 Кремль недоволен минимум двумя заявлениями Зеленского. Они были удивлены, когда он обратился к Путину как к врагу, - экс-посол США Хербст

В Кремле надеялись, что новый президент Украины пойдет на уступки России по войне на Донбассе, однако Владимир Зеленский их разочарует - и этого не будет. Так считает экс-посол США в Украине Джон Хербст, пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль надеялся, что в результате выборов новый президент Украины будет готов к уступкам на Донбассе. По моему мнению, этого не произойдет. Мне кажется, что Зеленский в значительной мере будет продолжать сильную внешнюю политику Порошенко. Знаю, что Кремль недоволен минимум двумя заявлениями новоизбранного президента Зеленского за последние несколько недель. Они были удивлены, когда Зеленский в ответ обратился к Путину как к "врагу украинского народа". Меня спрашивали об этом на российском телевидении. Я объяснил, что Путин ведет войну против Украины, а этим занимается "враг". Им не понравилась такой ответ, но это правда. А когда Путин спровоцировал Зеленского вопросом паспортов, то Зеленский ответил замечательно, а Путин выглядел, возможно, не очень разумно. Таким образом Зеленский дважды продемонстрировал, что он будет защищать интересы Украины перед агрессией Кремля. В этом контексте мне трудно представить, что Путин выпустит моряков. Я лично поддерживаю решение, чтобы Конгресс США ввел санкции на членов семей видных представителей Кремля, которые действовали бы до тех пор, пока сидят украинские политические заключенные. Это имело бы очень существенное и положительное влияние", - заявил Хербст.

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