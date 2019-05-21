 За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы

"За три года работы я не допустил ни одного экономического кризиса в стране. Правительство сделало все, чтобы ситуация была стабильной. И сегодня имеем более $ 20 млрд валютных резервов, уменьшение госдолга в соотношении к ВВП, начали расти зарплаты", - сказал премьер-министр в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас есть результат. У нас снизился долг по отношению к ВВП (был 80%, стал 60%)", – говорит Гройсман.

По его словам, в Украине удалось начать процесс изменения оплаты труда: "Минимальная зарплата на момент моего прихода составляла 53 доллара, сегодня – уже 150, и я знаю, как сделать 300".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман

"Средняя зарплата по Украине была в районе 180 долларов, сегодня – 360 долларов, и я знаю, как сделать 620 долларов", – добавил также премьер.

За годы премьерства, Гройсману, по его же словам, удалось построить около 7 тыс км дорог. "Это больше, чем за все предыдущие 7 лет", – рапортует он.

"Только в мае мы погасили госдолг в размере 2,7 млрд долларов. Кто-то это ощутил? Нет. Доллар стабилен, гривна стабильна, ситуация под контролем и вполне ясно, что нужно делать дальше", – говорит глава Кабмина.