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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (1923) Супрун Ульяна (497)

 "К статусу и.о. нам не привыкать", - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав будет работать в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"К статусу и.о. нам не привыкать", - написала она.

"События сейчас будут развиваться, как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них сообщим", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

Ранее и.о. министра заявила, что не собирается идти в отставку.

К статусу и.о. нам не привыкать, - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127948
 
   
 Топ комментарии
 
Она хотела бы, что бы не обращали на их деятельность внимание. Жить в параллельном мире, где она, что-то одно, а мы - что-то другое! Да, Проня Прокоповна?
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Супрун имела ввиду все наши законы, конституции и президентов вместе взятых. Я понимаю, что паспорт гражданина США дает ей некий иммунитет от преследований за коррупционные деяния. Но нельзя же до такой степени плевать на государство Украина.
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И эта присосалась . Скорую хрен дождешься после ее реформ. Гнать ее на ХХХ !!!
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Уляна, у нас президент главнокомандующий кокаинозависимый-клован зебил, как тут не переживать, ты что? "К статусу и.о. нам не привыкать", - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать - Цензор.НЕТ 6678
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с Супрунихой, а ты с кем подумал, может быть она тоже на цензоре окалачивается "К статусу и.о. нам не привыкать", - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать - Цензор.НЕТ 4549
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Супрун - пиндос, поэтому конкретная и прагматичная каким собстна и должен быть чиновник. А внешность просто идеальная для номенклатуры. Понятно, что кроме работы ей ничего не нужно
Классика.
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Супрун - вор и мошенница на доверии. https://www.youtube.com/watch?v=7YXku104078
А то что у неё два паспорта это просто показывает её отношение к украинским законам.
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Кто вчера на форуме постил тему,-что Супрун уже в очереди на самолет стоит ?
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Она хотела бы, что бы не обращали на их деятельность внимание. Жить в параллельном мире, где она, что-то одно, а мы - что-то другое! Да, Проня Прокоповна?
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И не есть витамин С и маленькие грибы...))
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Супрун имела ввиду все наши законы, конституции и президентов вместе взятых. Я понимаю, что паспорт гражданина США дает ей некий иммунитет от преследований за коррупционные деяния. Но нельзя же до такой степени плевать на государство Украина.
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Если хотите что-то сказать то говорите, пока что ми видим в поликлинике хорошие изменение и ноющих форумчан обвиняющих вся и все без единой конкретики.
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Вы когда последний раз были в украинской поликлинике?
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Что вы подразумеваете под был? Я не политик
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Многим украинским политикам (во главе с Парубием) не мешало бы иногда посещать поликлиники. Хотя бы для того, чтобы актуализировать свои справки. Тут вы правы.
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я вчера с ребенком прививку от кори делать ходил - продемонстрировали вакцину, рассказали о побочках, перед прививкой провели диагностику на противопоказания, убедились что ребенок здоров
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А когда вы при Януковиче (например) ходили прививки с ребенком делать - вас что поджопниками из поликлиники выгоняли?
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а вы когда в мокшанской были сперва ответьте
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Вчера был. Записался к семейному врачу на сёдня. По компьютеру
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А можно перечислить эти хорошие изменения, а то выходит голословно, давайте вашу конкретику.
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Много писать, все изменения в медицине вы можете узнать из интернета, Гугл вам в помощь
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В интернете ничего нет, напишите сами, не стесняйтесь, а то миллионы граждан Украины ничего положительного не видят. Вы же сами пишите, что все ноют, вот и опишите нам эти невидимые никому улучшения, а то выходит афера, какая то.
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Молодец Ульяна. Работай, тебе никто мешать не будет.
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И в чем она молодец, что она сделала хорошего для украинцев кроме псевдореформ?
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После инаугурации Зеленского Супрун покинула Украину. https://www.google.com.ua/amp/s/ukranews.com/amp/news/632832-suprun-uletela-iz-ukrainy-srazu-posle-inauguratsii-zelenskogo
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Пора дело врачей открывать. Что за пренебрежение к недопрезиденту
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И эта присосалась . Скорую хрен дождешься после ее реформ. Гнать ее на ХХХ !!!
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Не трынди. В прошлом году пришлось попользоваться - замечаний нет.
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Так вот беда в том ,что кроме столицы в Украине еще охрененное количество городов и сел ,а реформаторы не в курсе.
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Цензор разместил новость, которой минимум 14 часов...
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Mrs Suprun обеспокоенным украинцам: «... поменьше читать ... и не переживать. Тем более, глазки читать не смогут и никто никого не переживёт. А ходить будут все, но только под себя».
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безграмотная санитарка из Америки, единственная задача которой здесь - курировать и толкать сюда американский фармацевтический бизнес
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Доказательства бабка во дворе сказала?
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Її диплом вже навіть у вікіпедії є. Вона РАДІОЛОГ, це взагалі-то рідкісна і дуже престижна медична спеціальність...
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хай к себе в америку едет на должность министра, и там рассказывает американцам какую им икру есть
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а на її місце Богатирьову вернути?)))))) Ви вважаєте, що Богатирьова здатна припинити борошна українських пацієнтів?))))) Чи може Богомолець?
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Санитарка? Та ты шо..... Диплом врача, полученный Ульяной Юркив в Университете штата Мичиган. Этот диплом ценится намного больше украинские дипломы врачей.
"До статусу в.о. нам не звикати", - Супрун радить українцям менше читати новин і перейматись - Цензор.НЕТ 5490
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Ну да. Диплом так и не предъявила. Вечное и.о. ...
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тебе не предъявила диплом А ты у нас кто, напомни, а то мы подзабыли. Cекта 73
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Скопируй её диплом постом выше и предъяви ВР они уберут и.о какие проблемы
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Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать

«И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет». На это доктор Борменталь ответил, что кроме них других нет. На что профессор ему возразил: «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа».
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И это плохо, что не привыкать. Нет никакого доверия к Супрун как минимум из-за этого постоянного "и.о.".
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Нынешний президент вообще с другой сферы, к нему у вас тоже доверия нету?
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Вот сколько надо заплатить чтобы такие махровые, антиукраинские заявления попадали в ленту? Только подумать! Некая дама требует от граждан Украины не воспринимать реальность и помалкивать? Это толерантно? Здесь нет ксенофобии?
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Про антиукраїнські заяви пише чувак собачою мовою...

А по ділу, у нас в поліклініці ремонт зробили і новий ******** апарат флюорографії появився.
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Яке бабло треба занести для появи таких антиукраїнськіх заяв в стрічці новин? Якась лахудра вимагає від громадян України не сприймати реальність і мовчати як кацапи? Це толерантно? Тут немає ксенофобії?
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Вы или плохо видите или память плохая, не бойтесь Супрун идите в больницу, в статье написано "поменьше смотреть новости и переживать, а вы про рот затыкает).
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Нарід України витрачає на МОЗ нетрівіальні бабки. Де вони? А тобі з панського маєтку кинули гнилий шмат м'яса і ти довольне. Ти кацап?
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Ну зміни заперечувати - це якраз по-кацапськи. Мені не подобається, що Супрун не зробила загальнообов'язкове медичне страхування, але при цьому я радий, що у нас в поліклініці вакцина безкоштовна є, що ремонт зробили і що мої батьки-гіпертоніки тепер отримують ліки за програмою міністерства.

І так, антиукраїнські заяви робить жопоблок стосовно закону про мову (який навіть ООН вчора нормальним визнала). Де ваша критика? Я її там не бачив...
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В Україні завжди вакцини були безкоштовні. А ви цього не знали? Ви з України взагалі? Чи як? Про все інше навіть не буду сперечатися. Чому я щось повинен доводити людині яка живе не в Україні?
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Вакцини безкоштовної зазвичай НЕ БУЛО в поліклініці. Пропонували або ждати в черзі, або йти в аптеку купувати...
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Брехня! Відверта брехня! В мене двійня 10 року народження і всі вакцини для повного курсу вакцинаціїї ми отримали безкоштовно і в визначений час. Лише в кінці 16 року кілька місяців не було діфтерія-правець.
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Хрещенику дифтерію зробили, а от кір-краснуху довелося купувати, це в 2012 чи 13.

Я собі раніше плівки на рентген купував, зараз сказали не треба...
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Ви трохи дивний ... В мене ніколи не було питань з вакцинами. В Україні всі обов'язкові вакцини безкоштовні. Лише один раз в вересні 16 року мені запропонували купити планову ДП . Але в нас була Супрун! І вона таки дала мені вакцину цю безкоштовно! через три місяці.
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Не думаєте, що в різних регіонах і в різні роки може бути дефіцит різних вакцин? В мене хрещеник - з Волині...
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где єту умалишеную пєдро мальдивский нашел?))))
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Во первых не Порошенко , во вторых дайте время новому президенту( хотя бы неделю) , скоро всех заменит не переживайте , уберет всех вороватых "пиндосов " , в 95 квартале полно честных людей и главное прикольных и не санитарок.
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Я с тобой больше переживаю.. уходи!! Сдай полномочия!
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Ой?! А она ж вчера после кенгурации сбежала!

Где тот вчерашний говномёт?
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Да, сбежала, зря на неё шашлык и бухло рассчитывали. Не любит человек собачьи свадьбы. Другой мир, другое воспитание
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Файні поради.
Супрун як завжди вгадала ))
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Спрунью не напрягай булки шконка типе штеть. "До статусу в.о. нам не звикати", - Супрун радить українцям менше читати новин і перейматись - Цензор.НЕТ 4431 "До статусу в.о. нам не звикати", - Супрун радить українцям менше читати новин і перейматись - Цензор.НЕТ 4431
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Да кем угодно, но только у корыта, абсолютно бесстыдное существо.
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Молодец, Ульяна! Настоящий боец и патриот. "До статусу в.о. нам не звикати", - Супрун радить українцям менше читати новин і перейматись - Цензор.НЕТ 5214
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Где то я уже это слышал - не читайте с утра советских газет. Да и правильно, зачем новости знать. Вон США УСТРОИЛИ закупки нефти у РФ. Такие новости лучше порохоботам действительно не знать.
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Подарить метлу ей срочно и компас. Пусть улетает ведьма.
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Подождите,а как же отчет о прделанных реформах.И анализ её деятельности независимыми экспертами.Сравнение смертности от кори до её каденции и после.А так же гриппа,туберкулеза,бутулизма и т.д.
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да пора дело врачей открывать а то сралин обижается.
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Насколько же она наглая, просто нет слов. Меня коробит от одного ее вида. Ета болезненная худоба, впалые щеки, стрекозинные очки. Ужас.
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ну ты и бесстрашная, не боишься ночных кошмаров Киборг наверное
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доброе утро Ксения! С удовольствием скину свое фото вам на почту. Давно хотел познакомится с такой знаменитой форумчанкой как Вы.
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Достала со своими советами, как-будто мы все неполноценные...
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пагубий №2, тому тоже было весело...но только вчера
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Привыкайте, ща весело будет каждый день
Запасайтесь памперсами и попкорном
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Классная тётка..Юмора, не меньше ,чем от 95-го квартала..Когда её , наконец, НАХРЕН отправят, печалька Украину охватит..
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И побольше смотреть видео с судебных заседаний касательно Супрун.Как она там себя вела и что отвечала.Этой мадам в нашей стране можно всё.А вот почему она до сих пор является гражданкой америки и занимает пост и.о.министра медицины в Украине,это вопрос.Почему ей можно иметь два гражданства,а остальным украинцам нет.И ограничения по и.о.какие прописаны в законодательстве Украины?Пора бы начать отвечать на эти вопросы.
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отвечай кто тебе мешает Папа Римский мешает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"К статусу и.о. нам не привыкать", - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать
 
 
 
 
 
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