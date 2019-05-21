 Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман

"Я буду участвовать в парламентской кампании и на этой неделе я об этом скажу", – заявил Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Гройсман объявил, что уходит в отставку с поста главы правительства.

Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра.