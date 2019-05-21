 С начала суток противник дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По даннім штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;
- из крупнокалиберных пулеметов - возле села Гнутово.
"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
навіть в коментах) до цієї новини прошкові кидають лайно...
я не прихильник зелі, але зараз потрібно єднання всіх Українців,
і це не те шо робила влада порошка!
і не треба перекладати, по Фройду це мабуть)))), торгував з кацяпами пап,
так шо не треба тут втирати!
не наговорюйте даремно.