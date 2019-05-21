 Партия "Голос" готова поддерживать Зеленского во всех его положительных реформах, - Вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время прямого эфира Свободы слова на ICTV.

"Есть три принципа новой политики для нас. Старая политика принадлежала олигархам и, я считаю, что это пренебрежение в отношении украинского народа, что несколько человек имеют доступ к кормушке и говорят, что нам всем делать.

Второе, это новая политика – сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям. Третья вещь – ставить государственные интересы выше, чем собственные, корпоративные, финансовые", - сказал Вакарчук.

По его словам, новая политика – это не слепая вера в президента, а это понятие, что надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям: "В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах. Более того, подталкивать его и предлагать еще более радикальные реформы. Но если вдруг он будет изменять интересам общества, то мы заставим его отвечать перед избирателями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук

"Для нас основным должно быть благосостояние людей. Государственные интересы – превыше всего. Все очень просто", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.