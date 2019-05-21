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 Политика Украины
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Все про:кредит (2110) МВФ (2672) Евросоюз (12438)

 Миссия МВФ начала работу в Украине

21 мая в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда, прибывшая для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

Миссия МВФ приехала в Украину на две недели. В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Отметим, что среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета. Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный Суд признал неконституционным.

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Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, принимающие решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127950
 
 
 Топ комментарии
 
В кино про голобородька...мвф послали в опу.... а что сделает презЕдент зеленский в реальной жизни....?? Пошлет..или опять обманет ожидания зебеней....??
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Зебени будут пилит ЗВР.... на полгодика-годик хватит...
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Совет форумчанПравила форума
 
Зебени будут пилит ЗВР.... на полгодика-годик хватит...
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Один из узеленских вчера заявил,что сотрудничество с МВФ в краткосрочной перспектива Украине не надо,у Украины есть "подушка безопасности" - 20,5 миллиардов $ ЗВР.Вопрос только на сколько их хватит при богатырском аппетите бородатой герцлийской бабушки и необходимостью исполнить хоть часть популистских обещаний перед выборами.Что потом - потоп или дефолт,герцлийская бабушка с зелёными онучками пока молчит.
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Подушка , которую наваравали барыги и марадеры , доведшие срану до обнещанияаааа
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Зеленский возьмет у Коломойского, делов то... какое то МВФ
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а коломойский даст? в смысле... отдаст без боя? а оно ему надо?))))))
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А вам принципиально важно, кому платить проценты?
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а у меня кто-то спросит?
в своем комменте я засомневался, что коломойша что-то отстегнет...ему самому мало))))
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Принципиально важно что Беня попросит взамен.... одними процентами он сыт не будет....
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Вася, лишние циферки к нику - это показатель низкого IQ.
Работай над собой. Есть такое понятие "ирония"
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Я тебя немножко огорчу...но показатель низко IQ...это то...когда обращают внимание на ник форумчанина...и на цифры возле его ника....
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через годик или пару лет придет северный пушистый зверек- причем во всех смыслах
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А это как руководить экономикой будут.Не будут ей хотя бы мешать - пару годиков протянем как нибудь,начнут рейдерить,отжимать,банкротить - и годик оптимизмом покажется.Популизм при вороватых популистах - штука недолговременная.
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а общаться то с миссией некому. все в отставке. всех вчера зебзик уволил.. теперь сам. посмотрим
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Может Коломойшу пошлет на встречу?
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Ни премьера, ни министра финансов, "адын, савсем адын", без ансамбля, сам.
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В кино про голобородька...мвф послали в опу.... а что сделает презЕдент зеленский в реальной жизни....?? Пошлет..или опять обманет ожидания зебеней....??
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Ну о жизни по фильмам судят на росии. Им даже историю там рассказывают, потому что у них мозгов нет самим узнать её из открытых первоисточников. А у вас флаг вроде другой, вы точно гражданин Украины?
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А в Украине по фильмам выбирают презЕдентов....... потому что у выбиравших нет мозгов....самим принять решение...без влияния кино...
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Если вы так выбирали, то это ваши проблемы. Не приписывайте их остальным. Так что если это ваше убеждения выбирать так и проводить параллели между кино и жизнью, то это указывает из какой вы страны. Поставьте родной флажок.
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Как раз я так не выбирал...а вот 73 процента не очень умных...именно так и выбирали....
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в прошлой ветке про мвф зеботы так и писали- "надо гнать мвф с Украины" ( с )
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Посмотрим до чего договорятся. Петя и его команда сдавали всё что хотели ради распила новых кредитов - и тарифы взлетели, и условия возвращения были поменяны на совсем кабальные. Такого в любом случае быть не должно.
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А подробнее о "условия возвращения были поменяны на совсем кабальные" можно?? Или это в очередной раз взято из твоих влажных мечт...???
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Ну и что ты в этом усмотрел "кабального"...??
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Тебя посадили на элементарный счетчик до 2040 года, где надо отдавать не фиксированную сумму долга, а процент от всех доходов страны, а ты не усматриваешь ничего кабального?
Ну ничего, посмотрим как завизжишь со временем, когда надо будет обвинять всех - от Юльки до Зеленского, но только не Порошенко с Яреськой.
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Да если бы мне дали кредит с условием что я первые пять лет должен платить не более 1 процента прибыли....я бы аж пищал от восторга....
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Условия не просто хорошие...условия очень хорошие....
Платежи только тогда кода есть с чего платить....о каком счетчике ты шепчешь....
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А вот как раз фиксированная сумма....не зависящая от роста ВВП...вот это и было бы "посадили на счетчик"....
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Условия МВФ для всех дикарей одинаковые: пенсионый возраст с 70 лет и цены на эноргоносители на уровне мировых.
Не нравятся условия - не берите деньги, а условия под разных дикарей МВФ переписывать не будет.
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Не, условия МВФ это экономный бюджет ради возвращения долгов, а пенсионный возраст в 70 лет и повышение тарифов в 10 раз уже выбирают наши дикари с портфелями, вроде Порошенко.
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Как раз Порошенко добился того...что пенсионный возраст в Украине до 70 лет не повысился....
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Гадаю, що засцика ще раз повторить для особливо обдарованих, що президент не може впливати на тарифи, якщо ті 100, коли про це ж говорив Порошенко, не дійшли
І дійсно: ПЄШИ ІСЧО
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Еврам народ уже дал пинок под зад, чего МВФ сюда приперся, в Украине не намазано и грабить людей больше не позволят.
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да- далой мвф, низабудим, нипрастим
за что диды воивале? не за мвф же
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Сторонник краудфандинга, то есть получения зарплаты гос облигациями?
Так я только "за".
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А де Голобородько, який послав місію напутіна ?
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Зелебоба их уже послал с бодунища, или ещё не успел отсыпается труженник наш малогабаритный. Місія МВФ почала роботу в Україні - Цензор.НЕТ 206
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Хотілось би почути та побачити реальні документи таємного світового керівництва в яких зазначено майбутнє України та українців......! Ні ну ми то здогадуємося про сировинний придаток, дешеву робочу силу, скорочення кількості "бессполезних" (вибачаюсь за мій французький просто в українській мові кращого слова не знайшов), і це все робиться за сприянням та підтримки корупціонерів, які знищують та ослаблюють державу з середини. Може ще щось забув?
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Ты забыл про ядерные могильники в Чернобыльской зоне...в кино про них тоже было.... Місія МВФ почала роботу в Україні - Цензор.НЕТ 1819
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Це в тому кіно, де ти живеш... І могильники теж.
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поднять тарифы, продать землю и отдавать лес кругляк
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