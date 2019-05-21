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 Политика Украины
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Все про:отставка (2368) Гройсман (4719)

 За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы

По словам премьера, ему удалось сформировать 20 млрд долларов резервов.

"За три года работы я не допустил ни одного экономического кризиса в стране. Правительство сделало все, чтобы ситуация была стабильной. И сегодня имеем более $ 20 млрд валютных резервов, уменьшение госдолга в соотношении к ВВП, начали расти зарплаты", - сказал премьер-министр в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас есть результат. У нас снизился долг по отношению к ВВП (был 80%, стал 60%)", – говорит Гройсман.

По его словам, в Украине удалось начать процесс изменения оплаты труда: "Минимальная зарплата на момент моего прихода составляла 53 доллара, сегодня – уже 150, и я знаю, как сделать 300".

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"Средняя зарплата по Украине была в районе 180 долларов, сегодня – 360 долларов, и я знаю, как сделать 620 долларов", – добавил также премьер.

За годы премьерства, Гройсману, по его же словам, удалось построить около 7 тыс км дорог. "Это больше, чем за все предыдущие 7 лет", – рапортует он.

"Только в мае мы погасили госдолг в размере 2,7 млрд долларов. Кто-то это ощутил? Нет. Доллар стабилен, гривна стабильна, ситуация под контролем и вполне ясно, что нужно делать дальше", – говорит глава Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/n3127951
 
 
 Топ комментарии
 
То есть, быть самой бедной страной Европы с пенсией $60 и зарплатой $300 - это у гнойсмана не экономический кризис, это у гнойсмана норма.
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А чего тогда мы самая нищая страна Европы, нас обогнали уже десяток африканских стран, почему население разбегается?
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ну не у него же кризис - панамская Украина процветает За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы - Цензор.НЕТ 1348 За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы - Цензор.НЕТ 1348
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"По словам премьера, ему удалось сформировать 20 млрд долларов резервов. " ->>>
Грося, сволоч ты. Благодаря твоей политике из Украині уехало 6 млн заробитчан, которые прислали в 2019 году в Украину 11 млрд. долл. Это они сформировали валютный резерв, а не ты.
https://censor.net.ua/news/3127951/za_tri_goda_ya_ne_dopustil_ni_odnogo_ekonomicheskogo_krizisa_v_strane_groyisman_o_rezultatah_svoeyi
"За годы премьерства, Гройсману, по его же словам, удалось построить около 7 тыс км дорог."---->>
Грося, твои дороги этой весной сошли вместе со снегом... Ты что там настроил? Песком ямки засыпал, сверху тоненький слой нового асфальта и всё это по цене новой дороги?
И ещё, Грося: ты через своих ставленников создавал и контролировал чёрную дыру на таможне, через которые ваша банда украла около 300 млрд гривен. А это почти 10% ВВП.
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Здорово казладои лаптеногие пенятся! Целыми днями лайки мегатоннами в пейсбухах рубят, а гавно в лифте всё равно ни куда не девается!
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Резервы он с***ка создал. За счет чего? За счет того что у населения последние подматрасные сбережения на черный день вытрусило падло За три роки я не допустив жодної економічної кризи в країні, - Гройсман про результати своєї роботи - Цензор.НЕТ 1730
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Владимир Борисович, 73% населения ("пожрати-та-по$рати") не понимают о чём вы говорите. У них только желваки играют - как бы кого раскулачить. То что они потом сдохнут от голода в гражданской войне - им Г+Г забыл объяснить.
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У нього були досягнення під час цієї війни, але загальний стан економіки незадовільний. Інша справа, що зараз нова влада значно погіршить цей економічний стан, можливо до дефолту.
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Он и его команда сделали невероятное: в условиях войны и преддефолта, начался экономический рост.
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Було, але дійсно це сталося в основному за рахунок заробітчан. В Києві я не побачив створення підприємств і нових робочих місць.
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Ничего и не будет, безусловно. Сейчас уйдёт МВФ, и будет вообще лютый абзац.
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Интересная перспектива, а сегодня мы с жиру бесимся?
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Вам просто не с чем сравнивать. Наберите в гугле "Курица за 14 миллионов боливаров", чтобы понять: что такое настоящий кризис.
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Я ещё до такой степени должен опуститься?
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Если будете клоунов избирать на президентскую должность - безусловно.
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Слышишь, педросос австралийский, сюда приедь и потруси своей ж@пой по этим дорогам, чтоб язычок свой на очередной колдобине прикусить и не топить то за петьу то за продавца трусилей с тремя классами образования
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Все не зовсім так, бо криза є. Україна відстає від сусідів і це призводить до відтоку кадрів та відповідно кадровому голоду. Достатньої кількості оплачуваних робочих місць не створили. Комунальні платежі для таких зарплат і пенсій зависокі. Саме робота Гройсмана призвела до поразки Порошенка, який за цю частину не відповідав.
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1) Украина не имеет независимой финансовой системы.
2) Единственным способом создания рабочих мест являются иностранные инвестиции. Которых теперь не будет из-за лядства, устроенного Беней.
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Це зовсім не так, бо без інвестицій теж можна створювати робочі місця. Я бачу як пидушують тих, хто може зробити наукомістку продукцію. За три роки я не допустив жодної економічної кризи в країні, - Гройсман про результати своєї роботи - Цензор.НЕТ 4937
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Несерьёзно. На рынке наукоёмких продукций - чудовищная конкуренция; и изначальные инвестиции должны быть очень большие, потому что период создания такой продукции - минимум несколько лет.
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Али, то что производят в Украине никому на хрен не нужно. Технологии ушли очень далеко. Украинцы не хотят учиться и переучиваться. Не говоря уже об оборудовании. Третий год бьюсь с проектировщиками - не хотят работать на европейских программах , а валюту - хотят. Это дикость
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Приходит пациент к доктору и говорит:
- Доктор, у меня шея черная. Уже и таблетки пробовал, и мази там всякие, и массаж...
Доктор, внимательно осмотрев шею:
- А мыть вы не пробовали?
Пациент:
- Доктор, а что такое мытьвы???

Шутка. Это я по поводу "третий год". Варианты есть всегда. Просто нужно уметь искать. Вот Пьер Карден находит же. Хотя в массе таки да, скоро гвоздь некому будет забить правильно.
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Если я возьму кредит в млн долларов под залог своего дома , положу частично себе в сейф, частично потрачу, и буду платить с этих денег проценты , то я спасла свою семью или подставила ?
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ты описала финансовую политику правительства Азарова
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Например вы взяли кредит в Донецке в 2013-ом году, сегодня можно отдать этот дом к такой-то матери и купить себе в другом месте.
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Так для того чтоб кредит не платить , нужно было Донецк слить??))
Хотя если совсем подумать,то многие и продали родину , чтоб так и сделать
В Крыму так точно.
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В Европе бизнес берет кредиты под обеспечение недвижимостью. Просто кредиты в ЕС 3-6 процентов в год.
В Украине проценты просто разоряют всех . Если долгосрочное кредиты на строительство - то от жтого и цена на недвижимость растет.
В выигрыше только купи-продай - опт. Там взял - тут оптом сдал. За три дня сделка
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Спасла. Так говорит великий экономист винницкого разлива.
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Это не тот парень который сказал ,если подымется цена на газ я подам в отставку?а сам ...
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как почитаешь то все лишенцы и последний доедают без соли, а спросишь сколько телефон стоит, так сразу все не лишенцы. Как так?
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За даними мінфіну прямі іноземні інвестиції в Україну(сальдо)
2015 - 3012 млн долл
2016 - 3268
2017 - 2194
2018 - 2360
Для порівняння 2008 -9903 млн долл
Інвестиції в Південну Корею за 2018-й 23 млрд долл
Інвестиції в Бангладеш 2,1 млрд долл
Інвестиції в Монголію (*населення 3 млн) 1,4 млрд долл
Браво Гройсман ! Браво Петька ! - ідіть нахерр !!!!!
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Никто не станет инвестироваться в страну где власть кардинально меняется каждые пять лет.
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То то Северная Корея завалена инвестициями
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Да,Самсунг, LG, север Кореи просто завален инвестициями
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Нет. Никто не будет инвестировать в серые или черные проекты.
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Только полная утилизация этой абсолютной потерявшей берега быдло-элиты и до седьмого колена, может спасти страну..
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За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране...

Только он забыл упомянуть:
1. В самой нищей стране Европы.
2. В стране, где пенсионеры получают пенсии, которые ниже прожиточного минимума.
Просто не понятно что при этом всем Гройсман называет "кризисом"?
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ПС - для інформації

Операції по дебетових картах повинні бути припинені у Венесуелі вже з 30 листопада
Центральний банк Венесуели спільно з місцевим Управлінням банківського нагляду вирішили запустити власну платіжну систему і повністю призупинити операції з Visa, Mastercard і Maestro до кінця січня 2020 року. Про це повідомляє Banca y Negocios.
Як наголошується, операції за дебетовими картками зазначених платіжних систем повинні бути припинені у Венесуелі вже з 30 листопада, а за кредитним - з 30 січня 2020 року.
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із таким керівництвом пора в тюрму сідати!
Красти 3 роки не зупиняючись це ганьба!
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Гройсман, усё верно глаголет...При нём, " Ще не вмерла Украiна.." А чё хотели? И на том спасибо...
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Именно при гройсмане была изменена оплата работы.Раньше в основе была минимальная зарплата.Но гнойсман поменял все расчеты на прожиточный минимум, который, ориентировочно в 2 раза меньше минималки.. В Законе "Про оплату праці" тоже внесли изменения. Теперь, если у человека нет минималки( а такое допустимо), то работодатель обязан ему доплачивать до этой самой минималки.Индексации нет, т.к. внесены изменения в порядок выплаты этой самой индексации. А лишение рабоающих пенсионеров пенсий? А военных пенсионеров кто кинул?
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Ну зачем вы всё рассказали, как с этим теперь жить?
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Конечно - никаких кризисов, просто плавное удушение. Путем выворачивания карманов граждан в пользу кучки ?%:**?(:, приватизировавших Украину.
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Удавитесь тролли в Украине будет всё ОК.
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Чувак нуждается в срочной психиатрической помощи. Вот что стресс делает с людьми За три роки я не допустив жодної економічної кризи в країні, - Гройсман про результати своєї роботи - Цензор.НЕТ 2369 .
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13 000 000 заробітчан по світу скитаються, а цей заочний випускник МАУП про недопущені ним кризи розказує !
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Поговорим после проведённого аудита , а так вас послушать, так все вы спасатели Украины. Только вот факты говорят об обратном. Помню как приезжал гройсман в Одессу и вместе с насировым позорили Юлию Марушевскую за 'плохие показатели ' на таможне и 800 грн премии на восьмое марта.
Нужен также аудит по дорогам. А то денег потрачено много, а дорог построено мало. Похоже, что совершенно случайно кто- то , летающий самолетами все больше, по стране - очень сильно поправил своё финансовое положение.
Гройсману сто процентов есть что сказать следователям по этому поводу
А нам лапшу развешивать ненадо
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наверное очень тяжело устроить кризис в стране с такой слабой экономикой. бизнес ахметова и т.п. - это отдельная тема, там режим полной поддержки.
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Гройсман розвіяв фейк від новообраного "президента"👍👍👍… https://twitter.com/baraban088/status/1130595724381564928


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Ты ,гидота не допустил бы дележа потоков схем Роттердам+,и поднятия тпюарифов.Народ живет в сто раз хуже а эти суки расмказывают,как они хорошо работали!! Для себя-да.Янтарь вымывпли,леса истребляли.Да ты вытянул только благодаря кредитам МВФ,
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Теперь они все будут рассказывать, что "их руки ничего не крали"! Тогда откуда у всех такие "навары"? Как мог, например, Президент, сдав свой бизнес в управление в Траст, увеличить свои статки аж в 82 раза? Может Боженька помог? А без Кабмина это возможно????
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Господа хозяева этого формума !
Если вы хотите чтобы он продолжал функционировать - дайте вашим программистам задание: отключить опцию "спам".
Иначе вы рискуете остаться в ситуации когда нормальные люди отсюда разбегутся, и останется тут только унылое лахтинское отребье.
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Все достижения барыжной власти находятся в области 'без нас было бы еще хуже'. Если бы не Гройсман , зарплаты были бы не самыми низкими в Европе, а самыми низкими в мире. Если бы не Петя, Украина не была бы одной из самых коррумпированных стран в мире, Украины вообще бы не было. То есть, для оценки деятельности барыг предлагаются не конкретные успехи, а сравнение их провалов с гипотетическими катастрофами еще большего масштаба.
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Всі хочуть вже і зараз,но так не буває!!!а люди не розуміють, яку країну,казну, економіку залишили яник з азіровим!!!
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Так они ж Яценюку это оставили. С Гонтаревой.
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Думаю написати книжку про Україну і назвати її "Як кризис не допускає кризис, щоб новий кризис не допускав не кризис"
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Патамушо был непрерывный экономический кризис. И, однако, о внешнем долге грося стыдливо умалчивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы
 
 
 
 
 
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