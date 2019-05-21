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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Внесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко

Дата, которую Россия избрала для назначения заседания Совета Безопасности ООН относительно украинского "языкового закона" не случайна, и может быть связана с датой инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского с целью послать ему сигнал.

Об этом заявил в понедельник, 20 мая, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время общения с журналистами перед началом заседания Совета Безопасности ООН относительно украинского "языкового закона", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Видимо, уже совсем иссякли аргументы в России, не знают где еще можно зацепить Украину. И как я уже сказал, день инаугурации - это не случайно. Возможно также есть такая цель, желание - послать такой вроде бы "мощный сигнал" новому Президенту Украины - мол, даже Совет Безопасности обсуждает такой важный вопрос", - пояснил Ельченко и позже добавил, что России не удастся достичь такой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке

Ельченко также напомнил, что предложенный вопрос не имеет абсолютно никакого отношения к функциональным обязанностям Совета Безопасности ООН, а такие темы можно обсуждать в Венецианской комиссии, ПАСЕ, ОБСЕ.

"Каким образом украинский закон о языке может угрожать миру и безопасности?.. Я не могу вспомнить, чтобы когда Совет Безопасности ООН за все годы существования рассматривал вопрос о законе... о языке в стране, где живет это язык. Такого не бывает", - рассказал он.

По мнению дипломата, собирать заседание в отношении украинского "языкового закона", одновременно блокируя заседание по бомбардировке госпиталей в сирийском Идлибе - это цинизм со стороны России, "к которому все уже привыкли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

"В течение выходных дней велись активные консультации между членами Совета Безопасности, проводить это заседание, или не проводить. Кстати, и до сих пор до конца не понятно, состоится ли заседание", - пояснил Ельченко.

Ельченко сообщил, что некоторые члены Совбеза разделяют мнение Украины относительно неприемлемости обсуждения внутренних вопросов Украины, которые не касаются вопросов международного мира и безопасности, и могут отменить его проведение, провалив процедурное голосование в самом начале.

Ельченко ожидает, что на стороне России, если заседание состоится, могут быть только 2-3 страны, остальные будут занимать сторону Украины.

Также читайте: Генсек и все государства-члены ООН проинформированы о "паспортной агрессии" Москвы, - Ельченко

Напомним: 20 мая Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения украинского "языкового закона". Заседание было созвано по инициативе делегации РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127934
 
 
 Топ комментарии
 
После выборов президента, в общем-то, получены исчерпывающие ответы об устремлениях основной части украинского народа.
Остались для меня только два невыясненных вопроса.
1. Поставят ли через 5 лет бюст солдату-герою почетного караула, уронившего удостоверение, благодарные жители того райцентра, откуда родом это солдат?
2. Как фамилия того депутата, поднявшего удостоверение? Возможно, это наш следующий президент. Это ведь как поймать букет невесты.
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Вы читать не пробовали статью? Там ясно было написано, что в течение выходных дней велись активные консультации между членами Совета Безопасности, проводить это заседание, или не проводить. Кстати, и до сих пор до конца не понятно, состоится ли заседание", - пояснил Ельченко. Источник: https://censor.net.ua/n3127934
Причем тут Рада, если никто не знал будет ли это заседание ВООБЩЕ?!
И где и что празновали в Украине в траурный день? Вы не путаете случайно Украину с недоимперией или с лугандонией?))
Заработалась бедная)
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А оказалось не 2 -3 страны, а пять, четыре воздержались! Какие это страны? Украина должна знать своих хероев.
Это просто маразм, обсуждать язык страны Украины,где живет этот язык.
Как может украинский язык угрожать миру?
Я считаю, что мы украинцы и наши дипломаты, должны упрекать за такой беспредел запоребрик и всех тех, ето поддерживает такой бред!
Просто интересно, а английский язык или например китайский не угрожает миру и его безопасности?
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После выборов президента, в общем-то, получены исчерпывающие ответы об устремлениях основной части украинского народа.
Остались для меня только два невыясненных вопроса.
1. Поставят ли через 5 лет бюст солдату-герою почетного караула, уронившего удостоверение, благодарные жители того райцентра, откуда родом это солдат?
2. Как фамилия того депутата, поднявшего удостоверение? Возможно, это наш следующий президент. Это ведь как поймать букет невесты.
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Можно и совместить. Вместо бюста, назначить солдата президентом, а депутата посадить на кол. Гулять так гулять. Кстати, не обязательно ждать 5 лет😄
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А я вижу ситуацию по другому.Это наша Рада зная о будующих претензиях рАссеи в ООН к правительству Украины по языковому вопросу,назначила инаугурацию Зеленского на 20 число.Ведь 19 празднований во всех городах,так и не отменили,а аргументировали,что нельзя проводить инаугурацию в связи со всякими там траурными днями памяти.И благополучно праздновали и радовались три дня подряд на фоне траурной свечки день Европв,фестивалили с евреями и т.д.Чудеса.
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Вы читать не пробовали статью? Там ясно было написано, что в течение выходных дней велись активные консультации между членами Совета Безопасности, проводить это заседание, или не проводить. Кстати, и до сих пор до конца не понятно, состоится ли заседание", - пояснил Ельченко. Источник: https://censor.net.ua/n3127934
Причем тут Рада, если никто не знал будет ли это заседание ВООБЩЕ?!
И где и что празновали в Украине в траурный день? Вы не путаете случайно Украину с недоимперией или с лугандонией?))
Заработалась бедная)
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А оказалось не 2 -3 страны, а пять, четыре воздержались! Какие это страны? Украина должна знать своих хероев.
Это просто маразм, обсуждать язык страны Украины,где живет этот язык.
Как может украинский язык угрожать миру?
Я считаю, что мы украинцы и наши дипломаты, должны упрекать за такой беспредел запоребрик и всех тех, ето поддерживает такой бред!
Просто интересно, а английский язык или например китайский не угрожает миру и его безопасности?
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Немецкий угрожает австриякам.Ведь австрийского языка не существует.А украинский может угрожать только рассеянам.Сильно много украинцев в рашке живет и мало того по украински разговаривает.И эти наше шо и мягкое ґ,очень быстро внедряется в их рассейское окружение.Они тоже начинают шокать и ґекать непроизвольно,а там и их дети,а от них цепляют другие дети...вот так мы их и зашокаем за мажай.
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Sam videl, kak cherez tri meseca kitaici dovolno ponjatno govorili na latishkom, oni ze ne s kacapskoi *****-raciji roSSiji, kotorie za vsju zizn nemogut nauchitca mesnomu jaziku...
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а меня вот беспокоит португализация Португалии, и насаждение португальского языка в португальских школах. Надо бы тоже на Совбезе ООН рассмотреть эту проблему.
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Тут с ЕС спорить бесполезно: там в моде мультикультуры и двойные гражданства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВнесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко
 
 
 
 
 
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