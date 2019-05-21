 Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия МВФ приехала в Украину на две недели. В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.
Отметим, что среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета. Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный Суд признал неконституционным.
Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, принимающие решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.
в своем комменте я засомневался, что коломойша что-то отстегнет...ему самому мало))))
Работай над собой. Есть такое понятие "ирония"
Ну ничего, посмотрим как завизжишь со временем, когда надо будет обвинять всех - от Юльки до Зеленского, но только не Порошенко с Яреськой.
Платежи только тогда кода есть с чего платить....о каком счетчике ты шепчешь....
Не нравятся условия - не берите деньги, а условия под разных дикарей МВФ переписывать не будет.
І дійсно: ПЄШИ ІСЧО
за что диды воивале? не за мвф же
Так я только "за".