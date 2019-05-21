 Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка;

- из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное;

- дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;

- из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Золотое-4;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Николаевка Вторая.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шесть - получили ранения.



