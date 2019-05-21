 Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко после вчерашнего заседания Совбеза.
"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он, отреагировав на слова российской корреспондентки, которая процитировала российского постпреда Василия Небензю о том, что РФ якобы "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".
Как сообщалось, в понедельник в СБ ООН на голосовании западные страны заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке.
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
Кажуть, що парламент розпущений незаконно, тобто невідомо наскільки буде легітимною новообрана рада, це стосується всіх прийнятих нею законопроектів.
Розпущений парламент мовний закон точно не скасує.
"Нех бендзе похвалены" - (Niech będzie pochwalony!) - приветствие польских католиков; обращение во хвалу Богу...
мігби) послати кацапів, куди подалі, але вибрав "залиште нас в покої" - це концентрат "дипломатії" великого)) чоколятного "дипломата")))))пороха))))))))))
Поправив кепку чуть назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат (с)
Лесь Подерв'янський
тілько в лоб
"гірше московських вошей,можуть бути українські гниди" - Симон Петлюра