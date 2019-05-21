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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое

Украина не нуждается в заботе представителей власти РФ, Москве следует перестать лезть во внутренние дела нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter  написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко после вчерашнего заседания Совбеза.

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он, отреагировав на слова российской корреспондентки, которая процитировала российского постпреда Василия Небензю о том, что РФ якобы "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко

Как сообщалось, в понедельник в СБ ООН на голосовании западные страны заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке.

Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127937
 
   
 Топ комментарии
 
Дали касабам по ........алу. Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое - Цензор.НЕТ 6397
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На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепку чуть назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат (с)
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Пусть лишенцы друг другу подают сигналы по трубам отопления
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Это тебе Украинский народ сказал о том что, что желает нормальных отношений с кацапами?
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Это ломка от недополученных рошенок.
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А чего же ты за пять лет никак не распрощался.
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Здалося, мені, що Петру сказали "бувай" через те, що він почав ставати схожим на *****. Зверхність й зарозумілість по відношенню до себе українці здавна не перетравлювали. Але кацапи цього, органічно, не зрозуміють бо приниження це основна форма їх існування. Це їх стихія. Петя, як звичайний совковий директор цього теж не розуміє...
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Пусть ***** с небензями сначала дАстойню жЬизнью кацапам сделают, а потом другим советуют как им жить. Стыдно, стране которая торгует нефтью и газом иметь минимальную зарплату такую же как и в Украине 150$
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От противні кацапи. Всюди намагаються свого носа всунути. Послав же Всевишній сусідів таких.
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На жаль,у нас в країні своїх кацапів відсотків тридцять,і вони не приховують своєї зневаги до України,особливо зараз.І це не обов'язково російськомовні громадяни,вистачає й україномовних.
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кацапи бажають об'єднати українське суспільство скасуванням мовного закону ))
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Після Зєлю я не впевнений що у них це не вийде.
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Ну не знаю..
Кажуть, що парламент розпущений незаконно, тобто невідомо наскільки буде легітимною новообрана рада, це стосується всіх прийнятих нею законопроектів.
Розпущений парламент мовний закон точно не скасує.
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А що,було вже рішення КС про правові підстави для розпуску Ради та указ Зеленського?
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послал же Бог имечко для дипломата ********.... откуда в нем столько уверенности в том , что украинцы ТОЛЬКО И ДУМАЮТ О ТОМ КАК БЫ ИМ залезть в гавняное болото и сидеть там вместе с кацапами по подбородок в гавне и квакать? ******** ты дурак?
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Бог шельму метит. он не дурак - ему просто по должности положено...
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Польская.
"Нех бендзе похвалены" - (Niech będzie pochwalony!) - приветствие польских католиков; обращение во хвалу Богу...
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У кацапні це сенс їхнього життя: чо там у хохлов.
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Как можно все время что-то требовать и одновременно просить оставить в покое.
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тепер не тільки кацяпи кидаються лайном, а й прошкі), шо є залишаються у владі...
мігби) послати кацапів, куди подалі, але вибрав "залиште нас в покої" - це концентрат "дипломатії" великого)) чоколятного "дипломата")))))пороха)))))))))) Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій - Цензор.НЕТ 8167
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Звичайна безграмотність,а можливо ранкове похмілля.
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На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепку чуть назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат (с)
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"Національна ідея України це - ********** от нас!"(с)
Лесь Подерв'янський
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словами справі не зарадиш
тілько в лоб
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Может теперь, откроется тайна , скрытая за семью печатями, почему убрали из ООН нашего великолепного постареда Сергеева
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его никто не убрал,погуглите и узнаете,что согласно уставу ООН каждая страна своего постпреда посылает в совбез на определённое время и это называется - каденция
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respect дипломату за позицію,але розслаблятись зарано
"гірше московських вошей,можуть бути українські гниди" - Симон Петлюра
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое
 
 
 
 
 
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