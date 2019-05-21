 "К статусу и.о. нам не привыкать", - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"К статусу и.о. нам не привыкать", - написала она.

"События сейчас будут развиваться, как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них сообщим", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

Ранее и.о. министра заявила, что не собирается идти в отставку.