 За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы

"За три года работы я не допустил ни одного экономического кризиса в стране. Правительство сделало все, чтобы ситуация была стабильной. И сегодня имеем более $ 20 млрд валютных резервов, уменьшение госдолга в соотношении к ВВП, начали расти зарплаты", - сказал премьер-министр в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас у нас есть результат. У нас снизился долг по отношению к ВВП (был 80%, стал 60%)", – говорит Гройсман.
По его словам, в Украине удалось начать процесс изменения оплаты труда: "Минимальная зарплата на момент моего прихода составляла 53 доллара, сегодня – уже 150, и я знаю, как сделать 300".
"Средняя зарплата по Украине была в районе 180 долларов, сегодня – 360 долларов, и я знаю, как сделать 620 долларов", – добавил также премьер.
За годы премьерства, Гройсману, по его же словам, удалось построить около 7 тыс км дорог. "Это больше, чем за все предыдущие 7 лет", – рапортует он.
"Только в мае мы погасили госдолг в размере 2,7 млрд долларов. Кто-то это ощутил? Нет. Доллар стабилен, гривна стабильна, ситуация под контролем и вполне ясно, что нужно делать дальше", – говорит глава Кабмина.
Грося, сволоч ты. Благодаря твоей политике из Украині уехало 6 млн заробитчан, которые прислали в 2019 году в Украину 11 млрд. долл. Это они сформировали валютный резерв, а не ты.
https://censor.net.ua/news/3127951/za_tri_goda_ya_ne_dopustil_ni_odnogo_ekonomicheskogo_krizisa_v_strane_groyisman_o_rezultatah_svoeyi
"За годы премьерства, Гройсману, по его же словам, удалось построить около 7 тыс км дорог."---->>
Грося, твои дороги этой весной сошли вместе со снегом... Ты что там настроил? Песком ямки засыпал, сверху тоненький слой нового асфальта и всё это по цене новой дороги?
И ещё, Грося: ты через своих ставленников создавал и контролировал чёрную дыру на таможне, через которые ваша банда украла около 300 млрд гривен. А это почти 10% ВВП.
2) Единственным способом создания рабочих мест являются иностранные инвестиции. Которых теперь не будет из-за лядства, устроенного Беней.
- Доктор, у меня шея черная. Уже и таблетки пробовал, и мази там всякие, и массаж...
Доктор, внимательно осмотрев шею:
- А мыть вы не пробовали?
Пациент:
- Доктор, а что такое мытьвы???
Шутка. Это я по поводу "третий год". Варианты есть всегда. Просто нужно уметь искать. Вот Пьер Карден находит же. Хотя в массе таки да, скоро гвоздь некому будет забить правильно.
Хотя если совсем подумать,то многие и продали родину , чтоб так и сделать
В Крыму так точно.
В Украине проценты просто разоряют всех . Если долгосрочное кредиты на строительство - то от жтого и цена на недвижимость растет.
В выигрыше только купи-продай - опт. Там взял - тут оптом сдал. За три дня сделка
2015 - 3012 млн долл
2016 - 3268
2017 - 2194
2018 - 2360
Для порівняння 2008 -9903 млн долл
Інвестиції в Південну Корею за 2018-й 23 млрд долл
Інвестиції в Бангладеш 2,1 млрд долл
Інвестиції в Монголію (*населення 3 млн) 1,4 млрд долл
Браво Гройсман ! Браво Петька ! - ідіть нахерр !!!!!
Только он забыл упомянуть:
1. В самой нищей стране Европы.
2. В стране, где пенсионеры получают пенсии, которые ниже прожиточного минимума.
Просто не понятно что при этом всем Гройсман называет "кризисом"?
Операції по дебетових картах повинні бути припинені у Венесуелі вже з 30 листопада
Центральний банк Венесуели спільно з місцевим Управлінням банківського нагляду вирішили запустити власну платіжну систему і повністю призупинити операції з Visa, Mastercard і Maestro до кінця січня 2020 року. Про це повідомляє Banca y Negocios.
Як наголошується, операції за дебетовими картками зазначених платіжних систем повинні бути припинені у Венесуелі вже з 30 листопада, а за кредитним - з 30 січня 2020 року.
Красти 3 роки не зупиняючись це ганьба!
Нужен также аудит по дорогам. А то денег потрачено много, а дорог построено мало. Похоже, что совершенно случайно кто- то , летающий самолетами все больше, по стране - очень сильно поправил своё финансовое положение.
Гройсману сто процентов есть что сказать следователям по этому поводу
А нам лапшу развешивать ненадо
Если вы хотите чтобы он продолжал функционировать - дайте вашим программистам задание: отключить опцию "спам".
Иначе вы рискуете остаться в ситуации когда нормальные люди отсюда разбегутся, и останется тут только унылое лахтинское отребье.