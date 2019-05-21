 В Украине стартует внешнее независимое оценивание

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"21 мая более 160 тысяч человек начнут основную сессию внешнего независимого оценивания 2019 г. тестированием по математике", - сказано в сообщении.

Отмечается, что допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.

Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что маршруты пунктам проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"Рекомендуем взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой", - говорится в сообщении.

Также в УЦОКО напомнили, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

Также, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания (верхняя одежда, зонты, сумки, книги, калькуляторы, отключенные мобильные телефоны, другие средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составляющими соответствующих технических средств или устройств, печатные или рукописные материалы, средства, предметы, приборы) участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

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На выполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

- с выбором одного правильного ответа (№ 1-20) ответы на них нужно обозначать в бланке А;

- на установление соответствия ( "логические пары") (№ 21-24) ответы на них нужно обозначать в бланке А;

- открытой формы с коротким ответом, содержащих два типа задач: структурированный (№ 25, 26) и неструктурированный (№ 27-30) ответы на них нужно обозначать в бланке А;

- открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33), решение на них нужно записать в бланке Б.