 "К статусу и.о. нам не привыкать", - Супрун советует украинцам поменьше читать новости и не переживать

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"К статусу и.о. нам не привыкать", - написала она.
"События сейчас будут развиваться, как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них сообщим", - отметила Супрун.
Ранее и.о. министра заявила, что не собирается идти в отставку.
Классика.
А то что у неё два паспорта это просто показывает её отношение к украинским законам.
«И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет». На это доктор Борменталь ответил, что кроме них других нет. На что профессор ему возразил: «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа».
А по ділу, у нас в поліклініці ремонт зробили і новий ******** апарат флюорографії появився.
І так, антиукраїнські заяви робить жопоблок стосовно закону про мову (який навіть ООН вчора нормальним визнала). Де ваша критика? Я її там не бачив...
Я собі раніше плівки на рентген купував, зараз сказали не треба...
Где тот вчерашний говномёт?
Супрун як завжди вгадала ))
Запасайтесь памперсами и попкорном