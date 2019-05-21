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Все про:Вакарчук (199) финансирование (1325) Голос партия (4)

 Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов, а также он вкладывает в партийное строительство личные деньги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он.

Вакарчук напомнил, что так "некоторые делают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО

"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос".

"Мы уверены, что надо по-новому это делать ... Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - подчеркнул Вакарчук .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук объяснил, почему не пошел в президенты

Источник: https://censor.net.ua/n3127933
 
   
 Топ комментарии
 
Сцявко думає ,що ніхто не знає,що він проект пінчука .Своїх грошей тільки на кокс вистачає і то не завжди,вже й на канабіс перейшов,зуби чорні від нього як у бомжа
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Все знали шо клоун проэкт Бабломойского но ты аж усерался бежал за него голосовать, и ничего вот ещё и на форуме ноешь. Ааа Вокарчук может голоса оттянуть от партии "слуга Бабломойског", не в этом ли секрет твоего злобного лая???
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Сцявко думає ,що ніхто не знає,що він проект пінчука .Своїх грошей тільки на кокс вистачає і то не завжди,вже й на канабіс перейшов,зуби чорні від нього як у бомжа
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Все знали шо клоун проэкт Бабломойского но ты аж усерался бежал за него голосовать, и ничего вот ещё и на форуме ноешь. Ааа Вокарчук может голоса оттянуть от партии "слуга Бабломойског", не в этом ли секрет твоего злобного лая???
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ЗЕбикам дана команда мочить Вокарчука - это факт. Смотри щас все ники которые топят за клоуна а раньше за Жюлю, щас все будут лить грязь на Вокарчука....Это при том шо ихний клоун по всем параметрам намного хуже и зашкварней.
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аналлитег однако ото ещё делать нечего мочить певца видя как вы дружно совокупляетесь пытаясь завести потомство... Я верю вы сделаете всё от вас зависящее чтоб Петя и в раду как фанера пролетел, САМИ, вам главное не мешать!
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Тоесть порохососы не собираются голосовать за Славка?
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Они в раздумье Это,как запасной вариант.Вдруг пэтя свалит или сядет,то будет "Все буде добре"
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Твой запасной вариант зубажилый слился сразу в первом туре проиграв даже Пете, но благо шо был ещё один запасной клоун карлик.
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Почему сразу канабис. От канабиса люди веселые и добрые. А он грусный как будто его кто то обманул, зимой. Может он жевательный табак употребляет.
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От канабиса люди веселые и добрые

Прям как твой любимый клоун???
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Alex Surov Любитель нарика - торчка расс казывает про канабис...эти зебики точно шо то курят))))
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Иди у зе анализы попробуй - там тебя на хи хи сто процентов пробьёт
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То львівська кава мабуть ха-ха-ха...А с другой стороны на белые зубы грошей нема,а на партию насобирал,чи як?
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Когда то Ганопольский тоже так говорил!
Я ухожу из ньюсвана и открываю свой проект...
Сейчас я увидел, чей это проект есть...
Так что, Славик, будь поаккуратнее с такими высказываниями, чтобы потом не отнекиваться...
Хотя, буду очень рад, что он, действительно, будет независимый политик...
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Який з нього політик ми бачили в 2008 році,пішов з ВР зі словами,політика це не моє,а це вже різко захотів стати ним,але сцену не покидати.Це просто беспринципна,безвідповідальна і безвольова людина,одним словом лялька в чужих руках
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Напомнить, что из себя представляла в том году Рада? Змеиное кубло. Правильно сделал, что ушёл тогда из этого гадюшника.
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Странные вы люди....... говорить правду - это хамелеонством сейчас называется? Или я должна плевать во всех, кто не Порошенко? Я сегодня к примеру объясняла тем, кто наезжал на Зе-беню по поводу передачи бизнеса во временное управление, что он не должен его продавать. Так что - это означало, что я к нему переметнулась?
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Что было делать там? Приходить и смотреть как то одни, то другие блокируют трибуну?
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У них просто память коротка Иногда они не помнят даже то , что на завтрак ели , а вы хотите , чтобы они вспомнили , что десять лет тому назад было - тем более от таких как дубинский они слышат о тех событиях только лайт версию
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Вы про прэкт на канале Порошенко говорите?Там где людям в отсиживающим в студии за весь день от 50 до 70 гр платили на его проэктах?Шо бы те в ладошки похлопали.А сами в кулуарах приводя практикантов и рассказывая,как это быдло готово сидеть даже за такие деньги,ржали над этими людьми?
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Олігархія - це злиття бізнесу і влади. Отже, участь будь-яких бізнесменів у виборчій компанії і породжує олігархію. Олігархи це не лише Ахмедов чи Коломойський. Олігархи - це тисячі бізнесменів, які використовують владу для особистого збагачення.
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Ещё 5 лет будешь ныть про Парашенку и паперЭдников? Это и есть программа твоего клоуна карлика??
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Как ты смееш...Петино седалище ещё не остыло, чтоб о нём или хорошо или ничего
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ЗЕбик почему Петя у себя в офисе, а не в Ростове, как ты визжал и грозился??
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Тогда она ни чем не отличается от программы Пети Порошенко.Или тому можно было 5 лет обвинять попередников,коими он заполонил чсе государственные должности,правительство и Раду?
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268 из 534 членов сената и палаты представителей Конгресса США владеют активами на сумму свыше миллиона долларов. Среди них не один десяток тех, чье состояние в сотни миллионов. Они олигархи или нет?
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Слава - скажи что-то плохое о Петре...или там одни победы были?
или "свои" деньги не такие уже и свои?
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Поскольку Славика заюзал Петро в акурат перед последним туром...как и Ляшка в одно и то же время.
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Скажет, как раз сразу после того как кловун - карлик посадит всех олигархов начиная с Бабломойского, и закончит эпоху бедности. Благо булаву уже вручили, так шо ждёмс. Как только так и сразу Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2435 .
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Никто ж не называет вашего вожака кондитером
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Он шоколадница,а не кондитер.Тем более отжимать чужие кондитерские предприятия,не значит быть кондитером.
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"у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов...", - рассказал Вакарчук

Т.е. уже есть готовый спонсорский пул, который готов оплатить Голос Вакарчука?
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Недавно,древний фильм смотрел.Где чуваков ввели в крио-сон и разморозили,через 200 лет.Вообщем,все живут под землёй в бункере.Полный матриорхат.Кругом одни женщины.Мужчины под запретом.Амазонки короче.На поверхность нельзя.Земля заражена радиацией.Выход смертелен-так им сказали.Але хлопи захотели на солнышко посмотреть и начали искать поиск пути выхода на поверхность.Нашли.Вышли.Какое же было их удивление,когда на поверхности всё в порядке.Цветут деревья.Светит солнышко.Цветочки цветут под жужжание шмелей.А внизу в бункере создан свой матриархальный мир,где власть держится мифическим образом и обманом,теми кто закрывает путь на поверхность.
Так,ось и Украина як той бункер.Где жителям,каста правителей,создаёт свой мир.Им нужный мир и правила.Мир оторванный от действительности.Тому Украина, выходь вже на поверхню,та залишай той бункер с их старыми правителями Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1727
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Польский фильм,забыла как называется.С этими актерами одно время поляки кучу кинокомедий наснимали.
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Если етот Сявко пролезет в ВР да еще свою группу подтянет то ето будет стыд и позор на весь мир. За колонами и на галерках вместе с Добкином будут тусоваться и ширяться и голосовать под дирижерство Парашенка как козак Гаврилюк, которого в Раду Парашенко взял только за то что яйца на весь мир показал.
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Кто про что, а любитель торчка про торчков Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5473
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Оно тебе надо? Ты уже один раз из Рады сбежал, трус.
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Сбежать с ВР теперь стало трусостью - ЗЕбики вообще рехнулись. А дезертир - уклонист с 4мя повестками выходит у вас героем, ога
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Кто же в своем уме захочет служить под командованием котловых хенералов которые за тысячи напрасно убиных и сожженные склады не только не застрелились и понесли наказание и даже выговоры, а наоборот получили награды и повышения. Отсюда вывод что враг сидел на Банковой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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