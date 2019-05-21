 Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия МВФ приехала в Украину на две недели. В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Отметим, что среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета. Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный Суд признал неконституционным.

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Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, принимающие решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.