Shark.

Об этом "Громадскому" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

Моряки, сошедшие с танкера, находятся на базе Военно-морских сил Египта.

По словам Кирилича, у украинцев нет нужды во врачах.

Другие детали задержания пока неизвестны.

Напомним, 18 мая египетские военные задержали судно для перевозки нефти Sea Shark с 17 украинскими моряками на борту. Посольство Украины направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark с украинцами. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3127955
 
 
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А нефть хоть не рассейская порченная?А то припишут какую нибудь диверсию.
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Скорей всего из-за происхождении нефти весь этот скандал
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Та нічо
Лежимо, перетравлюємо вчорашній шашличок...
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Украинские тренажерные центры поднимают цену на морские документы почти каждый день,что бы молодому специалисту после мореходки сделать пакет докуеантов нужно заплатить около 60 000 гривен,украинские тренажерные центры обдирают моряков хуже пиратов
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И так будет с каждым, кто будет пытаться мутить бизнес с Рашкой
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержание танкера Sea Shark с 17 украинцами в Египте: пятерым разрешили сойти с судна
 
 
 
 
 
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