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 С начала суток противник дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - штаб

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По даннім штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;
- из крупнокалиберных пулеметов - возле села Гнутово.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

С начала суток противник дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - штаб 01
С начала суток противник дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127938
 
 
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швидкого одужання пораненому ...

навіть в коментах) до цієї новини прошкові кидають лайно...
я не прихильник зелі, але зараз потрібно єднання всіх Українців,
і це не те шо робила влада порошка! Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб - Цензор.НЕТ 1007
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Даже тут зеботы пытаются выгородить своего хозяина. Когда на крови торговать закончите то с рашкой?
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тупеньке), твій час, так само як час твого чоколятного) божества пройшов,
і не треба перекладати, по Фройду це мабуть)))), торгував з кацяпами пап,
так шо не треба тут втирати! Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб - Цензор.НЕТ 6680
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а шо, всё? со вчерашнего числа уже не торгует?
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Зеботы даже тут не могут остановиться все за хозяина переживают, ничего святого нет. А шо зелень не торгует с Рашкой, фсе? По нулям?
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Останній місяць модератор змушений видаляти коментарі ватних паскуд, яких тут не було 5 років. "Александр Alexsis", звідки ж ви виповзаєте, убогі? Згинь, наволоч. Одужання нашому герою
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зелупа, урод, почему до сих пор не прекратил огонь? булава короткая?
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осторожно. сегодня админит тот, кто вчера на бульваре орал за кадром: "Дякую, Володимире Олександровичу!".
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Чого ти сюди прилізло, побажати одужання українському воїну?
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шо "ссыкотно"? крестики выше видишь? такой дятел может и в бан отправить. свобода слова по кловано-торчковски.
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незалежно від особистих політичних вподобань, об'єктивність все ж таки лишається
не наговорюйте даремно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток противник дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - штаб
 
 
 
 
 
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