 Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман

"Я буду участвовать в парламентской кампании и на этой неделе я об этом скажу", – заявил Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Гройсман объявил, что уходит в отставку с поста главы правительства.
Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра.
с кем же он теперь коалицию в ВР будет создавать?
- юлька- политический мусор
- все остальное- люди петра
- рабинович и бойко?
ладно- подожду ваших новых методичек
или если вы не пишете в своих комментах слово "петя, порох, пєдя"- вам работу не засчитывают?
а ты наивный фантазер, а почему не все 100 %?
показатели первого тура, вот приблизительные показатели выборов в ВР
или ты думаешь за зелю голосовали только одни патриоты?
допа и шухрич тоже за него голосовали- и потом побежали в интернеты всем это рассказывать
Ну давайте дебилы голосуйте за етого урода. Заодно и узнаем сколько дебилов и рабов в стране.
В принципе это ожидаемо, наиболее выгодны досрочные выборы Пете, не придется ждать полгода и не нужно постоянно поддерживать "в тонусе" своих симпатиков, дороговатое удовольствие, да и разбегутся за полгода. Как это будет обстряпано с точки зрения конституционности не очень ясно, но не даром сегодня было сообщение, что некий суд полгода назад делал запрос о поименном составе коалиции, и не получил ни шиша, т.о. можно считать, что коалиции нету уже полгода. Правда тут сразу возникают вопросы к Парубию, но его либо сольют, либо попросту замнут неудобный вопрос
Так что готовимся к досрочным выборам депутанов