 Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он.

Вакарчук напомнил, что так "некоторые делают".

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"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

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Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос".

"Мы уверены, что надо по-новому это делать ... Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - подчеркнул Вакарчук .

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