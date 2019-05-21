 Все министры ультраправой Австрийской партии свободы ушли в отставку после скандала, связанного с российским финансированием

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Представитель АПС вечером 20 мая сообщил, что партия таким образом отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Герберта Кикла.
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Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену освободить Кикла, заявив, что министры от АПС будут мешать прозрачному расследованию. Партия отреагировала отзывом всех своих министров, оставив Курца без министра иностранных дел, обороны, труда и инфраструктуры.
Президент Австрии призвал провести досрочные выборы в сентябре.
18 мая вице-канцлер Австрии Штрахе объявил об отставке после того, как медиа обнародовали запись, на которой он обсуждает финансирования со стороны якобы российской предпринимательницы перед выборами в парламент страны.
Подсчитали, прослезились...
выкинув этот видос перед выборами в парламент ЕС- хотя он был записан 2 года назад
Похоже, что целью публикации было навредить ультраправым и правым популистам - и не только австрийским - накануне выборов в Европарламент, которые запланированы на 26 мая 2019 года.
Именно на это указывает тот факт, что видео, снятое за два года до обнародования, было предано огласке за неделю до голосования. Почему оно не было опубликовано, например, перед парламентскими выборами в Австрии в 2017 году - один из вопросов, остающихся открытыми.
А вопрос не риторический. В Исландии премьером может стать как футболист, гандболист, клоун, домохозяйка... там нет большого выбора. Это страна карлик. Давайте обсуждать страны хотя-бы с похожим количеством проживающих. Так что там о Германии, Франции, Италии...?
И ещё, будете хамить, получите в ответ. Это я так, предупреждаю😄
Дело не в количестве населения, дело в менеджерах. Или нет?
Так пусть теперь попробует самый успешный продюсер на постсовке и не менее успешный сценарист. А так же успешный молодой бизнесмен. А клоун где? Не вижу клоуна.
1. т.е. выступление на сцене с целью рассмешить людей заплативших деньги за представление. А значит он клоун.
А значит он актер. Клоун - это тот, с шариками и носом.
2.Или может то чем он зарабатывал деньги это какой-то другой вид деятельности?
Да тупица. Он продюсер и сценарист. Я тебе уже о этом писал.
Адьё, дефективный.
Розенблат, Мосийчук, ляшко и др наверно ржут с них....
«....Зеленский заставил убеленного сединами ветерана покрыть себя неувядающим позором и проклятиями потомков, пожав руку вояке УПА, которая вязала свитера друзьям Гитлера.
Этот богомерзкий поступок постыдного Вольдемара вызвал огромную волну возмущения во всем русском мире. «В искренность нового президента мало кто поверил, - подытоживают российские журналисты. - В то время как Зеленский пиарился, в его родном Кривом Роге нацистские молодчики в балаклавах устроили провокацию, забросав камнями автобусы с людьми, направлявшимися в Днепропетровск на возложение цветов к захоронениям советских воинов».
Автобусы сгорели, стариков перебили саперными бандурками, детей съели с маком, свидетелей бросили в шурф, и вышло так, что никто, кроме оплатившего этот праздник весны и цветов Вилкула, ничего даже не заметил.
Приходится констатировать, что первые прединаугурационные злодеяния потомственного полицая Зеленского остались такими же безнаказанными, как и массовые убийства, совершенные уходящим режимом.
Все это говорит русскому человеку, что к власти в Украине пришел еще более коварный и изощренный враг, чем раньше. Хотя еще совсем недавно многим казалось, что это невозможно.»
А вот при Януековиче, сколько ж чести и достоинства было у чиновников ....От непереносимого чувства стьіда, сдвинулись с нагретьіх и прикормленньіх мест, и удалились в монастьірь очень многие...
Лето-писец пишет:
«Вслед за Януковичем в 2014 году из Украины, в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников:
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
партайгенносам........... это феерический пистец товаристчи.............................
мы для них малороссия с местным диалектом............ адиннарот.............
И НЕ ВЫДАВАЛА ЕГО АМЕРИКЕ!