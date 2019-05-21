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 Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб

20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка;
- из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное;
- дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское;
- из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Николаевка Вторая.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шесть - получили ранения.

Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб 01
Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127936
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання нашому бійцю.
Смерть ворогам !
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Каким ворогам, то ж наши люди - повстанцы (c) Зеленский
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Війна стій! Раз-два.
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Одужання нашому бійцю.
Смерть ворогам !
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Каким ворогам, то ж наши люди - повстанцы (c) Зеленский
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" с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм"

Мне казалось, что минскими запрещены калибры, выше 100мм, разве не так?
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Почему клоун не заканчивает войну? Ведь барыги нет - она теперь не выгодна.
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потому что соевый закончил за две недели! Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб - Цензор.НЕТ 7931
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Та причём тут соевый, уже нет его в прошлом он. Теперь парень из народа у власти а не кровавый барыга. Ещё раз, почему этот клоун не заканчивает войну?
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А зачем ему сутки, чтобы закончить войну выгодную кровавому барыге?
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где зарплата в 4000 евро? клоун собирается выполнять хоть одно своё обещание?
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Он заторчал чтоли, сутки на отходняк?
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в этих "новостях" вы соевые не можете говном не кидать!
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Вы зеботы лучше объясните, почему такие «новости» до сих пор есть? Ведь у власти парень из народа а не кровавй барыга.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 10 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, уничтожен один и ранены шесть наемников, - штаб
 
 
 
 
 
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