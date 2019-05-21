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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную Раду.

"Я буду участвовать в парламентской кампании и на этой неделе я об этом скажу", – заявил Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Гройсман объявил, что уходит в отставку с поста главы правительства.

Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3127930
 
   
 Топ комментарии
 
Давай в партию к Вакарчуку...все равно все вы люди Петра.
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Давай в партию к Вакарчуку...все равно все вы люди Петра.
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Вакарчук,Кернес и Труханов такие разные и все таки вместе
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Лахта несет бред не приходя в сознание. Главное успеть скопипастить тупой пост и потом залайкать ботами.
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бедный зеля- кругом одни люди петра
с кем же он теперь коалицию в ВР будет создавать? Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2131

- юлька- политический мусор
- все остальное- люди петра
- рабинович и бойко?

ладно- подожду ваших новых методичек Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2131
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С сегодняшнего дня политическим мусором стал пєдя
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а по факту моего поста есть что ответить?
или если вы не пишете в своих комментах слово "петя, порох, пєдя"- вам работу не засчитывают?
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Если он наберет 73% то ему не нужно нискаким ворьем и с соевым ни с рыговским обьеденяться. К тому же Педро если и пройдет в Раду то с такими мизером что посадит своих трех человек в углу и никому они нах. не нужны будут. Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4478
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Если он наберет 73% Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3684 Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3767

а ты наивный фантазер, а почему не все 100 %?
показатели первого тура, вот приблизительные показатели выборов в ВР

или ты думаешь за зелю голосовали только одни патриоты?
допа и шухрич тоже за него голосовали- и потом побежали в интернеты всем это рассказывать
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Перехватує Гройсман електорат Смешка і Гриценка, як "крепкий хазяйственник". Всіх, не всіх - але до осені зебіли розчаруються в кумирі. Навіть тут, в бутуса - вже виводяться. Залишились або боти з ольгіно, або таке дебільне сміття, що й нікому не потрібне.
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Гройсман не найгірший варіант. Хоча б зрозуміло чим диха.
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Вiдпочити йому треба. Досить вже про нарiд дбати. I так схуд, куди тiльки мама дивиться?
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Пугает, св0л0чь, на ночь глядя, нас похудевший этот дядя.
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Из тюрьмы ето трудно будет сделать. Да и рейтинги у тебя торговца труселями до премьера были 3% а после того что ты со страной сделал в минус зашли.
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Гнойсман идет на выборы с лозунгом: *Тарифы и цены для народа снизить нельзя АТО економика рухнет*
Ну давайте дебилы голосуйте за етого урода. Заодно и узнаем сколько дебилов и рабов в стране.
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да-да, якщо уродів, то те, що люмпенів аж 73% - вже відомо
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Учавствовать можешь, но какой смысл, разве что как Рома Насыров в первом туре президентских с рейтингом 0,01%, давай будет смешно.
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Похоже досрочные выборы в Раду дело решенное. Многие партии и блоки уже успели заявить о поддержке роспуска и о готовности к досрочным выборам. Грося так вообще аж из штанов выпрыгивает, так боится не успеть влезть в раду, уже даже в отставку подал
В принципе это ожидаемо, наиболее выгодны досрочные выборы Пете, не придется ждать полгода и не нужно постоянно поддерживать "в тонусе" своих симпатиков, дороговатое удовольствие, да и разбегутся за полгода. Как это будет обстряпано с точки зрения конституционности не очень ясно, но не даром сегодня было сообщение, что некий суд полгода назад делал запрос о поименном составе коалиции, и не получил ни шиша, т.о. можно считать, что коалиции нету уже полгода. Правда тут сразу возникают вопросы к Парубию, но его либо сольют, либо попросту замнут неудобный вопрос
Так что готовимся к досрочным выборам депутанов
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У таких депутатів рівень такий, що можна школярем замінити.
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Всего наилучшего друзья . Слава Украине !!!
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кому он нужен? этот порошенковский прихвостень с винницким рыночно-базарным образованием
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Каждый персонаж правительства Порошенка уходя идет своим путем с отдельной личной партией - их что на улице всех нашли? ыч независимые все какие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман
 
 
 
 
 
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