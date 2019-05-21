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Все про:Австрия (439) скандал (4271)

 Все министры ультраправой Австрийской партии свободы ушли в отставку после скандала, связанного с российским финансированием

В Австрии идут в отставку все министры от ультраправой Австрийской партии свободы - через несколько дней после того, как в стране разгорелся скандал с участием вице-канцлера и главы этой политсилы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель АПС вечером 20 мая сообщил, что партия таким образом отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Герберта Кикла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы"

Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену освободить Кикла, заявив, что министры от АПС будут мешать прозрачному расследованию. Партия отреагировала отзывом всех своих министров, оставив Курца без министра иностранных дел, обороны, труда и инфраструктуры.

Президент Австрии призвал провести досрочные выборы в сентябре.

18 мая вице-канцлер Австрии Штрахе объявил об отставке после того, как медиа обнародовали запись, на которой он обсуждает финансирования со стороны якобы российской предпринимательницы перед выборами в парламент страны.

Также читайте: После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию

Источник: https://censor.net.ua/n3127932
 
   
 Топ комментарии
 
Точно, и клоуны не становятся президентами😄
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Хотите быть Европой? Учитесь у Европы! Корупционеры там не в парламентах сидят...
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Да пожалуйста: Алжир, Нигерия, ЮАР. Или маленький Израиль, который кормит Украину луком и морковкой, выращенными в песке. Не имея тонны чернозема. Или Исландия, которая прошла через дефолт, но граждане не пострадали.
Дело не в количестве населения, дело в менеджерах. Или нет?
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похоже что кто-то проучил австрияк за неразборчивые половые связи с кацапами
выкинув этот видос перед выборами в парламент ЕС- хотя он был записан 2 года назад

Похоже, что целью публикации было навредить ультраправым и правым популистам - и не только австрийским - накануне выборов в Европарламент, которые запланированы на 26 мая 2019 года.
Именно на это указывает тот факт, что видео, снятое за два года до обнародования, было предано огласке за неделю до голосования. Почему оно не было опубликовано, например, перед парламентскими выборами в Австрии в 2017 году - один из вопросов, остающихся открытыми.
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Хотите быть Европой? Учитесь у Европы! Корупционеры там не в парламентах сидят...
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Так у вас діма мєдвєдєв же став прєзідєнтом,ти ж так радів
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Трамп дурень але не клоун, та має підтримку республіканської партії. Хто такий Діма Медведів я не знаю. Це ваш родич?🤔
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Кому ти чешешь за трампа чучело,думаєш як прапорець,так усі і повірили що ти в штатах живеш.Звідкіля тоді в тебе першого завжди всі гебняві похабні картинки,якими ти тут засираєш всі гілки,теж від трампа,чи все таки з лахти чи лубьянки
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Та мені до сраки шо ти там думаєш. Так хто такий твій Діма Медведів? Твій сват, чи брат, чи співробітник? Мені цікаво🤔
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Загугли за Исландию и за комика и анархиста Йона Гнарра, днище совковое.
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Был. У меня там друг живет. Самый северный еврей.
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Тогда зачем вы сравниваете страну в которой людей живет меньше чем на Троещине? Кстати, половина проживающих иностранцы😄
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Что за идиотский вопрос? Тогда зачем вы прицепили флаг США? Прицепите Алжира: и по населению, и по территории примерно одинаково.
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Я не прицеплял флаг. Он показывает мое местоположение.
А вопрос не риторический. В Исландии премьером может стать как футболист, гандболист, клоун, домохозяйка... там нет большого выбора. Это страна карлик. Давайте обсуждать страны хотя-бы с похожим количеством проживающих. Так что там о Германии, Франции, Италии...?
И ещё, будете хамить, получите в ответ. Это я так, предупреждаю😄
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Да пожалуйста: Алжир, Нигерия, ЮАР. Или маленький Израиль, который кормит Украину луком и морковкой, выращенными в песке. Не имея тонны чернозема. Или Исландия, которая прошла через дефолт, но граждане не пострадали.
Дело не в количестве населения, дело в менеджерах. Или нет?
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А что, в Израиле был президентом клоун без политического опыта? Остальные страны не впечатляют. В Америке тоже был Рейган, но он проработал губернатором Калифорнии достаточно солидный срок
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Ок, в Украине до этого тоже были президенты, имеющие достаточный срок. К чему это привело? Какие успехи? Изменилась ли жизнь людей к лучшему?
Так пусть теперь попробует самый успешный продюсер на постсовке и не менее успешный сценарист. А так же успешный молодой бизнесмен. А клоун где? Не вижу клоуна.
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Да пускай пробует, люди выбрали. Но одна из его специализаций это клоунада, т.е. выступление на сцене с целью рассмешить людей заплативших деньги за представление. А значит он клоун. Или может то чем он зарабатывал деньги это какой-то другой вид деятельности?😄
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Не, ты идиот. Редкий. И да: ты меня устал своей тупостью.

1. т.е. выступление на сцене с целью рассмешить людей заплативших деньги за представление. А значит он клоун.
А значит он актер. Клоун - это тот, с шариками и носом.
2.Или может то чем он зарабатывал деньги это какой-то другой вид деятельности?
Да тупица. Он продюсер и сценарист. Я тебе уже о этом писал.

Адьё, дефективный.
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Лохи.
Розенблат, Мосийчук, ляшко и др наверно ржут с них....
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насирив вообще не понимает почему они не восстановились через суд?
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https://censoru.net/35577-na-chej-storone-voeval-ded-zelenskogo-vrybnikov.html

«....Зеленский заставил убеленного сединами ветерана покрыть себя неувядающим позором и проклятиями потомков, пожав руку вояке УПА, которая вязала свитера друзьям Гитлера.
Этот богомерзкий поступок постыдного Вольдемара вызвал огромную волну возмущения во всем русском мире. «В искренность нового президента мало кто поверил, - подытоживают российские журналисты. - В то время как Зеленский пиарился, в его родном Кривом Роге нацистские молодчики в балаклавах устроили провокацию, забросав камнями автобусы с людьми, направлявшимися в Днепропетровск на возложение цветов к захоронениям советских воинов».
Автобусы сгорели, стариков перебили саперными бандурками, детей съели с маком, свидетелей бросили в шурф, и вышло так, что никто, кроме оплатившего этот праздник весны и цветов Вилкула, ничего даже не заметил.
Приходится констатировать, что первые прединаугурационные злодеяния потомственного полицая Зеленского остались такими же безнаказанными, как и массовые убийства, совершенные уходящим режимом.
Все это говорит русскому человеку, что к власти в Украине пришел еще более коварный и изощренный враг, чем раньше. Хотя еще совсем недавно многим казалось, что это невозможно.»

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сам то ты кто после этого . ты обыкновенная московская гнида . подлая мерзкая вонючая . зря стараешься **** . вам сейчас хреново народец то ваш все видит и все понимает хоть вы из этого народца всеми методами делаете идиотов . боитесь вы свой народец и нас боитесь а вдруг ваш сделает как наш . сделает не сомневайся падло.
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Круто,вот это чувство чести и достоинства, а в Украине ни одна ПАДЛА не сдвинется со своего нагретого и прикормленного места, СКОТЫ,сидят до последнего,даже будучи на скамье подсудимых.
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Почему скоты. СИдят именно до тех пор пока народ позволяет. Смотри по форуму. 99% уже хвалят коломойского, хвалили Януковоща, ну и что что зек бандюк зато наш Даунбаский. Ну и что что Бабломойский вор и грабитель зато не Петя. Сам народ терпит. Тотальная терпимость к корупции к воровству. Все привыкли, сам народ с радостью даёт взятки, отматывает счётчики , штрафы с половины, в ВУЗы поступают за взятки и т.д. Так кто виноват власть или народ??
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народ вася уже ответил только холуи бывшей все ни как не хотят это понять ну или делают вид что не поняли . но это уже не важно поняли они или делают вид.
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Да, уж...
А вот при Януековиче, сколько ж чести и достоинства было у чиновников ....От непереносимого чувства стьіда, сдвинулись с нагретьіх и прикормленньіх мест, и удалились в монастьірь очень многие...
Лето-писец пишет:


«Вслед за Януковичем в 2014 году из Украины, в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников:
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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ХА-ХА !!! фошызды брали бабки у гебни..... бедный коба в гробу ворочается..............
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зы. оказывается можно было просто приплачивать фошыздским хенералам и
партайгенносам........... это феерический пистец товаристчи.............................
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австрийцы пока пускай постоят в стороне . мне вот что хотелось бы . мне бы хотелось бы обратится к россиянам . ребята с россии посмотрите на нас Украинцев мы смогли это сделать мы смогли доказать что мы можем . можем быть людьми которые сами решают как нам жить. нет правильно так мы свободные люди которые сами решают как жить дальше. почему вы не хотите стать такими почему эта маленькая кремлевская гнида превратила народ (тот народ который в 45 выстоял и победил) в холуев и ничтожество . русские вам нравится что мы убиваем друг друга вам нравится что наши и ваши матери хоронят своих детей вам нравится что наши и ваши дети хоронят своих отцов . разве вам это нравится ? подумайте . вам пора становиться людьми свободными людьми которых уважают потому что они свободны . посмотрите на нас мы смогли стать такими теперь вам решать кем быть .
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а как же ядерный пепел и скрепы от 86% ??? холодильник конечно победит телевизор но....
мы для них малороссия с местным диалектом............ адиннарот.............
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Вот бы после Липецкого скандала наши так сделали...но нет!
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пол рады ,все рыги и прочая шваль ***** отрабатывают предательством ,а эта хероиня Савченко с мертвечуком
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ВОТ ПОЧЕМУ АВСТРИЯ УКРЫВАЛА ФИРТАША (человека путина),
И НЕ ВЫДАВАЛА ЕГО АМЕРИКЕ!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВсе министры ультраправой Австрийской партии свободы ушли в отставку после скандала, связанного с российским финансированием
 
 
 
 
 
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