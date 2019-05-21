 Внесение Россией вопроса об украинском "языковом законе" на Совбез ООН связано с датой инаугурации Зеленского, - Ельченко

Об этом заявил в понедельник, 20 мая, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время общения с журналистами перед началом заседания Совета Безопасности ООН относительно украинского "языкового закона", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Видимо, уже совсем иссякли аргументы в России, не знают где еще можно зацепить Украину. И как я уже сказал, день инаугурации - это не случайно. Возможно также есть такая цель, желание - послать такой вроде бы "мощный сигнал" новому Президенту Украины - мол, даже Совет Безопасности обсуждает такой важный вопрос", - пояснил Ельченко и позже добавил, что России не удастся достичь такой цели.
Ельченко также напомнил, что предложенный вопрос не имеет абсолютно никакого отношения к функциональным обязанностям Совета Безопасности ООН, а такие темы можно обсуждать в Венецианской комиссии, ПАСЕ, ОБСЕ.
"Каким образом украинский закон о языке может угрожать миру и безопасности?.. Я не могу вспомнить, чтобы когда Совет Безопасности ООН за все годы существования рассматривал вопрос о законе... о языке в стране, где живет это язык. Такого не бывает", - рассказал он.
По мнению дипломата, собирать заседание в отношении украинского "языкового закона", одновременно блокируя заседание по бомбардировке госпиталей в сирийском Идлибе - это цинизм со стороны России, "к которому все уже привыкли".
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"В течение выходных дней велись активные консультации между членами Совета Безопасности, проводить это заседание, или не проводить. Кстати, и до сих пор до конца не понятно, состоится ли заседание", - пояснил Ельченко.
Ельченко сообщил, что некоторые члены Совбеза разделяют мнение Украины относительно неприемлемости обсуждения внутренних вопросов Украины, которые не касаются вопросов международного мира и безопасности, и могут отменить его проведение, провалив процедурное голосование в самом начале.
Ельченко ожидает, что на стороне России, если заседание состоится, могут быть только 2-3 страны, остальные будут занимать сторону Украины.
Напомним: 20 мая Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения украинского "языкового закона". Заседание было созвано по инициативе делегации РФ.
Остались для меня только два невыясненных вопроса.
1. Поставят ли через 5 лет бюст солдату-герою почетного караула, уронившего удостоверение, благодарные жители того райцентра, откуда родом это солдат?
2. Как фамилия того депутата, поднявшего удостоверение? Возможно, это наш следующий президент. Это ведь как поймать букет невесты.
Причем тут Рада, если никто не знал будет ли это заседание ВООБЩЕ?!
И где и что празновали в Украине в траурный день? Вы не путаете случайно Украину с недоимперией или с лугандонией?))
Заработалась бедная)
Это просто маразм, обсуждать язык страны Украины,где живет этот язык.
Как может украинский язык угрожать миру?
Я считаю, что мы украинцы и наши дипломаты, должны упрекать за такой беспредел запоребрик и всех тех, ето поддерживает такой бред!
Просто интересно, а английский язык или например китайский не угрожает миру и его безопасности?