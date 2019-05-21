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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Кремль недоволен минимум двумя заявлениями Зеленского. Они были удивлены, когда он обратился к Путину как к врагу, - экс-посол США Хербст

Из-за позиции нового президента по защите Украины вряд ли стоит рассчитывать, что Москва отпустит домой военнопленных-моряков, считает экс-посол США.

В Кремле надеялись, что новый президент Украины пойдет на уступки России по войне на Донбассе, однако Владимир Зеленский их разочарует - и этого не будет. Так считает экс-посол США в Украине Джон Хербст, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль надеялся, что в результате выборов новый президент Украины будет готов к уступкам на Донбассе. По моему мнению, этого не произойдет. Мне кажется, что Зеленский в значительной мере будет продолжать сильную внешнюю политику Порошенко. Знаю, что Кремль недоволен минимум двумя заявлениями новоизбранного президента Зеленского за последние несколько недель. Они были удивлены, когда Зеленский в ответ обратился к Путину как к "врагу украинского народа". Меня спрашивали об этом на российском телевидении. Я объяснил, что Путин ведет войну против Украины, а этим занимается "враг". Им не понравилась такой ответ, но это правда. А когда Путин спровоцировал Зеленского вопросом паспортов, то Зеленский ответил замечательно, а Путин выглядел, возможно, не очень разумно. Таким образом Зеленский дважды продемонстрировал, что он будет защищать интересы Украины перед агрессией Кремля. В этом контексте мне трудно представить, что Путин выпустит моряков. Я лично поддерживаю решение, чтобы Конгресс США ввел санкции на членов семей видных представителей Кремля, которые действовали бы до тех пор, пока сидят украинские политические заключенные. Это имело бы очень существенное и положительное влияние", - заявил Хербст.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127947
 
   
 Топ комментарии
 
Этот ваш "палач по вызову" один из палачей Майдана. Вам норм?

Чому ніхто з ригів не сидить?- верещали вони.
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Непонятно, откуда у хуйла были основия что Украина пойдет на уступки? Если его порохооты этому не научили.
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Смешной, ты хотя бы читай своих кумиров.
Каламойский назвал Портнова своим другом. Проехали два олигарха на распил майна
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Почему только вопрос за моряков? Про сотни других пленных которые уже 5 лет сидят в росийском плену в том числе Сенцова и Балуха уже и не вспоминают.
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скоро і Злодій єфремов вийде з зони(по-закону савченки) і буде балотуватись до Верховної Ради...і рубани з шапкокрадами, азіровими і пшонками вже пакують валізи....навіть уявити страшно, коли приїде курва бандаренко і почне гавкати: "ви все врьотє......"
я знову ж, в 2808-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Та що за день сьогодні такий? пошкодуйте секту Зе - "Мне кажется, что Зеленский в значительной мере будет продолжать сильную внешнюю политику Порошенко"..
не було по 1+1 ніякої сильної політики!!!
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Не берите в голову.
То заявления для зебилов.
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50 нардепов-мажоритарщиков с Кернесом, Трухановым и другими мэрами объединяются в партию - "Гражданин Украины", наверное для того чтобы потом если не объединится с Украинским народом, то можно будет свалить в колонии Московии под видом советских людей,которых там сейчас кличут россиянами
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***** нахваталось от пороховаты, что ЗЕбеня с какого-то хрена будет с ним дружить, а пороховата откуда?
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Ага. Екс-посол знає,що Кремль чимсь незадоволений-здивований.
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Ранее с Трампом тоже как-то нехорошо получилось. Теперь вот с Зеленским...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль недоволен минимум двумя заявлениями Зеленского. Они были удивлены, когда он обратился к Путину как к врагу, - экс-посол США Хербст
 
 
 
 
 
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